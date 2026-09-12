Menos bodegas en los barrios: 6 mil cerrarán este 2026 por inacción del gobierno frente a criminalidad

Decenas de bodegas lucen con rejas abajo y carteles de alquiler debido a la ola de extorsiones y violencia en el país. - Composición Infobae

Guardar

¿Ves menos bodegas en tu barrio? Si bien hay un gran avance de las tiendas de conveniencia, como Tambo y Oxxo, las tiendas de comestibles de puerta a calle cada vez más van desapareciendo.

Pero la Asociación de Mujeres Bodeguera (Agremub) sugiere que eso se debe al recrudecimiento de la criminalidad en el país, de la mano de la extorsión a estos negocios familiares.

PUBLICIDAD

Así, si bien la Agremub expresó su respaldo a los lineamientos de la Política General de Gobierno 2026-2031, aún encuentra problemas con la aplicación pronta de las medidas frente, no solo al avance de la violencia y criminalidad, sino también con respecto al fenómeno El Niño. Este ‘combo’ haría pasar a los cierres de las bodegas de alrededor de 3.000 negocios en 2025 a casi 6.000 en 2026.

En este Día del bodeguero, Agremub recuerda que miles de bodegas y familias detrás de estas no reciben créditos de los bancos por ser consideradas muy riesgosas. - Crédito Agremub

Lo que pide el Agremub

La Agremub ha exigido al gobierno mayor celeridad en la implementación de medidas contra la criminalidad ante el crítico escenario que enfrenta su sector: las bodegas.

Según cifras del Centro de Estudios de la Mype, entre 5.000 y 6.000 bodegas a nivel nacional cerrarán sus puertas este año como consecuencia directa de la criminalidad y los efectos del fenómeno El Niño. Esta cifra es de prácticamente el doble de la registrada el año pasado, que ascendió a poco más de 3.000.

PUBLICIDAD

Ante esto, Carla Campos, presidenta de Agremub, señaló que la delincuencia destruye la mayoría de los negocios puerta a calle, y los más perjudicados son aquellos administrados por mujeres, quienes ven truncada su fuente de sustento y el de sus familias. Por esto, la dirigente destacó que en el mencionado documento se haya priorizado reducir la afectación de personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y criminalidad organizada.

Las bodegas compiten con las promociones y facilidades que dan las tiendas de conveniencia. Foto: Campo Grande Perú

“Es un paso necesario, pero se requieren acciones concretas y rápidas para frenar esta ola de inseguridad”, aseguró Campos.

Por otro lado, Agremub coincidió con el Gobierno en la necesidad de estimular la competitividad y productividad de las Mypes, pero advirtió que el acceso al financiamiento formal sigue siendo una barrera casi infranqueable: al menos el 88% de las bodegas no logra acceder a créditos bancarios, lo que obliga a muchas a recurrir al financiamiento informal, agravándose así su vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

“Es urgente crear un mecanismo de garantías que rompa con ese círculo vicioso, que impulse su acceso al financiamiento formal”, agregó la presidenta del gremio.

La propietaria decidió cerrar su negocio tras recibir amenazas vinculadas con presuntos cobros extorsivos (Créditos: Latina)

Asimismo, hizo un llamado al Ejecutivo y al Congreso para priorizar el diálogo con el sector comercio, especialmente ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, que pondrá a prueba la sostenibilidad de miles de negocios y la seguridad alimentaria de la población. “Las bodegas somos un eslabón clave en la cadena de abastecimiento. Si no se hace lo suficiente para mitigar el impacto que el FEN puede tener en nuestro sector, las consecuencias se van a ver directamente reflejadas en la economía del país”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Estas preocupaciones, sostuvo, coinciden con el reciente estudio “Empresas y Estado: diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, elaborado por Ipsos para Comex-Perú, según el cual el 52% de las microempresas identifica a la inseguridad como su principal obstáculo para crecer.