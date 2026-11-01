Perú

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Ayacucho se caracteriza por su altitud de aproximadamente 2,760 metros sobre el nivel del mar y un clima templado y seco

Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)
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El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este lunes, 2 de noviembre es:

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Lluvia irregular en las cercanías

Además se espera que la temperatura máxima sea de 23ºC mientras que la mínima de 12ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

El clima de Ayacucho capital

El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

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Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

¿Qué puedo visitar en Ayacucho?

Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias", es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

La Plaza Mayor de Ayacucho: constituye el corazón histórico de la ciudad, rodeada de casonas coloniales y templos, siendo escenario habitual de festividades.

El Templo de Santo Domingo: construido en el siglo XVI, destaca por su fachada barroca y sus retablos de madera tallada.

El Mirador de Acuchimay: ofrece vistas panorámicas de toda la urbe y sus alrededores, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Museo de la Memoria: relata la historia reciente de la región vinculada al conflicto interno de Perú, a través de objetos y testimonios.

El Barrio de Santa Ana: es reconocido por su tradición artesanal, donde se pueden observar talleres de cerámica, tejidos y filigrana de plata.

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