Perú

Senamhi: ¿Cómo estará el clima en Lima este domingo 1 de noviembre, feriado por el Día de Todos los Santos?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú prevé temperaturas de hasta 28 ℃, nubosidad y posible llovizna en algunos sectores de Lima durante la presente jornada

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente cubierto en los distritos del oeste de la capital y el Callao. (Andina)
Durante la tarde, el cielo estará parcialmente cubierto en los distritos del oeste de la capital y el Callao. (Andina)
Guardar

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima este tendrá una temperatura máxima de 28℃ y una mínima de 19℃ este domingo 1 de noviembre. El pronóstico indica cielo cubierto a nublado durante la mañana, con posibilidad de brillo solar hacia el mediodía. Para el atardecer se espera nuevamente cielo nublado.

En Lima oeste y el Callao, el termómetro llegará a 27℃, mientras que la mínima será de 23℃. El Senamhi anticipó cielo cubierto con tendencia a llovizna ligera hacia la madrugada, una condición que luego variará a cielo nublado.

PUBLICIDAD

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente cubierto en los distritos del oeste de la capital y el Callao. Por la noche, la nubosidad volverá a predominar, según el reporte meteorológico para el feriado por el Día de Todos los Santos.

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Cambio climático

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones

El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 12. En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 5%, con una nubosidad del 16%, durante el día; y del 9%, con una nubosidad del 69%, a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 16.7 kilómetros por hora en el día y los 16.7 kilómetros por hora por la noche.

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

SenamhiClima en LimaLima1 de noviembreDía de Todos los Santosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El estadio Mansiche será sede de un duelo crucial para los dirigidos por Fabián Bustos, que volverá a la zona técnica tras cumplir con las fechas de suspensión pendientes

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Día de Todos los Santos: horarios de atención en los principales cementerios este feriado 1 de noviembre

Familias de Lima y otras regiones visitarán los camposantos, donde se anunciaron jornadas especiales y ceremonias religiosas para recordar a sus seres queridos

Día de Todos los Santos: horarios de atención en los principales cementerios este feriado 1 de noviembre

¿Continuará corriendo la sangre en las pistas?: El dilema de un nuevo paro de transportistas y las posturas de los gremios ante los ataques extorsivos

Con más de 90 trabajadores asesinados, entre choferes y cobradores, por el cobro de cupos y el 30 % de las unidades paralizadas por el terror, las organizaciones de transporte urbano dividen posturas frente a Palacio de Gobierno

¿Continuará corriendo la sangre en las pistas?: El dilema de un nuevo paro de transportistas y las posturas de los gremios ante los ataques extorsivos

El Niño abre una nueva fase en Perú: tras meses de calor, se intensifican los impactos por lluvias en el norte

Las precipitaciones ya se adelantaron en Piura y Tumbes, con acumulados que superaron los 150 milímetros en una estación. Especialistas advierten que aumentarán en frecuencia e intensidad hacia el verano, tras un periodo de calor que ya afectó a la pesca, la agricultura y la salud

El Niño abre una nueva fase en Perú: tras meses de calor, se intensifican los impactos por lluvias en el norte

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Piura

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Piura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

Caso Manta: Corte Suprema inaplica leyes “procrimen” y confirma condenas contra exmilitares por crímenes sexuales

Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, habría fallecido en Israel

PJ ordena que ministro Marco Vinelli vaya a juicio por presunta corrupción: Fiscalía pide más de 5 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Cecilia Bracamonte revela que se casó en Miami a los 74 años con la mujer de su vida, tras reencontrarse 38 años después

Maná transmitirá gratis en YouTube su concierto en Red Rocks antes de volver a Perú: día, hora y más detalles

Lilian Schiappa-Pietra acusó a Édgar Saba de acoso sexual y cuestionó el silencio del teatro peruano

Magaly Medina recuerda las terribles secuelas que le dejó estar en prisión: anorexia, adicción y más

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/27 trasciende en el continente: se transmite en Brasil, Colombia y Argentina por señal abierta

Santiago González registra los 100 partidos disputados con Sporting Cristal, al que considera “el más grande del Perú”

Tamara Galdos traza su camino profesional a sus cortos 14 años: “Yo quiero jugar por el Perú y por Regatas en mayores”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 3 de la fase 1