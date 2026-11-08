La curiosa reacción de Victoria Federica al llegar a España tras pasar unos días con Roca Rey (soltero)

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Parecía que Tana Rivera y Andrés Roca Rey eran la pareja del año, pero de un día para otro su historia de amor dio al traste, con la celebración del cumpleaños de la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ya montada, y confirmando, casi desde el primer momento, que era un punto y final. A partir de ahí se empezó a hablar de los motivos de la separación, pero lo cierto es que Tana, en su primera aparición pública, confesó que todo había terminado bien entre ellos.

Pero ha sido el movimiento del grupo de amigos el que más ha dado que hablar. En cuanto el diestro puso tierra de por medio para iniciar su temporada americana poco tardaron sus acólitos en coger un avión y reunirse con él. Llegaron a tiempo para verle en Lima Victoria Federica y el matrimonio formado por María García de Jaime y Tomás Páramo, que curiosamente, acababa de dejar de seguir en redes sociales a Tana Rivera. Un paso que confirmaba su posicionamiento tras la ruptura de la pareja, aunque su mujer, una vez de vuelta en Madrid, ha dejado claro que todo está bien con su amiga y que su escapada ha sido "un viaje de amigos".

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La presencia de la hija de la infanta Elena hizo saltar las alarmas. Ya en su día se habló de la posibilidad de que Vic y Roca Rey hubieran tenido algo más que una simple amistad y que quizá, ahora, la hubieran retomado. Ha sido al llegar a España cuando se le ha preguntado a la joven por esta posibilidad y su reacción ha sido de lo más llamativa.

Casi tanto como el fondo de pantalla que lleva en su teléfono móvil. En un momento dado, Victoria Federica ha indicado a los reporteros que guardaran las distancias y lo ha hecho señalando con su terminal mostrando que es su abuelo quien ocupa su pantalla en una fotografía de joven, en el mar. Sin duda, don Juan Carlos, es uno de los hombres más importantes de su vida.

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