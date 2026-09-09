Receta de chicharrón de pescado

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El chicharrón de pescado es uno de los platos marinos más populares de la gastronomía peruana. Se prepara con trozos de pescado sazonados, cubiertos con harina y fritos hasta quedar dorados y crujientes por fuera, mientras conservan una textura suave y jugosa por dentro. Se suele acompañar con salsa criolla, yuca, papas fritas, cancha y limón.

Ingredientes para preparar chicharrón de pescado

Rinde: 4 porciones

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Para el pescado

800 g de filete de pescado blanco

2 dientes de ajo molidos

Jugo de 2 limones

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de paprika o ají panca en polvo

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 huevo

½ taza de harina de trigo

½ taza de chuño o fécula de papa

Aceite vegetal para freír

Para la salsa criolla

1 cebolla roja grande

1 ají amarillo

Jugo de 2 limones

2 cucharadas de culantro picado

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Para acompañar

Yuca sancochada o frita

Papas fritas

Cancha serrana

Hojas de lechuga

Limones en mitades

Salsa criolla

Cómo hacer chicharrón de pescado paso a paso

1. Cortar y preparar el pescado

Corta los filetes de pescado en trozos medianos, aproximadamente de 3 a 4 centímetros.

Puedes utilizar pescados de carne firme como merluza, bonito, corvina, lenguado o perico.

Coloca los trozos en un recipiente y agrega ajo, jugo de limón, comino, paprika, sal y pimienta.

Mezcla bien y deja reposar durante aproximadamente 10 a 15 minutos.

No es necesario dejar el pescado durante mucho tiempo en limón, ya que puede modificar demasiado su textura.

2. Preparar el empanizado

En un recipiente mezcla la harina de trigo con el chuño o fécula de papa.

En otro recipiente bate ligeramente el huevo.

Pasa cada trozo de pescado por el huevo y luego por la mezcla de harina y chuño.

Asegúrate de cubrir completamente cada pieza.

El chuño ayuda a conseguir una cobertura más crujiente.

3. Freír el pescado

Calienta abundante aceite en una sartén profunda u olla.

Cuando el aceite esté bien caliente, incorpora los trozos de pescado por tandas, evitando llenar demasiado la sartén.

Fríe hasta que estén dorados y crujientes por fuera y completamente cocidos en el centro.

Retira los trozos y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

4. Preparar la salsa criolla

Corta la cebolla roja en pluma fina y enjuágala brevemente con agua fría.

Corta el ají amarillo en tiras delgadas.

Mezcla la cebolla y el ají con el jugo de limón, culantro, sal y pimienta.

Deja reposar unos minutos antes de servir.

5. Servir

Coloca los trozos de chicharrón de pescado en un plato y acompáñalos con salsa criolla, yuca o papas fritas, cancha serrana, lechuga y limón.

Sirve inmediatamente para disfrutar de la textura crujiente.

¿Cómo conseguir un chicharrón de pescado bien crujiente?

El secreto está en secar ligeramente el pescado antes de empanizarlo, utilizar una mezcla de harina con fécula y mantener el aceite suficientemente caliente.

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Si el aceite está demasiado frío, el pescado absorberá más grasa y el empanizado quedará blando.

También es importante freír el pescado por tandas, dejando espacio entre los trozos.

Consejos para preparar chicharrón de pescado

Utiliza pescado fresco y de carne firme.

No cortes los trozos demasiado pequeños porque pueden secarse durante la fritura.

Seca el pescado con papel de cocina antes de pasarlo por el huevo.

El chuño puede reemplazarse por maicena.

No sobrecargues la sartén al freír.

Escurre el pescado inmediatamente después de retirarlo del aceite.

Sirve el chicharrón recién preparado para conservar su textura crujiente.

Puedes agregar unas gotas de limón justo antes de comerlo.

Variaciones del chicharrón de pescado

Chicharrón de pescado con cerveza

Puedes incorporar una pequeña cantidad de cerveza a una mezcla de harina para preparar una cobertura tipo tempura, más ligera y aireada.

Chicharrón de pescado con harina de maíz

Reemplaza parte de la harina por harina de maíz para conseguir una cobertura ligeramente más gruesa y crocante.

Chicharrón mixto

Combina pescado con calamar, camarones y otros mariscos para preparar un chicharrón mixto.

Chicharrón de pescado al estilo norteño

Puedes acompañarlo con yuca, salsa criolla, cancha y una salsa de ají, siguiendo el estilo de los tradicionales platos marinos del norte peruano.

Preguntas frecuentes sobre el chicharrón de pescado

¿Qué pescado es mejor para preparar chicharrón?

Los pescados de carne firme son una buena opción. Puedes utilizar merluza, corvina, lenguado, bonito o perico.

¿Por qué se utiliza chuño en el chicharrón de pescado?

El chuño o fécula de papa ayuda a formar una cobertura más seca y crujiente durante la fritura.

¿Se puede preparar chicharrón de pescado sin huevo?

Sí. Puedes pasar directamente los trozos ligeramente húmedos por la mezcla de harina y fécula, aunque el huevo ayuda a que el empanizado se adhiera mejor.

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¿Cuánto tiempo se debe freír el pescado?

Depende del tamaño de los trozos y de la temperatura del aceite. Generalmente unos pocos minutos son suficientes para que queden dorados y completamente cocidos.

¿Con qué se acompaña el chicharrón de pescado?

Tradicionalmente se puede servir con salsa criolla, limón, yuca, papas fritas, cancha y lechuga.

Tiempo de preparación

Preparación: 25 minutos

Reposo: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Porciones: 4

Información nutricional aproximada

Por porción:

Calorías: 520 kcal

Proteínas: 35 g

Carbohidratos: 38 g

Grasas: 25 g

Los valores son aproximados y dependen principalmente del tipo de pescado, cantidad de aceite absorbido y acompañamientos.