Receta de causa de pollo

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La causa de pollo peruana es uno de los platos más populares de la gastronomía nacional. Se prepara con una suave masa de papa amarilla sazonada con ají amarillo, limón y aceite, rellena con una mezcla cremosa de pollo deshilachado, mayonesa y verduras.

Es una preparación fresca y versátil, ideal para servir como entrada en un almuerzo familiar, una celebración o una ocasión especial. Su combinación de sabores y colores la convierte en una de las recetas tradicionales más apreciadas del Perú.

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Causa de pollo peruana

Rendimiento: 6 porcionesTiempo de preparación: 30 minutosTiempo de cocción: 30 minutosTiempo total: 1 hora

Ingredientes

Para la masa de papa

1 kg de papa amarilla.

3 cucharadas de ají amarillo molido.

Jugo de 3 limones.

3 cucharadas de aceite vegetal.

Sal al gusto.

Pimienta al gusto.

Para el relleno de pollo

500 g de pechuga de pollo.

4 cucharadas de mayonesa.

1/2 cebolla pequeña picada finamente (opcional).

1 zanahoria mediana.

1/2 taza de arvejas cocidas.

Sal y pimienta al gusto.

Para decorar

1 palta madura cortada en láminas.

2 huevos sancochados.

Aceitunas negras.

Hojas de perejil.

Mayonesa adicional al gusto.

Preparación

1. Cocinar las papas

Lava las papas amarillas y colócalas en una olla con abundante agua. Cocina durante 20 a 25 minutos, aproximadamente, hasta que estén suaves.

Retíralas del agua, pélalas mientras aún estén calientes y prénsalas hasta obtener un puré sin grumos. Deja que se entibie.

2. Preparar la masa de causa

Coloca el puré de papa en un recipiente grande. Agrega el ají amarillo molido, el jugo de limón, el aceite vegetal, la sal y la pimienta.

Mezcla y amasa suavemente hasta conseguir una masa uniforme, suave y manejable. Prueba y rectifica la sazón según tu gusto.

3. Cocinar el pollo

Coloca la pechuga de pollo en una olla con agua y una pizca de sal. Cocina durante 20 minutos o hasta que esté completamente cocida.

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Retira el pollo, deja que se enfríe y deshiláchalo finamente con ayuda de dos tenedores.

4. Preparar el relleno

Cocina la zanahoria en agua hasta que esté tierna y córtala en cubitos pequeños.

En un recipiente, mezcla el pollo deshilachado con la mayonesa, la zanahoria y las arvejas cocidas. Si deseas, incorpora cebolla picada finamente.

Añade sal y pimienta al gusto. Mezcla hasta obtener un relleno cremoso.

5. Armar la causa de pollo

En un molde rectangular, coloca una primera capa de masa de papa y distribúyela uniformemente.

Agrega una capa de láminas de palta y, encima, el relleno de pollo. Extiende para cubrir toda la superficie.

Finalmente, coloca otra capa de masa de papa y presiona suavemente para compactar la preparación.

6. Decorar y refrigerar

Desmolda con cuidado y decora la superficie con mayonesa, rodajas de huevo sancochado, aceitunas negras y hojas de perejil.

Refrigera durante unos 20 a 30 minutos antes de servir para que mantenga su forma y se disfrute fresca.

Consejos para preparar una causa de pollo deliciosa

Utiliza papa amarilla: es ideal por su textura suave y su sabor característico.

Prensa las papas calientes: así conseguirás una masa más uniforme y sin grumos.

Controla el limón: agrégalo poco a poco para evitar que la masa quede demasiado ácida.

No excedas la mayonesa: el relleno debe ser cremoso, pero no demasiado líquido.

Refrigera antes de servir: esto ayuda a mantener las capas firmes y facilita el corte.

Prepara el pollo con anticipación: asegúrate de que esté frío antes de mezclarlo con la mayonesa.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de papa se utiliza para preparar causa de pollo?

La papa amarilla es la más recomendada porque tiene una textura suave y permite conseguir una masa uniforme. También se pueden utilizar otras variedades de papa harinosa.

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¿Cómo evitar que la masa de la causa quede seca?

Agrega el aceite y el jugo de limón gradualmente. Mezcla hasta obtener una masa suave y manejable, sin incorporar demasiado líquido.

¿Se puede preparar causa de pollo un día antes?

Sí. Puedes preparar la masa y el relleno por separado y conservarlos refrigerados. Lo recomendable es armar la causa cerca del momento de servir y mantenerla siempre refrigerada.

¿Con qué se puede acompañar la causa de pollo?

Se puede servir con hojas de lechuga, palta, huevo sancochado, aceitunas negras y una ensalada fresca.