Entradas para la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos

Entradas para la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

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Hoy, miércoles 4 de noviembre, inicia la venta de entradas para la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. La Federación Peruana de vóley (FPV) anunció que se habilitarán las boletos a partir del mediodía, con precios accesibles para que puedan alentar al equipo sus amores en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Para adquirir los tickets se debe ingresar al portal de Joinnus, y los ‘voleilovers’ ya se encuentran haciendo cola virtual. La cuarta jornada presentará partidazos: Universitario de Deportes se medirá con Rebaza Acosta, Alianza Lima enfrentará a Deportivo Géminis, San Martín hará lo suyo con Deportivo Wanka, y mucho más.

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Precios de entradas

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Así se jugará la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 7 de noviembre

14:45 horas | Deportivo Soan vs. Olva Latino (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

17:00 horas | Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

19:00 horas | Universitario de Deportes vs. Rebaza Acosta (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 8 de noviembre

14:15 horas | Perú Sub-19 vs. Regatas Lima (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

16:30 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

18:30 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Géminis (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Canal TV para ver los partidos de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/27

Latina TV transmitirá gratis la Liga Peruana de Vóley 2026/27 mediante su señal abierta y sus plataformas digitales oficiales. Los encuentros podrán verse por el canal 2 y la señal 702 en alta definición, sin necesidad de contratar una suscripción.

La televisora también habilitará la transmisión en su página web y en su aplicación. Los aficionados podrán seguir los partidos desde celulares, tabletas y computadoras.

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La cobertura digital será una opción para quienes no puedan ver los duelos frente al televisor. El sitio y la aplicación concentrarán la programación desde distintos dispositivos.

Infobae Perú seguirá el desarrollo del torneo con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

La lucha por el liderato de la Liga Peruana de vóley 2026/27

Universitario de Deportes lidera la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 después de las tres primeras jornadas, con una campaña sin derrotas ni sets cedidos. Las ‘Pumas’ suman nueve puntos de nueve posibles.

El rendimiento perfecto les permite ubicarse por encima de Universidad San Martín y Alianza Lima, los otros dos equipos que permanecen invictos. La USMP también ganó sus tres compromisos y alcanzó nueve unidades, pero entregó un parcial. Ese detalle la deja por detrás del conjunto crema en la clasificación.

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Tabla de posiciones tras la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/27

Alianza Lima completa el grupo de equipos invictos con siete puntos. El cuadro íntimo se impuso en sus tres presentaciones, aunque dos de esas victorias se definieron en cinco sets.

La cuarta jornada pondrá en juego la continuidad de la ‘U’ en la cima. Las ‘santas’ y ‘blanquiazules’ buscarán sostener su marcha y recortar distancia si el líder deja puntos en el camino. El resto de los clubes intentará mejorar sus posiciones para mantenerse en competencia por la clasificación a la Fase 2.