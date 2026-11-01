Senamhi: ¿Cómo estará el clima en Lima este domingo 1 de noviembre, feriado por el Día de Todos los Santos?

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente cubierto en los distritos del oeste de la capital y el Callao. (Andina)

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Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima este tendrá una temperatura máxima de 28℃ y una mínima de 19℃ este domingo 1 de noviembre. El pronóstico indica cielo cubierto a nublado durante la mañana, con posibilidad de brillo solar hacia el mediodía. Para el atardecer se espera nuevamente cielo nublado.

En Lima oeste y el Callao, el termómetro llegará a 27℃, mientras que la mínima será de 23℃. El Senamhi anticipó cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera hacia la madrugada, una condición que luego variará a cielo nublado.

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Durante la tarde, el cielo estará parcialmente cubierto en los distritos del oeste de la capital y el Callao. Por la noche, la nubosidad volverá a predominar, según el reporte meteorológico para el feriado por el Día de Todos los Santos.

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Cambio climático

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones

El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 12. En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 5%, con una nubosidad del 16%, durante el día; y del 9%, con una nubosidad del 69%, a lo largo de la noche.

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En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 16.7 kilómetros por hora en el día y los 16.7 kilómetros por hora por la noche.

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

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El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

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(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.