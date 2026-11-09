Receta de pollo con verduras: cómo preparar un delicioso guiso casero

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El pollo con verduras es una receta casera, nutritiva y fácil de preparar, ideal para disfrutar durante el almuerzo o la cena. Combina trozos de pollo jugosos con zanahoria, brócoli, pimiento, vainitas y otras verduras, cocinadas en un aderezo de ajo, cebolla y especias que aporta mucho sabor.

Esta preparación es muy versátil, ya que puedes utilizar las verduras que tengas disponibles en casa y acompañarla con arroz blanco, papas sancochadas o quinua.

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Pollo guisado con verduras

Rendimiento: 4 porcionesTiempo de preparación: 15 minutosTiempo de cocción: 30 minutosTiempo total: 45 minutos

Ingredientes

600 g de pollo (pechuga o muslos deshuesados).

1 zanahoria mediana cortada en rodajas.

1 taza de brócoli en pequeños ramitos.

1/2 pimiento rojo cortado en tiras.

1/2 taza de vainitas picadas.

1 cebolla roja mediana cortada en pluma.

1 tomate mediano picado.

2 cucharadas de ajo molido.

2 cucharadas de sillao (salsa de soja).

1 cucharada de ají amarillo molido.

1 cucharadita de comino.

1/2 cucharadita de pimienta.

1/2 taza de caldo de pollo o agua.

2 cucharadas de aceite vegetal.

Sal al gusto.

Perejil o culantro picado para decorar.

Preparación

1. Preparar el pollo

Lava y corta el pollo en trozos medianos. Colócalo en un recipiente y sazónalo con ajo molido, sillao, comino, pimienta y una pizca de sal.

Mezcla bien y deja reposar durante 10 minutos para que absorba los condimentos.

2. Cortar las verduras

Lava todas las verduras. Corta la zanahoria en rodajas, el pimiento en tiras, las vainitas en trozos pequeños y el brócoli en ramitos.

Procura que las verduras tengan tamaños similares para facilitar una cocción uniforme.

3. Dorar el pollo

Calienta el aceite vegetal en una sartén grande u olla. Incorpora los trozos de pollo y dóralos por todos sus lados durante unos minutos.

Retira y reserva el pollo.

4. Preparar el aderezo

En la misma sartén agrega la cebolla y sofríe hasta que esté transparente. Incorpora el tomate picado y el ají amarillo molido.

Cocina durante unos minutos hasta conseguir un aderezo bien integrado. Si es necesario, añade un poco de caldo para evitar que se pegue.

5. Incorporar el pollo y las verduras

Regresa el pollo a la sartén y agrega la zanahoria y las vainitas. Incorpora el caldo de pollo, mezcla y tapa la olla.

Cocina a fuego medio durante aproximadamente 10 minutos. Después, añade el brócoli y el pimiento para que mantengan mejor su textura.

6. Terminar la cocción

Continúa cocinando durante 8 a 10 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido y las verduras estén tiernas, pero todavía firmes.

Prueba la preparación y rectifica la sal y los condimentos. Si deseas una salsa más espesa, deja cocinar unos minutos adicionales sin tapa.

7. Servir el pollo con verduras

Retira del fuego y agrega perejil o culantro picado. Sirve caliente, distribuyendo el pollo y las verduras de manera uniforme.

Puedes acompañar con arroz blanco graneado, papas sancochadas o quinua.

¿Con qué acompañar el pollo con verduras?

Este plato combina muy bien con diferentes guarniciones:

Arroz blanco graneado.

Puré de papas.

Papas sancochadas o doradas.

Quinua cocida.

Ensalada fresca de lechuga y tomate.

Yuca sancochada.

Consejos para preparar un pollo con verduras delicioso

Dora el pollo primero: este paso ayuda a conservar sus jugos y aporta mayor sabor al guiso.

Respeta los tiempos de cocción: agrega primero las verduras más duras, como la zanahoria y las vainitas.

Incorpora el brócoli al final: así evitarás que se deshaga durante la preparación.

Utiliza caldo de pollo: aporta más sabor que el agua y ayuda a integrar los ingredientes.

No cocines demasiado las verduras: deben quedar tiernas y conservar parte de su textura.

Ajusta el sillao: recuerda que contiene sal, por lo que debes probar antes de agregar más.

Preguntas frecuentes

¿Qué verduras se pueden utilizar para preparar pollo con verduras?

Puedes utilizar zanahoria, brócoli, pimiento, vainitas, coliflor, zapallito italiano, arvejas y champiñones. La elección depende de tus preferencias y de los ingredientes disponibles.

¿Se puede preparar pollo con verduras sin sillao?

Sí. Puedes reemplazarlo por un poco más de caldo de pollo, sal y especias. El resultado será un guiso de sabor más tradicional.

¿Qué parte del pollo es mejor para esta receta?

Puedes utilizar pechuga, muslos deshuesados o encuentros. Los muslos suelen quedar más jugosos, mientras que la pechuga permite una preparación más ligera.

¿Cómo evitar que las verduras queden demasiado blandas?

Incorpora las verduras según su dureza. Primero cocina la zanahoria y las vainitas, y agrega el brócoli y el pimiento durante los últimos minutos.

¿Cómo conservar el pollo con verduras?

Guarda las sobras en un recipiente hermético y refrigera a 4 °C o menos. Consúmelas dentro de 3 a 4 días y recalienta completamente antes de servir.

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