¿Cómo llegar a los lugares donde estará el papa León XIV en Lima? La ruta de Santo Padre en ‘papamóvil’

Un panel promocional en Chiclayo detalla el itinerario del papa por las ciudades peruanas de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. (Foto: Clara Giraldo)

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A horas de su arribo al Perú, la Conferencia Episcopal Peruana detalló las rutas por las que el papa León XIV se desplazará a bordo del papamóvil durante su visita apostólica del 11 al 16 de noviembre de 2026, con paradas en Lima, Lambayeque, Cusco y Pucallpa. El anuncio fue realizado por monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita papal, quien precisó tanto los tramos en vehículo cerrado como los recorridos abiertos al público.

El Sumo Pontífice llegará el miércoles 11 de noviembre al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, donde iniciará su primer traslado por territorio peruano. Ese trayecto inicial se realizará en automóvil cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, aunque con visibilidad para los fieles apostados en la vía pública.

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Un cartel publicitario instalado en el interior de un tren del Metro de Lima presenta la imagen del papa León XIV junto con el texto «El Papa vuelve a casa».

El cambio al papamóvil está previsto en la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en el distrito de Breña. Desde ese punto, León XIV continuará en el vehículo descubierto por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda hasta arribar a la sede del Poder Ejecutivo, donde la presidenta Keiko Fujimori lo recibirá en Palacio de Gobierno.

Posteriormente, el pontífice se trasladará al Gran Teatro Nacional para un encuentro con representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, cerrando así la intensa primera jornada en la capital.

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Una infografía de Infobae detalla el cronograma oficial de la llegada y los encuentros del papa León XIV en Lima y el Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jueves 12, León XIV rezará ante el Señor de los Milagros en Las Nazarenas

Al día siguiente, jueves 12 de noviembre, el papa partirá desde la Nunciatura Apostólica de Jesús María en vehículo cerrado. El traslado al papamóvil se producirá a la altura del Centro Cívico, desde donde el recorrido retomará su carácter público por la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y el jirón Conde de Superunda.

Monseñor Inca subrayó uno de los momentos más esperados de esa jornada: el papa descenderá brevemente del papamóvil al llegar al Monasterio de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, para rezar ante la venerada imagen del Señor de los Milagros, la devoción popular más extendida del Perú.

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Una infografía de Infobae detalla el itinerario del papa León XIV en Lima para el jueves 12 de noviembre, con actos en la Catedral, el Estadio Nacional y la Nunciatura Apostólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encuentro con obispos y acto central en la Plaza de Armas de Lima

Tras retomar el recorrido, León XIV se reunirá de manera privada con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal y luego encabezará la celebración de la hora media en la Basílica Catedral. Ambas actividades consolidarán la jornada limeña como la de mayor densidad institucional del viaje.

A partir de las 11:30 horas, el Pontífice presidirá el Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de Armas de Lima, una instancia abierta que convocará a líderes sociales, referentes comunitarios y representantes de distintos sectores del país.

El papa León XIV cumplirá diversas actividades pastorales en Lima entre el 11 y el 16 de noviembre tras los ajustes en su agenda oficial. (Infobae / Fotocomposición)

En Lambayeque, el papamóvil ingresará a las Pampas de Pimentel para una misa masiva

El viernes 13 y el sábado 14, León XIV estará en la región Lambayeque. Según monseñor Inca, el papamóvil será utilizado exclusivamente durante el ingreso a las Pampas de Pimentel, escenario de una misa multitudinaria. La distancia desde la ciudad de Chiclayo hasta ese espacio —calculada en aproximadamente 20 kilómetros— limita la posibilidad de establecer un recorrido más extenso en esa zona.

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El sábado 14, la agenda incorpora además un desplazamiento hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde el papa participará en la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y celebrará una misa. En el retorno a Chiclayo, asistirá a un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Una composición visual representa la proyección de la asistencia de fieles a la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido más largo: 8 kilómetros en papamóvil por el Cusco inca

El domingo 15 de noviembre deparará una de las imágenes más emblemáticas de la visita: León XIV realizará un recorrido de 8 kilómetros a bordo del papamóvil desde el aeropuerto Alejandro Velasco Astete hasta el complejo arqueológico de Sacsayhuamán, con paso obligado por la avenida El Sol, en el corazón histórico de Cusco. El trayecto queda sujeto, no obstante, a las condiciones climáticas de la zona andina.

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Tras el acto en Sacsayhuamán —donde rezará el Angelus frente a la Catedral— el papa pasará por la Plaza de Armas cusqueña antes de retornar al aeropuerto para volar hacia Pucallpa, última ciudad del itinerario regional.

El papa León XIV saluda a los fieles antes de su viaje a Perú, donde presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Andina)

En Pucallpa, la ruta definitiva se confirmará el 13 de noviembre

La tarde del domingo 15, León XIV llegará a Pucallpa, en la selva peruana, donde está previsto que aborde el papamóvil en la Plaza de Armas para trasladarse a La Videnita y celebrar una misa. Sin embargo, monseñor Inca advirtió que ese trayecto todavía requiere una evaluación final por su extensión; las autoridades locales comunicarán los detalles definitivos después del 13 de noviembre.

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Para los desplazamientos en espacios más acotados —como la Universidad Bausate y Meza y Santa Cruz— se utilizará un vehículo de menor tamaño que facilite el contacto del pontífice con los fieles.

El Papa León XIV asiste y preside la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, a 6 de junio de 2026 (J.J. Guillén / EFE / Pool)

Cómo llegar en transporte público a los puntos de la visita papal en Lima

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) activó un operativo especial denominado “El Papa vuelve a casa”, que contempla refuerzos en el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores Rojo, Azul y Morado durante los días 11, 12 y 16 de noviembre. Más de 1.000 buses convencionales se sumarán al despliegue para facilitar el traslado de los fieles a los distintos puntos del itinerario.

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El miércoles 11, para quienes se acerquen a la Plaza de Armas a presenciar la bienvenida en Palacio de Gobierno, la ATU dispondrá de buses adicionales sin pasajeros en las estaciones del Metropolitano Jirón de la Unión y Tacna, además de unidades extra en los corredores Azul y Morado. Ese mismo día, por la noche, las actividades en el Gran Teatro Nacional de San Borja generarán el cierre de la avenida Aviación; la estación La Cultura de la Línea 1 permanecerá cerrada, y 15 rutas convencionales desviarán su trayecto por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura.

Una infografía de la Municipalidad de Lima detalla los anillos de seguridad y los desvíos vehiculares en el Centro Histórico de Lima durante los días 11 y 12 de noviembre.

El jueves 12, transporte desde las 4 a.m. para la Plaza de Armas y el Estadio Nacional

El jueves 12, los servicios regulares A y C del Metropolitano y los corredores Azul y Morado iniciarán su operación desde las 4:00 a.m. para atender a los fieles que concurran al encuentro en la Plaza de Armas. Para el retorno, habrá buses adicionales en las avenidas Tacna y Abancay, y unidades de reserva en la Estación Central del Metropolitano en las paradas Jirón de la Unión y Tacna.

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Ese mismo jueves por la noche, la vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional contará con refuerzos en los corredores Azul y Morado y en los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano, con buses adicionales sin pasajeros en la estación Estadio Nacional. El transporte convencional en el Paseo de la República, la avenida Isabel La Católica y Bausate y Meza facilitará el regreso hacia Ate, Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador.

El Papa León XIV es capturado en un raro momento de alegría, reflejando su espíritu durante su pontificado en la Santa Sede, cerca de la Basílica de San Pedro. (ACI Prensa)

La misa del lunes 16 en Las Palmas convocará hasta 1,5 millones de personas

El evento de mayor afluencia será la misa de clausura del lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, prevista para las 10:30 horas. La ATU estima la participación de hasta 1,5 millones de personas, con entradas gratuitas disponibles a través de Ticketmaster. El ingreso al predio comenzará a partir de las 10 p.m. del domingo 15, por lo que el Metropolitano, la Línea 1 y los corredores Rojo, Azul y Morado extenderán sus horarios con servicios nocturnos “Lechuceros”.

Para llegar a Las Palmas, las estaciones de referencia de la Línea 1 son Ayacucho, Jorge Chávez y Atocongo. El Metropolitano conecta mediante el alimentador Las Palmas desde la Terminal Matellini, con paradas también en las estaciones Plaza Flores, Balta, Bulevar, Estadio Unión y Escuela Militar. Además, se habilitarán ocho rutas especiales de buses convencionales (R1 a R8) desde Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Pucusana y la Vía Expresa Sur, con paraderos de desembarque en Bolichera, Mall del Sur, Próceres y Alipio Ponce.

Reporte informativo sobre las medidas de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para facilitar el traslado de asistentes a la misa en la base aérea Las Palmas. La entidad habilitará ocho rutas de transporte convencional y ampliará los horarios y servicios del Metropolitano, la Línea 1 y los corredores complementarios. Además, se detallan desvíos vehiculares y el refuerzo de buses para actividades en el centro de Lima y el Estadio Nacional.

El lunes 16, despedida en Lima antes de regresar a Roma

La visita concluirá el lunes 16 de noviembre en Lima y el Callao. Durante la mañana, León XIV visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas. Luego participará en la ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao, desde donde emprenderá el vuelo de regreso a Roma.

La visita apostólica al Perú será la primera de León XIV al país sudamericano desde su elección como Sumo Pontífice, y se extenderá por seis días con presencia en seis destinos que abarcan la costa, la sierra y la selva peruana.