Rodrigo González se sumaría a Cristian Rivero en su presunta demanda contra Latina: “Tampoco nos pagaron”

Luego que Cristian Rivero dejara la conducción de ‘Esto es Guerra’, Gigi Mitre informó que el conductor de televisión no regresará a Latina TV porque ha tomado la decisión de demandar al canal por deudas pendientes. Al escuchar esto, Rodrigo González fue el primero en apoyar al actor, argumentando que también sufrió un incumplimiento de pagos por parte de la misma cadena televisiva.

“Está con problemitas y son legales. Cristian ha demandado a Latina porque quiere que le paguen ciertas cosas. Mientras eso proceda [la denuncia], a Latina no entra. Ahora Cristian si ya no está en ‘Esto es Guerra’ y tampoco entra a Latina, las opciones que tiene son reducidas”, manifestó con preocupación Gigi Mitre en la última emisión de ‘Amor y Fuego’, del martes 30 de abril.

‘Peluchín’ apoya demanda contra Latina TV

Ante las afirmaciones de su colega, Rodrigo González señaló que tanto él como Gigi Mitre tampoco recibieron el pago correspondiente por los 10 años que dedicaron a conducir los programas ‘Amor, amor, amor’ y ‘Válgame Dios’. Por esa razón, el presentador de televisión está evaluando demandar también a Latina TV, siguiendo el ejemplo de Cristian Rivero.

“Nosotros trabajamos 10 años allí y no nos pagaron nada tampoco. Si eso procede [la denuncia de Cristian Rivero], ahí nosotros le vamos. Y no es broma, toménlo como quieran. Nosotros no podremos entrar a Latina, pero le sacamos el billete que nos deben. ¿O hemos trabajado 10 años gratis? Cuántas cosas que no nos dieron, ya llegará el momento”, mencionó indignado.

El popular ‘Peluchín’ explicó que su frustración surge del hecho de que, según recuerda, el canal 2 los abandonó a su suerte cuando fueron obligados a renunciar por Susana Umbert, pasando por alto el éxito que su programa de espectáculos había brindado a Latina TV.

“Le dimos 10 años de nuestra vida a ese canal, han lucrado y se han levantado. Por primera vez en la historia de su fundación, lideraron el horario que tenían con nosotros y le ganaron a América Televisión. Al momento que nos hostigó Susana Umbert, para que nos obligara a renunciar con la movida que usó, nosotros dejamos de percibir y ellos se lavaron las manos”, mencionó.

Finalmente, envió una última advertencia a Latina TV. “Celebro que Cristian Rivero haga eso, ojalá que prospere, vas a sentar un precedente y de ahí sigo yo. Te lo garantizo”, sentenció González en su programa ‘Amor y Fuego’.

¿Qué pasó entre Rodrigo González y Susana Umbert?

Rodrigo González y Susana Umbert mantuvieron una sólida amistad durante varios años, pero dicha relación se deterioró debido a discrepancias tanto creativas como personales que emergieron mientras trabajaban juntos en proyectos para Latina, uno de los canales más importantes de Perú. La discordia se hizo evidente cuando ‘Peluchín’ comenzó a emitir críticas en su programa ‘Amor, amor, amor’, las cuales Umbert interpretó como ataques no solo a su labor profesional sino también a su persona.

El conflicto se intensificó cuando Susana Umbert optó por interponer una demanda legal contra Rodrigo González por difamación y violencia psicológica, aunque esta demanda fue eventualmente desestimada. La exgerenta de Latina TV apeló el archivamiento, y esta vez acusó a Peluchín de acoso. Sin embargo, nuevamente la demanda no proceció.