Recetas de arvejas verdes partidas guisadas

Las arvejas verdes partidas son un ingrediente tradicional de la cocina casera peruana. Se utilizan para preparar guisos espesos y reconfortantes, ideales para acompañar con arroz blanco, huevo frito o una porción de carne.
Esta receta de arvejas verdes partidas destaca por su textura cremosa y el sabor de su aderezo de cebolla, ajo y ají amarillo. Es una alternativa económica y sencilla para disfrutar de un almuerzo familiar.
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Arvejas verdes partidas guisadas
Rendimiento: 4 porcionesTiempo de preparación: 10 minutos (más el remojo, si se realiza)Tiempo de cocción: 50 a 60 minutosTiempo total: 1 hora aproximadamente, más el remojo opcional.
Ingredientes
- 500 g de arvejas verdes partidas.
- 1 cebolla roja mediana picada en cuadraditos.
- 2 cucharadas de ajo molido.
- 2 cucharadas de ají amarillo molido.
- 1 cucharada de ají panca molido (opcional).
- 1 zanahoria mediana cortada en cubitos.
- 1 tomate mediano picado.
- 150 g de tocino o panceta en trozos (opcional).
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- 1 litro y medio de agua o caldo, aproximadamente.
- 1 cucharadita de comino.
- Pimienta al gusto.
- Sal al gusto.
- Perejil o culantro picado para decorar.
Preparación
1. Lavar las arvejas
Coloca las arvejas verdes partidas en un recipiente y lávalas con abundante agua para retirar cualquier impureza. Escurre antes de cocinar.
Si deseas reducir el tiempo de cocción, puedes dejarlas remojando durante 2 a 4 horas. Al ser partidas, no siempre necesitan remojo previo.
2. Cocinar las arvejas
Coloca las arvejas en una olla con agua o caldo suficiente para cubrirlas. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 35 a 45 minutos, removiendo ocasionalmente.
Si se forma espuma en la superficie, retírala con una cuchara. Comprueba que las arvejas estén suaves antes de continuar.
3. Preparar el aderezo
En otra olla, calienta el aceite vegetal y agrega la cebolla picada. Sofríe hasta que esté transparente.
Incorpora el ajo molido, el ají amarillo, el ají panca, el comino y la pimienta. Remueve y cocina durante unos minutos hasta que los ingredientes formen un aderezo aromático.
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4. Agregar el tomate y la zanahoria
Añade el tomate picado y la zanahoria en cubitos. Cocina durante unos 5 minutos para integrar los sabores.
Si deseas una preparación más contundente, incorpora el tocino o la panceta previamente dorados.
5. Incorporar las arvejas
Agrega las arvejas cocidas junto con parte de su líquido de cocción. Mezcla con el aderezo y cocina a fuego bajo durante 10 a 15 minutos.
Remueve periódicamente para evitar que se peguen al fondo de la olla. Si el guiso queda demasiado espeso, añade un poco más de agua o caldo caliente.
6. Rectificar la sazón y servir
Prueba la preparación y añade sal si es necesario. Cuando las arvejas tengan una consistencia cremosa, retira del fuego y agrega perejil o culantro picado.
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Sirve caliente.
¿Con qué acompañar las arvejas verdes partidas?
Este guiso puede servirse con diferentes acompañamientos:
- Arroz blanco graneado.
- Huevo frito o sancochado.
- Carne de res guisada.
- Pollo a la plancha o guisado.
- Plátano frito.
- Ensalada fresca de tomate y cebolla.
Consejos para preparar unas arvejas verdes partidas deliciosas
- Remojo previo: aunque las arvejas partidas pueden cocinarse sin remojo, hidratarlas ayuda a reducir el tiempo de cocción.
- Controla el agua: agrega líquido poco a poco para conseguir una consistencia cremosa.
- Remueve constantemente: cuando las arvejas empiezan a deshacerse, pueden pegarse fácilmente al fondo de la olla.
- Prepara un buen aderezo: cocina bien la cebolla, el ajo y los ajíes para conseguir un sabor más intenso.
- Evita agregar sal demasiado pronto: puedes incorporarla cuando las arvejas estén casi suaves y rectificar al final.
Preguntas frecuentes
¿Las arvejas verdes partidas necesitan remojo?
No necesariamente. Debido a que están partidas, pueden cocinarse directamente después de lavarlas. Sin embargo, remojarlas durante unas horas puede reducir el tiempo de cocción.
¿Cuánto tiempo se cocinan las arvejas verdes partidas?
Generalmente necesitan entre 35 y 60 minutos, dependiendo de su antigüedad, el remojo previo y el tipo de olla utilizado.
¿Por qué las arvejas partidas quedan duras?
Pueden quedar duras cuando necesitan más tiempo de cocción o cuando las arvejas llevan mucho tiempo almacenadas. Lo recomendable es cocinarlas hasta que estén completamente suaves.
¿Cómo conseguir que el guiso quede espeso?
Puedes dejar que las arvejas se deshagan parcialmente durante la cocción. También puedes aplastar una pequeña cantidad con una cuchara y mezclarla nuevamente con el guiso.
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