¿Qué frutas aumentaron de precio en Lima y cómo el clima acelera su maduración antes de llegar al mercado?

Cobertura periodística desde el Mercado de Frutas en el distrito de San Luis, donde comerciantes reportan el incremento en los precios de la palta y el mango. Los vendedores señalan que las variaciones responden a factores climáticos vinculados al fenómeno de El Niño, la escasez por cambio de temporada y el incremento en los costos del flete desde las zonas de producción.

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Las paltas, los mangos, las naranjas y las fresas registraron alzas de precio en el Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria, en Lima, ante una menor disponibilidad de algunos productos y dificultades en el traslado desde las zonas de producción. Los comerciantes atribuyeron las variaciones a las lluvias, las altas temperaturas, el cierre de campañas, la escasez estacional y el encarecimiento de los fletes.

La palta Fuerte procedente de Arequipa y Moquegua mostró uno de los mayores incrementos. El cajón de 12 kilos, que un mes atrás se ofrecía entre 70 y 80 soles, pasó a venderse entre 140 y 170 soles, según indicaron los vendedores del mercado. El aumento duplicó, e incluso superó, los valores que se manejaban semanas atrás.

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Un reportero de Latina Noticias recorre los puestos del Mercado Mayorista de Frutas en San Luis para consultar el valor de productos como fresas, mangos y naranjas. Durante las entrevistas en directo, comerciantes y representantes informan sobre las variaciones en las tarifas por cajón y la influencia de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Otra variedad de palta también elevó su cotización. Las cajas que antes costaban entre 30 y 40 soles se comercializaban entre 70 y 90 soles. Los comerciantes señalaron que el menor volumen disponible coincide con el tramo final de la temporada y con mayores costos para trasladar la mercadería hasta Lima.

Comerciantes ofrecen cajones de palta fuerte en el Mercado de Frutas de San Luis, donde el valor por caja de doce kilos aumentó hasta alcanzar los 170 soles.

La menor oferta elevó los valores de la palta y el mango

El mango Edward de Chulucanas se ubicó entre las frutas con mayor variación. El cajón se vendía a 70 soles, mientras que el kilo alcanzaba precios de entre 6,50 y ocho soles, de acuerdo con el tamaño y el estado de maduración. Durante la campaña, el kilo podía encontrarse a 2,50 soles, pero ahora se ofrecía cerca de seis soles.

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Mangos Edward de Chulucanas se ofrecen en un mercado de abastos peruano tras registrar incrementos en su precio de venta por el fenómeno de El Niño.

Los vendedores relacionaron el alza del mango con los efectos del clima sobre los cultivos, una producción limitada y el transporte desde Piura. Las temperaturas elevadas también acortan el tiempo de conservación de la fruta, ya que aceleran su maduración durante el traslado y en los puestos de venta. Esa condición puede incrementar las pérdidas cuando la mercadería no se distribuye con rapidez.

Una mujer vende fruta en un puesto del mercado de Surco, en Lima (Perú), el 31 de agosto de 2018. REUTERS/Mariana Bazo

Las fresas de Huaral también presentaron un aumento, aunque de menor magnitud que el de la palta y el mango. Las piezas de mayor tamaño, que antes se vendían entre seis y 6,50 soles, pasaron a costar entre siete y 7,50 soles. Las fresas más pequeñas se encontraban desde cuatro soles, en función de su presentación y calidad.

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Una vendedora acomoda cajones de fruta en el Mercado de Frutas de San Luis durante un informe sobre el incremento en las cotizaciones de diversos productos.

La naranja para jugo subió hasta 40 soles por cajón

La naranja para jugo procedente de Chanchamayo pasó de un rango de 20 a 25 soles por cajón a precios de entre 35 y 40 soles. Los comerciantes estimaron que el incremento fue de alrededor de 10 soles frente a los valores habituales que se observaban antes de esta variación. La oferta y la estacionalidad aparecen entre los factores que condicionan la cotización.

En el caso de la papaya, la disponibilidad todavía se mantenía en niveles suficientes, aunque una comerciante calculó que el precio aumentó entre 20 y 30%. Las cajas se ofrecían entre 10 y 20 soles. La fruta no enfrentaba una escasez marcada, pero las lluvias y el calor pueden afectar su estado y reducir el tiempo que permanece apta para la venta.

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Las condiciones climáticas inciden de forma distinta sobre cada producto. La papaya puede deteriorarse con rapidez cuando queda expuesta a lluvia o temperaturas altas, mientras que otras frutas pueden resistir mejor el traslado. La piña y algunas variedades de naranja mantenían valores más estables, sujetos principalmente al comportamiento de la temporada y al ingreso de mercadería al mercado mayorista.

Varios racimos de plátano se ofrecen en un mercado de Perú con carteles de precios que señalan un aumento a 2,50 soles por mano.

El plátano de seda aumentó 5% y puede llegar con manchas

El plátano de seda registró un incremento cercano al 5%. La caja pasó de 55 a 60 soles, mientras que la mano subió de dos a 2,50 soles. Aunque el ajuste fue moderado frente al de otras frutas, los vendedores señalaron que el transporte puede afectar la condición del producto antes de que llegue a los puestos de comercialización.

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William Martínez, comerciante del mercado, explicó que las demoras en carretera pueden provocar que los plátanos lleguen con manchas o con partes secas. Cuando la mercadería queda detenida durante el trayecto, la fruta pierde humedad y acelera su proceso de maduración. Eso reduce el margen de tiempo para venderla y puede generar descartes entre los comerciantes.

La combinación de lluvias, temperaturas elevadas, menor producción y mayores costos logísticos mantiene presión sobre los precios de varias frutas. En productos de maduración rápida, como mango, papaya, fresa y plátano, el riesgo de deterioro se suma a la menor oferta. Los precios finales dependerán del ingreso de nuevos cargamentos y de la evolución de las condiciones climáticas en las zonas productoras.

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