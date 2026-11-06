100 primeros días del gobierno de Keiko Fujimori: ¿Qué dijo la presidenta sobre la economía, el empleo y las inversiones en su mensaje a la Nación?

Keiko Fujimori dio Mensaje a la Nación donde explicó qué ha pasado en sus primeros 100 días de gestión gubernamental. El discurso aborda proyecciones de crecimiento económico, empleo, exportaciones, compras para mype e inversiones.

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo que la economía peruana recupera la confianza de los inversionistas y las empresas durante el mensaje a la Nación en el que presentó el balance de sus primeros 100 días de gobierno. La mandataria vinculó esa mejora con la creación de empleo, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la clase media en el país.

El pronunciamiento fue emitido la noche del 5 de noviembre, al cumplirse 100 días desde el inicio de su gestión el pasado 28 de julio. Fujimori afirmó que su administración busca sentar las bases macroeconómicas y fiscales para afrontar las emergencias vinculadas al fenómeno El Niño, combatir la delincuencia organizada y ampliar la inversión en infraestructura y servicios públicos.

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“En 100 días no se resuelven los problemas acumulados durante años”, señaló la jefa de Estado, quien sostuvo que el período inicial de su Gobierno permitió establecer planes de acción y comenzar a ejecutar medidas en áreas consideradas prioritarias. Entre ellas, mencionó la prevención frente a eventos climáticos, el destrabe de obras paralizadas y la atención de problemas de seguridad.

El Gobierno proyectó un crecimiento de 4% para los próximos años

En el capítulo económico de su intervención, Fujimori aseguró que los analistas consultados por el Banco Central de Reserva del Perú volvieron a prever un crecimiento de 4% para los siguientes años. Según afirmó, sería la primera vez en más de cinco años que las expectativas de los especialistas retornan a ese nivel.

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La presidenta también indicó que la percepción empresarial sobre el desempeño de la economía durante los próximos 12 meses mejoró. De acuerdo con su exposición, las compañías recuperaron el interés por incorporar trabajadores, un indicador que, a juicio del Ejecutivo, refleja una mayor disposición a invertir y ampliar operaciones.

Fujimori señaló que el mercado laboral muestra señales favorables. Citó cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, según las cuales la tasa de desempleo en Lima Metropolitana llegó a 4,4% durante el último trimestre, el nivel más bajo de los últimos 25 años, de acuerdo con la mandataria.

La propuesta busca canalizar recursos hacia infraestructura, innovación e inversión productiva para transformar la economía peruana e impulsar su industrialización. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las exportaciones podrían alcanzar USD 107 mil millones este año

La presidenta proyectó que las exportaciones peruanas llegarán a un récord de USD 107 mil millones este año. La estimación, precisó, contempla los posibles efectos que podría ocasionar el fenómeno El Niño en sectores productivos y en la infraestructura del país.

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El Gobierno también incluyó a las micro y pequeñas empresas entre las áreas de su balance económico. Fujimori informó que el programa Compras MyPerú generó más de S/ 513 millones en nuevas oportunidades de mercado para este sector. La iniciativa busca que entidades públicas adquieran bienes elaborados por unidades productivas locales.

En esa línea, la mandataria afirmó que su gestión destinó S/ 43 millones a mercados de abastos y centros de innovación. Los recursos fueron dirigidos a proyectos en Lambayeque, Ayacucho y al Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Productivo Pucallpa, conocido como CITE Productivo Pucallpa.

Las exportaciones peruanas de bienes alcanzaron US$45.128 millones entre enero y mayo de 2026 y ampliaron la demanda de tecnología, logística, infraestructura y servicios financieros especializados.

El Ejecutivo destacó avances en certificaciones ambientales e infraestructura

Fujimori sostuvo que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles aprobó 55 expedientes ambientales vinculados con proyectos de gran escala. Según indicó, esas iniciativas representan inversiones superiores a USD 10 mil millones y podrían contribuir a elevar la actividad productiva.

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La presidenta consideró que las certificaciones ambientales permiten acelerar proyectos de infraestructura bajo criterios de sostenibilidad. En su mensaje, planteó que esos procesos serán relevantes para reducir brechas acumuladas en transporte, servicios públicos y conectividad, además de abrir oportunidades económicas en distintas regiones.

El balance presidencial ubicó la recuperación de la confianza como uno de los ejes para sostener el crecimiento económico. Fujimori sostuvo que la estabilidad de las finanzas públicas permitirá responder a los efectos de El Niño sin comprometer los recursos destinados a programas sociales, inversiones y obras pendientes.

Actividad constructora registra uno de sus mejores desempeños de los últimos años y proyecta mayor crecimiento en abril. (Foto: CAPECO)

La administración vinculó la recuperación económica con empleo y reducción de pobreza

La mandataria afirmó que el objetivo de su política económica será transformar una eventual expansión de la actividad productiva en puestos de trabajo y mejoras para los hogares. Bajo ese enfoque, sostuvo que la recuperación de la inversión debe contribuir a que más familias superen la pobreza y la vulnerabilidad.

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El mensaje también buscó mostrar una relación entre la estabilidad macroeconómica, el impulso a la empresa privada y el incremento de la capacidad estatal para ejecutar proyectos. Fujimori sostuvo que el país necesita recuperar ritmo de crecimiento para financiar servicios, atender emergencias y consolidar a millones de peruanos dentro de la clase media.

Los desocupados aumentaron en el Perú, en mayor proporción que en los demás países de la región, sin contar Argentina. Más gente no tiene trabajo y lo busca. - Crédito Andina

Durante los próximos meses, el Ejecutivo deberá traducir las proyecciones presentadas en resultados verificables en empleo, exportaciones, inversión y ejecución de obras. La evolución de esos indicadores marcará el alcance de los anuncios económicos formulados por la presidenta en su balance de los primeros 100 días de gestión.

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