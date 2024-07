⁠Las polémicas de Ana Paula Consorte en Perú: peleas con Paolo Guerrero, Magaly Medina, Doña Peta y Brunella Horna

⁠Las polémicas de Ana Paula Consorte en Perú: peleas con Paolo Guerrero, Magaly Medina y Brunella Horna. Instagram - Cosas.

Ana Paula Consorte se ha convertido en una figura más controversiales de la farándula peruana, al iniciar un romance con Paolo Guerrero, el capital de la selección peruana de fútbol. Ellos iniciaron su relación en agosto del 2022 y era la primera vez que se veía al futbolista peruano bastante enamorado y mostrando su relación en redes sociales.

A los pocos meses, llegó su primer bebé, a quien han llamado Paolo André, pero luego de muy poco tiempo, Ana Paula volvió a quedar embarazada y tuvo a su segundo hijo en enero de este año. Pero no todo ha sido color de rosa en esta relación de casi dos años, sino que ha vivido por varias crisis, una de ellas generadas por las sombras de una de las expaprejas de Paolo Guerrero.

El nombre de Alondra García Miro no le hizo mucha agracia a la brasilera, porque en el Perú siempre estaban pendientes de las comparaciones entre sus relaciones, pero en un momento se creyó que Ana paula se había metido entre un posible regreso entre Paolo y la modelo peruana.

Paolo Guerrero

A pesar de la sombra de Alondra, Ana Paula se defendía mediante sus redes sociales y de inmediato aclaraba que ella era la novia oficial de Guerrero y que la peruana no tenía nada que ver. Luego llegaron los rumores de una boda, pero la brasilera salió muy rápido a desmentir y señalar que Paolo es un hombre de no casarse, pero sí tener varios hijos. Esyo provocó que dejaran de seguirse en su cuenta de Instagram.

Luego de ello, Paolo decidió firmar contrato con el club deportivo de la Universidad César Vallejo, pero esto no fue del agrado de la garota porque desde el primer momento se mostró en contra que el futbolista firme contrato con el equipo de Richard Acuña.

De la misma manera, Paolo se negó a cumplir con el contrato de trabajo porque apelaba que había recibido amenazas no solamente hacía, él sino en contra de su madre y su familia cercana. A pesar de ello, llegaron a un acuerdo y Paolo decidió quedarse a vivir en Trujillo y jugar por el club poeta.

Ana Paula no estuvo de acuerdo y se peleó con el padre de sus hijos a tal punto de retirarse de un almuerzo que tuvo el futbolista con los dirigentes de la UCV. Ella permaneció por tres días con la misma ropa en un hotel limeño y fue captada llorando.

Ella retornó a Brasil donde estaba sus tres hijos, por un mes estuvo en Sao Paulo hasta que se amistó con Paolo, quien para mantenerla contenta le compró un anillo simbólico. Pero no sin antes, durante esas discusiones, borrar fotos de ellos juntos de sus redes sociales, dejar de seguirse y volver a seguir al padre de sus hijos.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero.

Doña Petronila ‘Peta’ González

Durante su relación con Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte no ha tenido una relación cercana con la madre de su pareja y por su lado la mamá del popular ‘Depredador’ tampoco ha dado indicios de querer tener una mayor complicidad con ella.

Uno de los puntos más espinosos en su relación fue cuando Ana Paula de la impotencia y frustración, usó sus redes sociales, para publicar su descontento porque Paolo decidió quedarse en el club trujillano de los Acuña.

En uno de sus mensajes se refirió a las madres que aguantan las malas actitudes de sus hijos, que sería clara indirecta a Doña Peta. “Una buena mujer permanece al lado del hombre, incluso sabiendo que él miente, que engaña y que traiciona, y esa mujer es su madre, ¡mi amor! ¡Nosotras no! ¡La trampa está ahí, cae quien quiere!”, escribió

Además, cada vez que Ana Paula ha ido a alentar a Paolo en sus encuentros deportivos, jamás se le ha visto cercana a Doña Peta. En el último partido de la selección de Perú en el Estadio Monumental, ambas fueron vistas bastante alejadas.

Y por varias semanas, Ana Paula estuvo en el hotel, donde la selección peruana hizo su concentración, sin embargo, llamó la atención que su suegra no la invitara a hospedarse en su casa de Chorrillos y se quedará en un hotel lujoso de San Isidro.

Doña Peta sorprende al explicar su relación con Ana Paula Consorte.

Magaly Medina

Magaly Medina ha sido una de las figuras de la farándula más críticas contra Ana Paula Consorte, por ser inestable, actuar de manera arrebatada sin medir las consecuencias con respecto a sus hijos y a su relación con Paolo Guerrero.

Recientemente, la polémica periodista indicó que Guerrero debería agradecer a los Acuña cuando ningún equipo quería ficharlo, debido a sus 40 años y estar por terminar su carrera como futbolista.

Ante ello, Ana Paula usó sus redes sociales y de inmediato contestó y la llamó “bruta” por no reconocer los logros de su pareja en el futbol peruano e internacional. “Señora, así no, no te pases. Qué locura. Qué bruta, profesor, póngale cero”, escribió con indignación

Pero, la popular ‘Urraca’ también le contestó y comentó que Ana Paula estaría siendo utilizada por su pareja Paolo Guerrero para defenderlo ante el conflicto con el club César Vallejo. “Ana Paula Consorte se ha constituido en la abogada defensora, vocera y relacionista pública de Paolo Guerrero, como si él no pudiera hablar”, dijo.

Pero, así como ha sido muy mordaz con ella, también ha destacado el carácter que tiene frente a Paolo Guerrero, al demostrar su enojo cada vez que no está de acuerdo con algo.

Magaly Medina le responde a Ana Paula Consorte por decirle 'bruta' y ser vocera de Paolo Guerrero.

Brunella Horna

Desde que Paolo Guerrero se negó a cumplir con su contrato laboral con el club de la Universidad César Vallejo, Brunella Horna esposa de Richard Acuña, dirigente del club, siempre usó su espacio televisivo en ‘América Hoy’ para defender a su familia.

Pero, desde el primer momento, señaló que no era amiga de Ana Paula y que inclusive no se acercó a ella, cuando se reunieron en su casa para las negociaciones de la permanencia de Paolo en el club de los Acuñas.

Ana Paula Consorte se enfrenta una vez más a Brunella Horna.

La popular ‘Baby Bru’ comentaba que Paolo no solamente no se quería quedar en Lima por las supuestas amenazas que recibía, por delincuentes, sino porque su pareja no se quería quedar en el Perú.

Esto molestó a la garota, quien comentó que no quería hablar nada de la rubia porque estaba totalmente desinformada, sin agregar más detalles.

Pero luego de ello, del conflicto por negarse a jugar contra Alianza Lima, Brunella y Ana Paula han estado en constantes dimes y diretes defendiendo sus puntos de vistas y sus posturas.

Por un lado, Brunella Horna le pidió, mediante la brasilera, a Guerrero, pague la penalidad respectiva y como corresponde en el contrato si desea ir a jugar en Alianza Lima.

“No sé si tienes algo en contra mío o qué. Solamente te aconsejo y tómalo bien, que le digas a tu esposo, tu marido, a tu conviviente como le quieras decir que pague la multa y se van felices al equipo que ustedes quieran”.

Brunella Horna arremete contra Ana Paula Consorte y le manda consejo.

Y por su lado, Ana Paula señaló que está desinformada, que parece que no hablara con su esposo Richard Acuña y no sabe de lo que habla y que inclusive la amenazó y le advirtió que si sigue hablando del tema, ella seguirá pronunciándose contando su verdad.

“Si quieres seguir hablando sandeces, yo también seguiré diciendo la verdad, o mejor dicho, contando todo y luego tendré que mostrar. O te callas y que ellos arreglen o seguiré contando”, manifestó la garota, dejando claro que no pensaba dar marcha atrás en su defensa.

Ana Paula Consorte arremete contra Brunella Horna y Richard Acuña.