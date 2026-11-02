Perú

Recetas de arvejas verdes partidas guisadas

Cómo preparar un guiso casero de arvejas verdes partidas con ají amarillo, ajo, cebolla y zanahoria.

Imagen FR5364FIDFEA3GGOJSD7TCHOYY
Guardar

Las arvejas verdes partidas son un ingrediente tradicional de la cocina casera peruana. Se utilizan para preparar guisos espesos y reconfortantes, ideales para acompañar con arroz blanco, huevo frito o una porción de carne.

Esta receta de arvejas verdes partidas destaca por su textura cremosa y el sabor de su aderezo de cebolla, ajo y ají amarillo. Es una alternativa económica y sencilla para disfrutar de un almuerzo familiar.

PUBLICIDAD

Arvejas verdes partidas guisadas

Rendimiento: 4 porcionesTiempo de preparación: 10 minutos (más el remojo, si se realiza)Tiempo de cocción: 50 a 60 minutosTiempo total: 1 hora aproximadamente, más el remojo opcional.

Ingredientes

  • 500 g de arvejas verdes partidas.
  • 1 cebolla roja mediana picada en cuadraditos.
  • 2 cucharadas de ajo molido.
  • 2 cucharadas de ají amarillo molido.
  • 1 cucharada de ají panca molido (opcional).
  • 1 zanahoria mediana cortada en cubitos.
  • 1 tomate mediano picado.
  • 150 g de tocino o panceta en trozos (opcional).
  • 2 cucharadas de aceite vegetal.
  • 1 litro y medio de agua o caldo, aproximadamente.
  • 1 cucharadita de comino.
  • Pimienta al gusto.
  • Sal al gusto.
  • Perejil o culantro picado para decorar.

Preparación

1. Lavar las arvejas

Coloca las arvejas verdes partidas en un recipiente y lávalas con abundante agua para retirar cualquier impureza. Escurre antes de cocinar.

Si deseas reducir el tiempo de cocción, puedes dejarlas remojando durante 2 a 4 horas. Al ser partidas, no siempre necesitan remojo previo.

2. Cocinar las arvejas

Coloca las arvejas en una olla con agua o caldo suficiente para cubrirlas. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 35 a 45 minutos, removiendo ocasionalmente.

Si se forma espuma en la superficie, retírala con una cuchara. Comprueba que las arvejas estén suaves antes de continuar.

3. Preparar el aderezo

En otra olla, calienta el aceite vegetal y agrega la cebolla picada. Sofríe hasta que esté transparente.

Incorpora el ajo molido, el ají amarillo, el ají panca, el comino y la pimienta. Remueve y cocina durante unos minutos hasta que los ingredientes formen un aderezo aromático.

PUBLICIDAD

4. Agregar el tomate y la zanahoria

Añade el tomate picado y la zanahoria en cubitos. Cocina durante unos 5 minutos para integrar los sabores.

Si deseas una preparación más contundente, incorpora el tocino o la panceta previamente dorados.

5. Incorporar las arvejas

Agrega las arvejas cocidas junto con parte de su líquido de cocción. Mezcla con el aderezo y cocina a fuego bajo durante 10 a 15 minutos.

Remueve periódicamente para evitar que se peguen al fondo de la olla. Si el guiso queda demasiado espeso, añade un poco más de agua o caldo caliente.

6. Rectificar la sazón y servir

Prueba la preparación y añade sal si es necesario. Cuando las arvejas tengan una consistencia cremosa, retira del fuego y agrega perejil o culantro picado.

Sirve caliente.

¿Con qué acompañar las arvejas verdes partidas?

Este guiso puede servirse con diferentes acompañamientos:

  • Arroz blanco graneado.
  • Huevo frito o sancochado.
  • Carne de res guisada.
  • Pollo a la plancha o guisado.
  • Plátano frito.
  • Ensalada fresca de tomate y cebolla.

Consejos para preparar unas arvejas verdes partidas deliciosas

  • Remojo previo: aunque las arvejas partidas pueden cocinarse sin remojo, hidratarlas ayuda a reducir el tiempo de cocción.
  • Controla el agua: agrega líquido poco a poco para conseguir una consistencia cremosa.
  • Remueve constantemente: cuando las arvejas empiezan a deshacerse, pueden pegarse fácilmente al fondo de la olla.
  • Prepara un buen aderezo: cocina bien la cebolla, el ajo y los ajíes para conseguir un sabor más intenso.
  • Evita agregar sal demasiado pronto: puedes incorporarla cuando las arvejas estén casi suaves y rectificar al final.

Preguntas frecuentes

¿Las arvejas verdes partidas necesitan remojo?

No necesariamente. Debido a que están partidas, pueden cocinarse directamente después de lavarlas. Sin embargo, remojarlas durante unas horas puede reducir el tiempo de cocción.

¿Cuánto tiempo se cocinan las arvejas verdes partidas?

Generalmente necesitan entre 35 y 60 minutos, dependiendo de su antigüedad, el remojo previo y el tipo de olla utilizado.

¿Por qué las arvejas partidas quedan duras?

Pueden quedar duras cuando necesitan más tiempo de cocción o cuando las arvejas llevan mucho tiempo almacenadas. Lo recomendable es cocinarlas hasta que estén completamente suaves.

¿Cómo conseguir que el guiso quede espeso?

Puedes dejar que las arvejas se deshagan parcialmente durante la cocción. También puedes aplastar una pequeña cantidad con una cuchara y mezclarla nuevamente con el guiso.

Temas Relacionados

peru-recetasperu-gastronomia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina revela que Rodrigo González le prohibió hablar de farándula cuando ambos estaban en Latina

La periodista recordó las rencillas que tenía con su examigo cuando compartían canal

Magaly Medina revela que Rodrigo González le prohibió hablar de farándula cuando ambos estaban en Latina

Emergencia en el norte del Perú: lluvias dejan bajo el agua a Puerto Perú, en Tumbes, cerca de la frontera con Ecuador

Las crudas imágenes de la emergencia mostraron a residentes con el agua hasta las piernas y a brigadistas que ingresaron al sector para auxiliar a las familias afectadas durante la madrugada del lunes

Emergencia en el norte del Perú: lluvias dejan bajo el agua a Puerto Perú, en Tumbes, cerca de la frontera con Ecuador

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Tras los triunfos de Sporting Cristal sobre Alianza Lima y de Universitario ante Atlético Grau, los ‘celestes’ buscarán recuperar la punta frente a FC Cajamarca, los ‘íntimos’ intentarán recuperarse ante Cienciano, y mucho más

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Universitario vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

El equipo ‘crema’ buscará prolongar su buen momento tras vencer a Atlético Grau, mientras que los chalacos llegarán motivados por su reciente triunfo en Cusco. Revisa la programación del compromiso

Universitario vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Lluvias en Tumbes y el norte del Perú EN VIVO: fuertes precipitaciones por el Fenómeno El Niño activan quebradas e inundan calles

Las precipitaciones ocasionan acumulaciones de agua en calles y vías rurales desde la noche del domingo. Senamhi pronosticó nuevos episodios de lluvia intensa en la costa norte y otras regiones del país

Lluvias en Tumbes y el norte del Perú EN VIVO: fuertes precipitaciones por el Fenómeno El Niño activan quebradas e inundan calles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

Pericia concluye que la firma y huella de la diputada Jacqueline Tapullima fueron falsificadas para inscribirla como candidata

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Senadores y diputados inician hoy la semana de representación de noviembre

Chats de la diputada Catherine Palomino revelan presuntas exigencias de Pedro Castillo para colocar trabajadores en su despacho

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revela que Rodrigo González le prohibió hablar de farándula cuando ambos estaban en Latina

Magaly Medina revela que Rodrigo González le prohibió hablar de farándula cuando ambos estaban en Latina

Mondonguito mejora su salud, pero su hija revela que continuará con respirador artificial: “Está débil”

Yamila Piñero, exintegrante de Combate, anuncia su embarazo a los 35 años: “Ansiosos por tu llegada”

Melissa Paredes celebró nombramiento de Luciana Fuster y lanza indirecta a Jessica Newton: “Le arrebató el Miss Grand Perú”

Vanessa Terkes descarta a Roberto Martínez en su nuevo canal: "A ese tipo de gente no"

DEPORTES

Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Universitario vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Diego Romero se defiende tras el error que complicó a Universitario ante Atlético Grau: “El balón me bajó muy rápido”

¿Juan Reynoso recriminó e hizo llorar a jugador de Necaxa tras cambiarlo por fallar gol?: el descargo del DT peruano