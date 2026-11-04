Tragedia en la vía Panamericana: dos muertos y al menos 15 heridos tras el accidente de un bus

En la madrugada del miércoles 4 de noviembre de 2026 se registró un grave accidente en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Rosas, en el departamento del Cauca.
Según información de las autoridades, dos personas fallecieron y otros 15 terminaron con lesiones.
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“El bus pertenecía a la empresa Flota Magdalena y cubría la ruta Cali-Pasto. Al parecer, se quedó sin frenos y colisionó contra otro vehículo. Hasta el momento, se tiene conocimiento de dos personas fallecidas”, indicó Víctor Valencia, integrante del Cuerpo de Bomberos de Rosas, Cauca.
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