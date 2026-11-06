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Papa León XIV partió de Roma rumbo a Sudamérica: Uruguay será su primera parada mientras crece la expectativa en Perú

El pontífice inició este viernes 6 de noviembre su viaje apostólico por Sudamérica. Uruguay será el primer país que visitará, seguido de Argentina y Perú, donde miles de fieles esperan su llegada. El vuelo tiene previsto aterrizar en Montevideo a las 14:30 horas de Perú

El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli
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El viaje que miles de católicos esperaban ya está en marcha. El papa León XIV partió este viernes 6 de noviembre desde Roma con destino a Sudamérica, en una gira apostólica que lo llevará por Uruguay, Argentina y Perú.

La primera escala será Montevideo, capital uruguaya, donde el Santo Padre tiene previsto aterrizar a las 14:30 horas de Perú. Su llegada marcará el inicio de una agenda que contempla encuentros con autoridades, actividades religiosas y reuniones con representantes de distintos sectores de la sociedad.

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Después de su paso por Uruguay, el pontífice continuará su recorrido por Argentina, antes de emprender el tramo final de su viaje hacia territorio peruano. En el Perú, la expectativa crece entre los fieles que aguardan con entusiasmo el reencuentro con León XIV, quien llegará a un país con el que mantiene un vínculo especial por sus años de servicio pastoral.

La Santa Sede confirmó que la gira se desarrollará del 6 al 17 de noviembre. El arribo del pontífice a Lima está previsto para el miércoles 11 de noviembre, a las 17:30 horas, en la Base Aérea del Callao.

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El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El papa León XIV saluda mientras sube al avión antes de su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma, Italia, el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

¿Cómo es el avión en el que viaja el Papa? Un vuelo comercial, periodistas y una tradición que sorprende

Uno de los detalles menos conocidos de los viajes papales es que el Vaticano no cuenta con un avión propio para trasladar al pontífice. León XIV viaja en aeronaves comerciales alquiladas especialmente para sus desplazamientos internacionales.

Para esta gira por Sudamérica, la compañía encargada del traslado desde Roma es ITA Airways, la aerolínea italiana que utilizará un Airbus A330neo. La salida desde el aeropuerto de Fiumicino estaba programada para las 7:00 de la mañana (hora de Roma). ￼

Aunque se le conoce popularmente como el avión papal, no se trata de una aeronave de propiedad del Vaticano, sino de un vuelo especialmente organizado para cumplir con las necesidades de seguridad, logística y transporte del Santo Padre y su delegación.

La presencia de periodistas también forma parte de esta particular operación. Reporteros, fotógrafos y camarógrafos de distintos medios de comunicación acompañan al pontífice durante el recorrido para informar sobre sus actividades.

El Papa León XIV ha partido hoy de Roma en un histórico viaje a Sudamérica. Sigue su partida y conoce los detalles de esta importante gira pastoral.

Los periodistas también viajan con el pontífice

El interior del avión tiene una distribución particular. El Papa y los integrantes de su delegación ocupan la parte delantera, mientras que los periodistas se ubican en la sección posterior.

Cada comunicador tiene un asiento asignado. Los camarógrafos suelen buscar lugares próximos a las ventanas para conseguir mejores encuadres y registrar los momentos del viaje.

Una vez que el avión despega, León XIV suele acercarse a saludar a los periodistas que lo acompañan. Es un momento esperado por los profesionales de prensa, que aprovechan para intercambiar algunas palabras con el pontífice.

Cabina de avión con pasajeros, pantallas en los asientos, equipaje en los compartimentos y varias cámaras
Vuelo del papa León XIV a Uruguay partida de Fiumicino (Román Lejtman/Infobae)

Durante el trayecto también se sirven bebidas y alimentos, aunque el trabajo periodístico no se detiene. Los reporteros deben preparar sus despachos, editar fotografías y videos y enviar información a sus respectivas redacciones.

El Papa permanece en un espacio separado, mientras que el portavoz del Vaticano está disponible para atender las consultas de los periodistas.

El viaje de regreso suele tener otro momento especial: el pontífice ofrece una conferencia de prensa a bordo, en la que responde preguntas de los comunicadores sobre su visita y los asuntos de actualidad.

Una persona vestida de blanco sube por la escalerilla de un avión
El papa León XIV aborda un avión en Roma con destino a Uruguay, según un rótulo de TV Perú Noticias. (TV Peru)

El curioso ritual de los telegramas que envía el Papa

Hay otra tradición que convierte cada viaje papal en un acontecimiento diplomático, incluso antes de que el pontífice llegue a su destino.

Cuando el avión atraviesa el espacio aéreo de otro país, el Papa acostumbra enviar un telegrama al jefe de Estado correspondiente. En estos mensajes expresa su saludo, agradecimiento y buenos deseos para las autoridades y la población de esa nación.

No es una costumbre reciente. La Santa Sede ha documentado numerosos telegramas enviados por los pontífices durante sus desplazamientos internacionales. En enero de 2018, por ejemplo, el Vaticano informó que el papa Francisco envió mensajes a los jefes de Estado de los países sobrevolados durante su viaje a Chile y Perú.

Estos mensajes convierten el recorrido aéreo en una oportunidad para establecer gestos de cercanía diplomática y transmitir bendiciones a los pueblos que se encuentran bajo la ruta del avión.

Cabina de avión con pasajeros, una persona con una bandeja, cámaras de televisión y pantallas de ITA Airways
Vuelo del papa León XIV a Uruguay partida de Fiumicino (Román Lejtman/Infobae)

¿Cuándo llegará el Papa León XIV al Perú?

Después de sus actividades en Uruguay y Argentina, León XIV continuará su viaje apostólico hacia el Perú. Su llegada a Lima está programada para el miércoles 11 de noviembre a las 17:30 horas, en la Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8).

La visita peruana tendrá varias jornadas de actividades. El pontífice también viajará a Chiclayo, ciudad donde desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido Papa, además de visitar otros puntos del país.

Su recorrido contempla encuentros con autoridades, celebraciones eucarísticas, reuniones con jóvenes, representantes de comunidades religiosas y pueblos amazónicos.

Para los peruanos, su llegada tiene un significado especial: será el reencuentro con un pontífice que conoce de cerca la realidad nacional y que mantiene una relación muy cercana con la comunidad católica del país.

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