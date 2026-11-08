El papa León XIV saludó a Colombia en medio de su gira por Sudamérica: Hasta le regalaron un obsequio en oro

El reportero Néstor Pongutá, único colombiano en el vuelo papal hacia Uruguay, dialogó con el pontífice y le entrego un detalle que, según él, fue elaborado por artesanos de Colombia y Perú - crédito @nestorponguta/Instagram

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El papa León XIV inició el 6 de noviembre una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, su primer viaje apostólico por Sudamérica. El itinerario, previsto hasta el 17 de noviembre, incluye 36 intervenciones públicas, 14 desplazamientos aéreos y actividades en diez ciudades de los tres países.

Durante el vuelo entre Roma y Montevideo, el sumo pontífice dialogó con reporteros en un intercambio en el que agradeció su labor y reflexionó sobre su sexta salida internacional desde que se convirtió en el máximo jerarca de la Iglesia en 2025.

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Entre los comunicadores que acompañaron al papa en su vuelo hacia territorio sudamericano, se encontraba el periodista colombiano Néstor Pongutá, que tuvo unos breves minutos para conversar con el pontífice y le entregó una réplica en oro del pez alado con rostro de jaguar que se exhibe en el Museo del Oro de Bogotá.

El papa León XIV inició una gira de doce días por Uruguay, Argentina y Perú en su primer viaje apostólico por Sudamérica. (Reuters)

El reportero, único colombiano acreditado a bordo, recordó al papa las visitas que realizó al país antes de su elección. “Soy el único periodista de Colombia y usted estuvo en Colombia muchas veces, más de diez, y estuvo en el Museo del Oro, y allá vio el pez alado con la cara de jaguar, ¿se acuerda?”, dijo Pongutá en un video difundido en sus redes sociales.

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El periodista le mencionó en particular su paso por la reconocida exposición bogotana y explicó que artesanos y joyeros elaboraron la pieza con técnicas colombianas y peruanas. “Y precisamente los artesanos y los joyeros, cuando supieron esa historia, hicieron una réplica exacta con la técnica peruana y colombiana. Y por eso quería pedirle que les envíe un saludo a sus amigos de Colombia y una bendición para Colombia, por favor, que nos la transmite”, indicó.

Tras recibir el obsequio, León XIV respondió: “Un saludo a todo el pueblo de Colombia, Perú y toda América”.

El periodista colombiano Néstor Pongutá entregó al pontífice una réplica en oro de una pieza del Museo del Oro de Bogotá. (@nestorponguta/Instagram)

El encuentro ocurrió una hora y media después de la salida del avión desde Roma. El pontífice recorrió la parte posterior de la cabina y saludó durante más de 40 minutos a los más de 80 periodistas que viajan en la delegación vaticana.

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Ante ellos, el papa sostuvo que el viaje debía realizarse pese a las dudas surgidas por la cirugía a la que fue sometido el 13 de octubre. También señaló que Perú, país en el que vivió cerca de dos décadas como misionero y donde fue obispo de Chiclayo, es “como un segundo hogar”.

Sobre la escala argentina, afirmó que su visita al país natal de Francisco tiene un sentido de homenaje, aunque insistió en que el propósito central del recorrido es acompañar a las comunidades y anunciar el Evangelio.

Robert Francis Prevost visitó Colombia en más de diez ocasiones durante su labor como prior general de la Orden de San Agustín.

Visitas de León XIV a Colombia

Antes de convertirse en papa, Robert Francis Prevost estuvo en Colombia en más de diez oportunidades, de acuerdo con el recuerdo que Pongutá le expresó durante el vuelo. Gran parte de esas visitas se produjo mientras era prior general de la Orden de San Agustín, cargo que ejerció entre 2001 y 2012.

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Sus desplazamientos incluyeron Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bojacá y Chía, donde compartió con comunidades agustinianas. En la capital visitó el convento Santo Tomás, el Parque de la 93, Monserrate y el Museo del Oro, lugar al que aludió el periodista al entregarle la réplica.

En Barranquilla pasó por casas de la orden, la parroquia San Nicolás y el Colegio Liceo de Cervantes. El padre William Josué Carreño Mora, citado por El Tiempo, recordó que Prevost acudía a los encuentros sin apego al protocolo y mantenía un trato cercano con las comunidades religiosas.

La agenda de León XIV en Argentina abarca actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Así va la gira del papa León XIV por Sudamérica

Respecto del desarrollo de su visita por Sudamérica, el papa León XIV llegó a Montevideo el 6 de noviembre y fue recibido en el aeropuerto internacional de Carrasco por el presidente uruguayo Yamandú Orsi.

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Además, celebró su primera misa al aire libre en el parque París Londres de Paysandú, Uruguay. Más de 50.000 personas se congregaron en el sitio para escuchar las palabras del sumo pontífice.

Del mismo modo, desarrolló una visita al barrio Casavalle, un encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay y una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo. La agenda oficial prevé que el pontífice continúe en Uruguay hasta el 8 de noviembre, antes de viajar a Argentina.

En Argentina tiene programados actos en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. Después se trasladará a Perú, donde permanecerá hasta el 16 de noviembre y visitará Lima, Callao, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa, según la agenda publicada por la Santa Sede.

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La gira finalizará con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, el 16 de noviembre, seguida de la ceremonia de despedida en Callao. El regreso a Roma está previsto para el 17 de noviembre.