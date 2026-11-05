¿Las entradas para ver al Papa son personales e intransferibles?

Ver al papa León XIV será totalmente gratis y las entradas deberán ser adquiridas desde el 5 al 8 de noviembre para ingresar a la misa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las entradas para ver al papa León XIV en Lima son gratuitas, nominativas e intransferibles tanto para la misa en la Base Aérea Las Palmas como para el encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional, con sistemas de registro distintos y requisitos de identidad que se verificarán en el ingreso a cada recinto.

La Comisión Central de la visita papal organizó el proceso de inscripción en dos canales separados según el evento: Ticketmaster para la misa de clausura del lunes 16 de noviembre en Las Palmas, y Teleticket para la vigilia juvenil del jueves 12 de noviembre. En ambos casos, el acceso es gratuito y el boleto incluye nombre, apellidos y número de documento de identidad del asistente.

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Una computadora portátil exhibe la página web para obtener entradas a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (YouTube)

El obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías, confirmó que las entradas para la misa en Las Palmas estuvieron disponibles en Ticketmaster entre el 5 y el 8 de noviembre. Cada usuario debe crear una cuenta, ubicar el evento “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas” y seleccionar la categoría Público General. El sistema permite solicitar hasta ocho entradas por persona, asignadas automáticamente al mismo bloque con puerta de acceso y horario de ingreso asignados.

El sacerdote Juan Bytton, secretario general de la visita papal, fue el primero en anticipar las condiciones del sistema. “Todas las entradas serán digitales, gratuitas y no habrá reservas”, declaró en RPP Noticias, donde también pidió a la ciudadanía desconfiar de páginas falsas que ofrecen boletos a cambio de dinero o donaciones.

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Representantes del Arzobispado de Lima informan en conferencia de prensa sobre las entradas gratuitas para la misa papal en la Base Aérea Las Palmas. (Infobae / Carlos Díaz)

Las entradas son nominativas y está prohibida su comercialización

Las autoridades subrayaron que los boletos son nominativos e intransferibles y que está prohibida su venta, comercialización o cesión a terceros. El nombre registrado debe coincidir exactamente con el documento físico que el asistente presente al ingresar al recinto. Monseñor Guillermo Elías recalcó que “está terminantemente prohibida la venta, comercialización o cesión de las entradas” y que cualquier intento de cobro por el acceso constituye una irregularidad ajena a la organización oficial.

Para el ingreso será obligatorio presentar el código QR —impreso o en dispositivo móvil— junto con el DNI, pasaporte o carné de extranjería correspondiente. Las autoridades insistieron en que los datos ingresados durante el registro deben coincidir exactamente con los del documento que se presente en el control de acceso; de lo contrario, el ingreso será denegado.

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Las entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas son gratuitas y estarán disponibles a través de Ticketmaster del 5 al 8 de noviembre. (CAptura de video / Ticketmaster)

La vigilia juvenil en el Estadio Nacional tiene un canal diferente

El encuentro de León XIV con jóvenes y universitarios, previsto para el 12 de noviembre a las 18:00 en el Estadio Nacional de Lima, utiliza la plataforma Teleticket desde el lunes 9 de noviembre. A diferencia de Las Palmas, en este caso cada persona puede obtener un único pase gratuito, también personal e intransferible. El procedimiento exige registrar nombre, apellidos y número de documento (DNI, carné de extranjería o pasaporte) en el sistema.

El evento está dirigido a personas de entre 16 y 35 años, aunque los menores de entre 16 y 17 años requieren un paso adicional: deben ser registrados por un adulto responsable, quien debe descargar y firmar una declaración jurada de autorización. Ese mismo adulto recibe una entrada para acompañar al adolescente y es quien debe presentarse junto a él en el ingreso. El Estadio Nacional tiene un aforo aproximado de 52.000 personas y abrirá sus puertas desde las 11:00 horas del mismo día.

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El sitio web de Teleticket en Perú presenta el anuncio del evento presencial de la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV programado para noviembre de 2026.

La misa en Las Palmas podría convocar hasta 1,2 millones de personas

La misa de clausura en la Base Aérea Las Palmas, programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:30, es el acto de mayor convocatoria de la agenda papal en el país. Los organizadores estiman una asistencia de hasta 1,2 millones de personas, lo que la convierte en el evento de mayor escala de toda la visita. Para acceder al predio, los asistentes deberán presentar tanto el boleto como el DNI en los controles de ingreso. “Solamente se va a dejar entrar a Las Palmas con el DNI y la entrada”, precisó Bytton.

La elección de dos plataformas distintas responde a la logística particular de cada evento, según explicó la Conferencia Episcopal Peruana (CEP). El secretario general de la CEP, monseñor Guillermo Inca, remarcó que la gratuidad aplica a la totalidad de las actividades de la agenda papal, incluidas también las misas en Chiclayo y en Santa Cruz de Succhabamba, además de los dos grandes eventos limeños.

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La plataforma Ticketmaster habilita la búsqueda de entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

Cómo evitar estafas y registrarse por los canales oficiales

La recomendación de la Iglesia peruana es registrarse únicamente a través de los canales oficiales de Ticketmaster y Teleticket, y desconfiar de cualquier oferta de venta de boletos en redes sociales o sitios no autorizados. El padre Bytton advirtió que las páginas paralelas que solicitan pagos o donaciones no tienen ningún vínculo con la organización oficial de la visita.

Ningún boleto para los eventos del papa León XIV tiene costo, insistieron tanto la Iglesia peruana como las autoridades de la organización. Los documentos de identidad válidos para el registro son el DNI para ciudadanos peruanos, y el pasaporte o carné de extranjería para visitantes del exterior. La visita del pontífice a Perú se extiende del 11 al 16 de noviembre de 2026, y el Gobierno decretó días no laborables el 11, el 12 y el 16 en Lima.

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