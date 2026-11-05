Inflación global: el impacto del petróleo y el fenómeno El Niño en el alza de precios de alimentos

El alza internacional del petróleo y los efectos del fenómeno El Niño sobre la agricultura podrían mantener la presión sobre los precios en Perú durante los próximos meses. Foto: EFE

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El incremento del precio internacional del petróleo vuelve a generar preocupación por sus efectos sobre la inflación y el costo de vida. En Perú, el encarecimiento de los combustibles coincide con las presiones que enfrenta el sector agrícola por el fenómeno El Niño, dos factores que podrían mantener elevados los precios de diversos productos durante los próximos meses.

El economista Melvin Escudero, en declaraciones a Canal N, advirtió que el escenario inflacionario no es exclusivo del país, sino que responde a una tendencia internacional. En ese contexto, señaló que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) podría verse obligado a evaluar nuevas decisiones para contener el impacto sobre los consumidores, especialmente si los siguientes registros confirman la persistencia de las presiones sobre los precios.

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El petróleo y su impacto en los precios internacionales

Escudero explicó que el aumento de la inflación se observa en distintas economías, entre ellas Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, además de varios países asiáticos. Según indicó, uno de los principales factores detrás de esta tendencia es el sector energético, particularmente el encarecimiento del petróleo, cuyo precio acumuló un incremento significativo durante los últimos 12 a 18 meses.

El economista sostuvo que el alza del crudo tiene consecuencias que van más allá del mercado de combustibles. El mayor costo de la energía repercute directamente en el transporte internacional, lo que termina trasladándose a las cadenas de distribución y, posteriormente, al precio de los alimentos. De esta manera, el encarecimiento de una materia prima energética puede generar presiones sobre distintos componentes de la canasta de consumo.

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La volatilidad del mercado volvió a quedar en evidencia el martes 3 de noviembre, luego de que Estados Unidos atacara la isla iraní de Qeshm durante la noche del lunes. Según datos de TradingView recogidos por La Tercera, el petróleo Brent se negociaba en USD 105,89 por barril, con un avance de 1,07%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los USD 97,92, tras subir 1,51%.

Un análisis detallado sobre las causas de la inflación global, desde el sector energético hasta los efectos climáticos. Conoce las decisiones de los bancos centrales de Europa, EE. UU. y Perú ante este desafío económico | Canal N

El repunte se produjo después de una jornada en la que ambos referenciales habían registrado caídas superiores al 7%, en medio de señales de una posible salida diplomática al conflicto entre Washington y Teherán. Pese a esa expectativa, las tensiones militares volvieron a impulsar las cotizaciones. En lo que va de 2026, el Brent acumulaba un aumento de 74,27% y el WTI, de 70,70%.

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Bancos centrales enfrentan nuevas presiones inflacionarias

El avance de los precios energéticos también ha influido en las decisiones de política monetaria de otras economías. Escudero señaló que los bancos centrales de Europa y Estados Unidos elevaron sus tasas de interés durante los últimos meses como respuesta al repunte inflacionario. Estas decisiones buscan moderar el crecimiento de los precios, aunque también pueden encarecer el financiamiento para empresas y consumidores.

En Estados Unidos, el encarecimiento del petróleo ha contribuido al aumento de los precios de la gasolina, una situación que representa una preocupación para la administración de Donald Trump. De acuerdo con CNBC, dos presidentes regionales de la Reserva Federal plantearon recientemente que podrían ser necesarios nuevos incrementos de las tasas para controlar la inflación.

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En el caso peruano, el BCRP ha mantenido estable su tasa de referencia. Sin embargo, Escudero advirtió que los últimos resultados inflacionarios podrían llevar a la autoridad monetaria a reconsiderar su posición. Recordó que en agosto el indicador alcanzó el 5%, su nivel más elevado desde 2023, y que los registros de septiembre y octubre también podrían ubicarse en niveles similares.

El fenómeno El Niño añade presión sobre los alimentos

A las condiciones internacionales se suma un factor interno que podría dificultar la evolución de los precios: el fenómeno El Niño. El economista explicó que sus efectos ya comienzan a observarse en el sector agrícola, donde determinados productos registran cotizaciones relativamente elevadas debido a las alteraciones que enfrenta la actividad productiva.

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Reporte periodístico de Panamericana Noticias informa sobre el incremento en los precios de los combustibles en grifos de Lima, donde la gasolina registra alzas de entre 4 y 7 soles. Durante la cobertura, se registran filas de vehículos cuyos conductores buscan abastecerse de gas licuado de petróleo (GLP) como alternativa económica. La transmisión incluye entrevistas a choferes afectados y declaraciones del especialista en hidrocarburos Pedro Gamio respecto al contexto internacional y el mercado energético.

Este escenario representa una presión adicional para los hogares, debido a que los alimentos tienen un peso importante en el gasto cotidiano. Si los problemas de producción y distribución coinciden con mayores costos de transporte derivados del petróleo, el impacto podría trasladarse a los precios finales que pagan los consumidores.

Escudero estimó que las condiciones asociadas a este evento climático podrían prolongarse, por lo menos, hasta febrero. Por ello, la evolución de los precios durante los siguientes meses dependerá tanto de las condiciones internacionales del mercado energético como del comportamiento de la producción agrícola nacional.

La combinación de ambos factores plantea un desafío para las autoridades económicas: evitar que las presiones externas e internas se traduzcan en un deterioro mayor del poder adquisitivo de la población. En ese contexto, el comportamiento de la inflación será determinante para las próximas decisiones del BCRP.

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