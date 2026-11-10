Perú

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 10 de noviembre

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Guardar

Antes de llenar el tanque de tu auto, revisa cuáles son los costos de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima este martes 10 de noviembre publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es conveniente mencionar que el precio de los combustibles cambia diariamente, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

PUBLICIDAD

Es importante recalcar que los precios actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas hoy en Lima

Fecha: martes 10 de noviembre de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 21.99 soles el galónPrecio mínimo: 19.89 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 24.69 soles el galónPrecio mínimo: 20.39 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 27.99 soles el galónPrecio mínimo: 23.09 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“La final es el objetivo de Alianza Lima desde el primer día”: el comentario del asistente de Pablo Guede sobre la recta final de la Liga 1 2026

Brayan Angulo, mano derecha del DT argentino, habló del empate del cuadro ‘blanquiazul’ de visita ante Los Chankas y de lo que queda del campeonato local

“La final es el objetivo de Alianza Lima desde el primer día”: el comentario del asistente de Pablo Guede sobre la recta final de la Liga 1 2026

Papa León XIV en Chiclayo: dónde estará, qué lugares visitará y cómo llegar

La programación difundida por el Vaticano incluye celebraciones al aire libre, reuniones con el clero y la comunidad universitaria, además de desplazamientos a Pimentel y a Santa Cruz de Succhabamba

Papa León XIV en Chiclayo: dónde estará, qué lugares visitará y cómo llegar

Dengue pone en alerta a Lima Sur: este es el distrito que concentra más de 300 casos

El personal sanitario priorizó este sector capitalino tras detectar cientos de afectados, intensificando las medidas para frenar la proliferación del zancudo transmisor

Dengue pone en alerta a Lima Sur: este es el distrito que concentra más de 300 casos

¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?: los escenarios de Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo

Los tres equipos tienen opciones reales para levantar el segundo trofeo de la Liga 1 en la última fecha: la ‘U’ visitará al ‘Rojo Matador’, mientras que los ‘cerveceros’ chocarán con Cienciano en el Gallardo

¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?: los escenarios de Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Huánuco

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Huánuco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senadores y diputados de Renovación Popular critican al JNE por frenar reelección encubierta de Rafael López Aliaga

Senadores y diputados de Renovación Popular critican al JNE por frenar reelección encubierta de Rafael López Aliaga

Esposa de José Domingo Pérez trabaja como asesora de JP en el Congreso y percibe S/ 14.700 mensuales

“Nunca la había visto”: congresistas de JP desconocen a la esposa de José Domingo Pérez, asesora de su bancada

Ministro de Justicia ordena la salida del director del penal de Barbadillo tras contratación de su hija en el Congreso

Presidente del Senado, Miguel Torres, propone reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para 2027-2028

ENTRETENIMIENTO

Florcita Polo afirma que Luiggi Yarasca le pidió matrimonio para que retire la denuncia en su contra: “Que me amaba”

Florcita Polo afirma que Luiggi Yarasca le pidió matrimonio para que retire la denuncia en su contra: “Que me amaba”

Luiggi Yarasca presenta inédito audio para negar agresión a Florcita Polo: “Si la lancé, ¿cómo ella dice que se cayó?”

Luiggi Yarasca evita explicar los moretones de Florcita Polo y enfrenta a Magaly Medina en vivo: “A mí no me amenaces”

Luiggi Yarasca es investigado por presunta agresión a Florcita Polo: Ministerio Público dispone diligencias

Luiggi Yarasca exige a Florcita Polo que se retracte de denuncia de agresión y advierte tener pruebas: “Tengo cómo demostrarlo”

DEPORTES

¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?: los escenarios de Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo

¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?: los escenarios de Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo

Cat Flood fue comparada con Lolo Fernández por los hinchas tras presente en Universitario: la sorpresiva respuesta de la voleibolista

Diego Penny señaló el mayor déficit de Universitario en el Torneo Clausura 2026: “No voy con que el arquero es responsable”

Sporting Cristal y los resultados que necesita para ganar el Torneo Clausura: el escenario clave de los ‘celestes’ en la Liga 1 2026

Jean Deza agradeció a Jorge Luna y le hizo firme promesa tras agónico empate de Domingo Dianderas en Copa Perú: “Vamos a estar en Liga 2”