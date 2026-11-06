Desde una celda hasta las manos del papa: internos de Pucallpa tallaron la silla para León XIV

La segunda silla permanecerá en Ucayali y formará parte de un espacio cultural que la Iglesia católica proyecta implementar en la región (Créditos: Panamericana TV)

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El talento de personas privadas de la libertad quedará ligado a uno de los acontecimientos más importantes que vivirá Ucayali. Internos del establecimiento penitenciario de Pucallpa elaboraron dos sillas de madera tallada que formarán parte de los preparativos para recibir al papa León XIV durante su próxima visita a la capital regional el domingo 15 de noviembre. Una de las piezas será entregada al pontífice, mientras que la segunda permanecerá en la ciudad como parte de una futura exhibición.

El trabajo fue presentado por el programa 24 Horas de Panamericana TV, que mostró el proceso artesanal realizado dentro del recinto penitenciario. Las piezas destacan por los detalles tallados en la madera, una labor que, según el senador Jorge Velásquez Portocarrero, refleja las habilidades adquiridas por algunos internos durante los años que permanecieron en el establecimiento.

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“Han puesto su trabajo. Lo que a nosotros nos emociona son gente que de alguna forma tiene muchos años aquí en el penal y han aprendido el tallado y es un tallado extraordinario”, señaló Velásquez durante el informe televisivo.

Una de las sillas será entregada al papa León XIV durante su visita a Pucallpa el próximo 15 de noviembre - Créditos: Jorge Velásquez Portocarrero Facebook.

Las dos piezas fueron confeccionadas con un diseño que permite conservar a la vista buena parte del trabajo realizado sobre la madera. Los brazos de los asientos cuentan con detalles ornamentales que permanecerán visibles incluso después de que culminen los trabajos de acondicionamiento previstos para la recepción del pontífice.

De acuerdo con lo explicado en el reportaje, los asientos y respaldos recibirán un tapizado especial. La cobertura no ocultará los elementos trabajados artesanalmente, por lo que los acabados permanecerán como una muestra de la destreza de quienes participaron en su elaboración.

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Una de las sillas talladas tendrá como destino al propio pontífice. La segunda permanecerá en Ucayali como recuerdo de la jornada y será destinada a un espacio cultural que la Iglesia católica proyecta implementar en la región.

Velásquez Portocarrero explicó que la decisión de fabricar dos unidades responde precisamente a ese propósito. “Hemos hecho dos porque uno se tiene que llevar el papa y otro queda para la exposición porque aquí habrá un museo”, manifestó.

Internos del penal de Pucallpa elaboraron talladas que formarán parte de los preparativos para recibir al papa León XIV - Créditos: Jorge Velásquez Portocarrero Facebook.

El proyecto de exhibición contempla reunir distintos objetos vinculados con la visita papal. Así, la segunda pieza no solo conservará el trabajo artesanal desarrollado por los internos, sino que también podría convertirse en uno de los elementos destinados a preservar el recuerdo de la presencia de León XIV en Ucayali.

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La participación de los internos adquiere, además, un significado particular debido a que el tallado representa una habilidad desarrollada durante su permanencia en el establecimiento penitenciario. El resultado permitió convertir esa experiencia adquirida dentro del recinto en una pieza que será vinculada con un acontecimiento de relevancia para la región.

De esta manera, las dos sillas dejarán atrás el espacio donde fueron elaboradas para cumplir destinos distintos. Una acompañará al papa León XIV como parte de los preparativos de su visita, mientras que la otra permanecerá en Pucallpa y conservará la memoria del trabajo realizado por manos ucayalinas.

El papa León XIV y el Perú

La relación del papa León XIV con el Perú se remonta a 1985, cuando Robert Francis Prevost llegó por primera vez al país como misionero agustino y desarrolló labores pastorales en Chulucanas, Piura. Un año después regresó brevemente a Estados Unidos, pero volvió al territorio peruano en 1988 para continuar su trabajo en Trujillo, donde permaneció durante más de una década como formador de religiosos, docente y sacerdote.

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Su vínculo se fortaleció en Chiclayo, donde fue administrador apostólico y posteriormente obispo entre 2015 y 2023. Durante esos años acompañó a comunidades afectadas por el fenómeno El Niño y la pandemia, además de impulsar acciones pastorales y sociales. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana.

Por ello, su elección como pontífice tuvo una particular repercusión en el país. Desde Roma, León XIV recordó a su “querida diócesis de Chiclayo” y ahora regresará al Perú para reencontrarse con lugares y comunidades que marcaron su trayectoria religiosa.