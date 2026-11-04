Memorando nuclear con Estados Unidos: un regulador independiente para proteger a la población y el ambiente

El Perú plantea incorporar energía nuclear a su matriz energética hacia 2040, de acuerdo con una hoja de ruta del Ministerio de Energía y Minas y los lineamientos del OIEA. Difusión

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Este 3 de noviembre, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas DiNanno, firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil. El documento abarca reactores modulares pequeños, sus implicaciones regulatorias y las aplicaciones de la energía nuclear en medicina, agricultura y minería. Washington ofrece asistencia técnica, capacitación y acompañamiento. Es una buena noticia, pero su valor dependerá de lo que el Perú haga con ella.

Hace unas semanas estuve en Oak Ridge, Tennessee, para ver de cerca cómo Estados Unidos desarrolla esos reactores. Quería entender los años que pasan antes de que una central entregue su primer kilovatio. En ese tiempo alguien tiene que financiar los estudios, formar al equipo y sostenerlo mientras se evalúa el diseño. Regresé pensando en los jóvenes que hoy ingresan a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o a la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuando el Perú deba decidir si construye una central, algunos de ellos podrían tener ya más de una década de experiencia.

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Perú y Estados Unidos establecieron un nuevo marco de cooperación para impulsar proyectos vinculados al uso pacífico de la energía nuclear. Difusión

No partimos de cero

El Perú tiene dos reactores de investigación. En San Borja está el RP-0, concebido para la enseñanza y hoy a la espera de su reactivación. En Huarangal opera el RP-10, cuyos neutrones permiten analizar minerales y producir los radioisótopos de los que se obtienen radiofármacos. Alrededor de ambos se formó una generación de operadores, físicos, ingenieros y técnicos. Cada vez que uno de ellos se jubila sin haber trabajado junto a su sucesor, el país pierde un conocimiento que ningún manual devuelve.

Cuando asumí la presidencia del IPEN en 2024, encontré una institución debilitada por décadas de atención insuficiente. También encontré profesionales que habían mantenido servicios esenciales a pesar de todo. Estimo que Huarangal necesita alrededor de quinientas personas para desarrollar su potencial científico y productivo. Hoy cuenta con cerca de la mitad. Cerrar esa brecha exige formar nuevos cuadros, no solo retener a los que quedan.

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El semillero ya existe. El IPEN y San Marcos firmaron convenios de formación e investigación, y la UNI está comprometida en la misma tarea. El IPEN comprometió el RP-0 para la formación práctica de esos estudiantes. Propongo un paso concreto. Una vez reactivado el reactor, ambas universidades y el IPEN deberían acordar un calendario de prácticas supervisadas. Cada estudiante debería saber desde qué semestre puede entrar al RP-0, quién será su instructor y qué debe dominar antes de pasar a Huarangal. La capacitación que ofrece el memorando podría empezar por formar a esos instructores.

El Instituto Peruano de Energía Nuclear transfiere tecnología de medicina nuclear a centros de EsSalud en Lima y Huancayo para fortalecer la atención de pacientes.

Aprender del modelo universitario estadounidense

Durante mi gestión busqué acercar Huarangal a dos centros universitarios estadounidenses con reactores comparables al RP-10. Me interesó su vínculo con el sector privado. Allí, un investigador enseña a un alumno y, en el mismo laboratorio, resuelve un problema que una empresa le encargó. Las estancias en esos centros complementarían lo que ya hacemos con el Organismo Internacional de Energía Atómica y con los países de la región. El éxito se medirá así: qué técnica nueva trae a Huarangal el especialista que regresa y a cuántos colegas se la enseña.

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Lo que el ciudadano debe notar

Con el OIEA ya trazamos líneas de trabajo en medicina nuclear y minería, e impulsamos el aumento de potencia del RP-10. El memorando es una oportunidad para acelerar esos compromisos, empezando por ampliar la producción de radiofármacos. Los avances deberán notarse fuera del laboratorio. Un hospital debe poder programar a sus pacientes con la certeza de que las dosis llegarán a tiempo. Una minera debe poder enviar una muestra y recibir un análisis confiable.

La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear acerca a Colombia a los estándares internacionales y, en el área de salud, buscará nuevos tratamientos para el cáncer - crédito Ministerio de Energía

Lo mismo vale para la agroexportación. La planta de irradiación de Santa Anita cumple una función distinta de la del reactor. Al productor le importa tratar su fruta durante la campaña y acreditar la dosis que exige el mercado de destino. Trabajar con los productores permitiría decidir qué capacidad recuperar en Santa Anita y dónde se justifican nuevas plantas.

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La pieza que falta: un regulador independiente

En electricidad, el Perú también llega con tarea hecha. En 2024, el Ministerio de Energía y Minas y el IPEN iniciaron un estudio sobre reactores modulares pequeños para zonas aisladas. Nuestros especialistas dieron sustento técnico a tres proyectos de ley que confluyeron en la Ley 32560, publicada en marzo de 2026, que encarga evaluar dónde serían viables. La hoja de ruta del ministerio apunta a 2040.

Un recipiente con pertecnetato de sodio Tc-99m elaborado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear reposa en el Centro Nuclear RACSO antes de su distribución a centros de salud.

Pero el memorando menciona algo que no debemos pasar por alto: las implicaciones regulatorias. ¿Está el Perú preparado hoy para autorizar una central nuclear de potencia? Todavía no. Seguimos sin separar la promoción y la operación de la autorización, la inspección y la sanción. Consolidar un regulador independiente tomará, estimo, entre tres y cuatro años. Hay que formar inspectores y garantizar su presupuesto. Su dirección necesita autoridad para detener un proyecto que comprometa la seguridad nuclear, la población o el ambiente, aunque un gobierno ya haya anunciado la fecha de inauguración. Propongo publicar los perfiles antes de discutir nombres y elegir por mérito.

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El memorando abre la puerta a décadas de experiencia estadounidense. Al Perú le corresponde ofrecer a sus profesionales una carrera cuando vuelvan y la independencia para ejercerla. Cuando llegue el día de evaluar nuestra primera central, me gustaría que entre quienes firmen esa decisión haya alguien que aprendió los fundamentos en el RP-0, de la mano de un especialista peruano.