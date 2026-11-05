Papa León XIV en Perú: ¿qué calles estarán cerradas en Lima por su visita y desde cuándo?

Las restricciones al tránsito vehicular por la visita del papa León XIV en Lima y Callao empezarán el 10 de noviembre a las 8.00 p. m.

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Las restricciones al tránsito por la visita del papa León XIV a Lima y Callao comenzarán a las 8.00 p. m. del 10 de noviembre en el Centro Histórico y se extenderán hasta el 16 en algunos espacios próximos a la Nunciatura Apostólica.

El dispositivo comprenderá avenidas principales, calles cercanas a la Plaza Mayor de Lima y rutas vinculadas con el arribo, los traslados y las actividades previstas en la capital y el primer puerto.

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El Gobierno declaró no laborables compensables el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, desde la 1 p. m. hasta la medianoche, además del lunes 16 durante toda la jornada, para los sectores público y privado de Lima y Callao. La medida busca facilitar los desplazamientos de la ciudadanía y la participación de los trabajadores en los actos del pontífice. No se trata de feriados no laborables.

Faucett y Argentina

La llegada de Robert Prevost está prevista para la tarde del 11 de noviembre. Desde el Grupo Aéreo N°8 hasta Palacio de Gobierno, la comitiva circulará por las avenidas Faucett y Argentina.

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En el Callao, las autoridades restringirán esa tarde el paso de camiones y otros vehículos en ambas vías. La Municipalidad del Callao colocará más de 1.600 vallas a ambos lados de Faucett, donde espera más de 200 mil personas entre el Grupo Aéreo N°8 y la avenida La Marina.

Para llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante las restricciones en Faucett y Línea Amarilla, se estableció como ruta alterna la Costa Verde, con continuidad por las avenidas Santa Rosa o Haya de la Torre.

El municipio chalaco anunció la central de comando “León Chalaco”, más de 100 cámaras en Faucett, Argentina y vías próximas, y más de mil agentes municipales. También se habilitarán más de 15 puntos de atención médica con ambulancias, en coordinación con las municipalidades distritales.

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El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas, recinto que espera recibir más de un millón de fieles.

El Centro Histórico

En el Centro Histórico de Lima, el cierre abarcará dos perímetros los días 11 y 12. El primero tendrá como límites la avenida Tacna, la avenida Emancipación, la avenida Abancay y la ribera del río Rímac. El segundo comprenderá calles y jirones situados a una cuadra de la Plaza Mayor. Las restricciones empezarán el 10 de noviembre a las 8.00 p. m. y funcionarán como prefiltro para el ingreso de personas.

Solo quienes tengan pases de invitación del Arzobispado de Lima y la Conferencia Episcopal Peruana podrán acceder a la zona de acción. El público en general ingresará por los jirones Conde de Superunda, Callao y de La Unión. La prensa y los colaboradores usarán los jirones Ucayali y Carabaya. Los invitados de ambas entidades deberán entrar por el jirón de La Unión y el jirón Lampa.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá a su cargo la seguridad de los traslados y dispondrá entre 15 mil y 17 mil agentes. La Municipalidad Metropolitana de Lima sumará más de mil trabajadores, entre serenos y fiscalizadores, para las labores de control y para evitar el comercio ambulatorio en las áreas restringidas.

Una ilustración en acuarela presenta al papa León XIV con vestiduras litúrgicas y la mano alzada frente a franjas que evocan la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unidad de Operaciones Especiales de Serenazgo contará con 200 cámaras corporales. La Central de Videovigilancia municipal hará seguimiento de calles, accesos, alrededores y puntos de mayor concentración mediante una red de más de mil cámaras.

Salaverry permanecerá cerrada

Las actividades previstas también afectarán Javier Prado, Aviación, Salaverry, la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, Petit Thouars y 28 de Julio. En Salaverry, Jesús María cerró hasta el 16 de noviembre el Monumento de la Paz, Parque de la Paz, Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central frente a la Nunciatura Apostólica.

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El tránsito se desviaría hacia Arenales y Arequipa. El 16, la comitiva utilizará La Marina, Guardia Civil y Dos de Mayo antes de seguir hacia Las Palmas.