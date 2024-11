Halloween: los provocativos disfraces que lucieron las faranduleras para celebrar la ‘Noche de Brujas’

Halloween: los provocativos disfraces que lucieron Jossmery Toledo, Shirley Arica, Aida Martínez, Maju Mantilla para celebrar la 'Noche de Brujas'. ATV.

Halloween llegó con una mezcla de creatividad, sensualidad y diversión en la farándula nacional, donde las celebridades de Chollywood no desaprovecharon la oportunidad para mostrar sus mejores disfraces y deslumbrar a sus seguidores en redes sociales.

Este año, las figuras más reconocidas de la televisión y las redes decidieron dar un giro a la celebración, optando por trajes audaces y temáticos que poco tenían de terroríficos, pero sí mucho de glamur y sensualidad.

En esta ‘Noche de Brujas’, las celebridades no solo mostraron su creatividad, sino también sus curvas en atuendos cuidadosamente elegidos. Entre las favoritas de la noche se destacó Aída Martínez, quien decidió sorprender a su audiencia con múltiples transformaciones.

La modelo comenzó con un clásico disfraz de Blancanieves, una versión renovada del personaje de Disney en la que combinó el toque encantador de la princesa con un estilo atrevido y moderno. Sin embargo, este fue solo el inicio de sus apariciones, ya que Aída también se dejó ver en un disfraz de una personalidad religiosa, con un toque audaz que elevó las temperaturas en redes, y posteriormente en una versión de vaquera, un clásico en las festividades que ella supo adaptar a su estilo personal y seductor.

Por otro lado, Macarena Gastaldo prefirió un enfoque más misterioso y optó por el disfraz del Joker, un personaje icónico que ha ganado popularidad en la cultura pop gracias a su carácter caótico y fascinante. Con este disfraz, Macarena destacó por su interpretación del villano, añadiendo un toque glamuroso y femenino al infame personaje del cine. Su versión del Joker cautivó a sus seguidores, quienes aplaudieron su habilidad para llevar el disfraz con originalidad y estilo, logrando darle un giro sensual y audaz al villano de Gotham.

Jossmery Toledo también se unió a la celebración con un atuendo que, aunque no se especificó, dejó a sus fans igual de impactados. La exsuboficial de la Policía Nacional ha demostrado en otras ocasiones que sabe cómo aprovechar estas fechas para jugar con su imagen y mostrar una faceta más atrevida. En Halloween, Jossmery logró atraer todas las miradas con su disfraz del payaso ET en versión femenina, sumándose a la lista de celebridades que cada año sorprenden con looks innovadores y sensuales para esta celebración.

También destacaron Maju Mantilla, quien deslumbró como una encantadora Harley Quinn; Shirley Arica, que se transformó en una elegante faraona; y Vanessa López, quien impresionó como una sensual Gatúbela.

Las faranduleras impactaron en las redes sociales

La elección de disfraces de las celebridades de Chollywood refleja una tendencia entre el público, donde Halloween se convierte en una fecha no solo para espantar, sino para resaltar la personalidad y el estilo único de cada uno. En redes sociales, los comentarios y reacciones no se hicieron esperar; los seguidores de las celebridades dejaron cientos de mensajes de halagos y emojis de fuego para expresar su emoción por los looks de la noche.

Además, Halloween ha sido una excusa perfecta para que estas figuras de la televisión y las redes sociales se conecten aún más con sus seguidores. En cada publicación, las celebridades no solo compartieron imágenes, sino también videos de sus disfraces en acción, lo que permitió a sus fans sentirse más cercanos y sumarse a la diversión de la festividad.

Aída Martínez, Macarena Gastaldo, Shirley Arica, Aida Martínez, Maju Mantilla y Gabriela Herrera aprovecharon al máximo las herramientas de las plataformas digitales, incluyendo encuestas, preguntas y hasta filtros para que sus seguidores también interactuaran con ellas y se sintieran parte de sus celebraciones de Halloween.

Este tipo de contenido también permite a las celebridades destacar sus habilidades para adaptarse a las tendencias de cada año, eligiendo disfraces que están en sintonía con lo popular en el momento o, en otros casos, apostando por clásicos renovados que siempre tienen un atractivo especial.

