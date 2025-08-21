Perú

Si sufres de estreñimiento puedes tener alguna de estas 10 enfermedades

El estreñimiento crónico está asociado a cambios en los hábitos alimenticios, el sedentarismo y el estrés

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Una de las causas más
Una de las causas más frecuentes de estreñimiento crónico es el síndrome de intestino irritable (Christin Klose/dpa)

El estreñimiento es un problema digestivo muy común en el Perú. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), alrededor del 30 % de la población ha presentado síntomas de tránsito intestinal lento en algún momento de su vida, siendo más frecuente en mujeres y adultos mayores. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha reportado un aumento de consultas por estreñimiento crónico en los últimos años, asociado a cambios en los hábitos alimenticios, el sedentarismo y el estrés.

Aunque muchas personas lo consideran solo una molestia pasajera, el estreñimiento puede ser también una señal de alerta del cuerpo. Cuando se vuelve persistente, puede estar asociado a diversas enfermedades que afectan no solo al sistema digestivo, sino también a otros órganos del cuerpo.

Si sufres de estreñimiento puedes tener alguna de estas 10 enfermedades

Uno de los síntomas del
Uno de los síntomas del estreñimiento es que hay menos de tres evacuaciones por semana (Imagen ilustrativa Infobae)
  1. Síndrome del intestino irritable (SII): una de las causas más frecuentes de estreñimiento crónico. Este trastorno funcional intestinal altera los movimientos del colon, generando dolor abdominal, gases y dificultad para evacuar.
  2. Hipotiroidismo: la tiroides regula muchas funciones del cuerpo, incluyendo el metabolismo. Cuando hay déficit hormonal, el intestino también se vuelve más lento, lo que puede provocar estreñimiento.
  3. Diabetes tipo 2: los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar los nervios que controlan los músculos del intestino, lo que ralentiza el tránsito intestinal.
  4. Depresión y ansiedad: los trastornos emocionales alteran la comunicación entre el cerebro y el sistema digestivo, generando síntomas como estreñimiento, náuseas o dolor abdominal. Además, algunos antidepresivos también pueden causar estreñimiento como efecto secundario.
  5. Enfermedad de Parkinson: esta enfermedad neurológica puede afectar el sistema nervioso autónomo, responsable de controlar funciones involuntarias como el movimiento intestinal. De hecho, el estreñimiento puede aparecer años antes de los síntomas motores.
  6. Esclerosis múltiple: el daño a los nervios en esta enfermedad también puede interferir con la función del colon y del recto, generando estreñimiento severo en algunos pacientes.
  7. Obstrucción intestinal: en casos más graves, un tumor, una hernia o una torsión del intestino puede obstruir el paso de las heces. Es una emergencia médica y suele acompañarse de dolor intenso, vómitos y distensión abdominal.
  8. Cáncer colorrectal: el estreñimiento persistente, especialmente en personas mayores de 50 años, puede ser una señal de alarma de cáncer en el colon o el recto, sobre todo si se acompaña de sangre en las heces, pérdida de peso o fatiga.
  9. Enfermedad de Hirschsprung: aunque es más común en bebés, puede presentarse en adultos con síntomas crónicos. Es una malformación del intestino que impide el movimiento normal de las heces.
  10. Endometriosis: en las mujeres, esta enfermedad puede afectar el intestino cuando el tejido endometrial se adhiere al colon o al recto, provocando dolor y dificultades para evacuar, especialmente durante la menstruación.

¿A quiénes afecta más el estreñimiento?

La falta de actividad física
La falta de actividad física disminuye los movimientos naturales del intestino (Freepik)

El estreñimiento puede afectar a personas de todas las edades, pero hay ciertos grupos más vulnerables:

  • Mujeres: por razones hormonales y anatómicas, las mujeres tienen mayor riesgo de sufrir estreñimiento, sobre todo durante el embarazo o la menopausia.
  • Adultos mayores: el envejecimiento suele estar asociado a una menor movilidad intestinal, una dieta baja en fibra, deshidratación y el uso de medicamentos que afectan el tránsito intestinal.
  • Personas con estilo de vida sedentario: la falta de actividad física disminuye los movimientos naturales del intestino.
  • Pacientes polimedicados: algunos fármacos, como analgésicos, antidepresivos y suplementos de hierro o calcio, pueden provocar estreñimiento como efecto adverso.

¿Cuándo se considera que una persona tiene estreñimiento?

No todas las personas tienen la misma frecuencia de evacuación, pero existen ciertos criterios médicos para considerar que una persona sufre de estreñimiento. Se diagnostica generalmente cuando:

  • Hay menos de tres evacuaciones por semana.
  • Las heces son duras o secas.
  • Existe dificultad o esfuerzo al evacuar.
  • Hay sensación de evacuación incompleta o bloqueo rectal.

Si estos síntomas persisten por más de tres semanas, es importante consultar con un profesional de la salud. El estreñimiento crónico no debe ignorarse, ya que puede deteriorar la calidad de vida y ser signo de enfermedades más serias.

Temas Relacionados

estreñimientoperu-salud

Últimas Noticias

Golazo de Eryc Castillo tras sensacional asistencia de Sergio Peña en Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El ecuatoriano se volvió a hacer presente en este torneo continental para acercar a los ‘blanquiazules’ a la clasificación a los cuartos de final

Golazo de Eryc Castillo tras

El sistema de activación de líneas móviles en Perú es una coladera: mafias usan DNIs y huellas para estafar y extorsionar

La historia de Alonso Cornejo evidencia cómo un chip activado ilegalmente puede poner a un ciudadano como sospechoso de crímenes

El sistema de activación de

Phillip Chu Joy y Manuela Camacho niegan que hayan enviado cotización a campaña del Censo 2025 del INEI: “Nunca nos contactaron”

Ambos comunicadores aclararon que no enviaron propuestas ni fueron contactados para la publicidad estatal.

Phillip Chu Joy y Manuela

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto en Quito por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Peruanos y ecuatorianos vienen igualando 1-1, un resultado que clasifica a los de Néstor Gorosito, ya que van 3-1 en el global. Ahora se juega la segunda parte. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs U. Católica

Golazo de U. Católica de Ecuador tras desatención de defensa de Alianza Lima en duelo por Copa Sudamericana 2025

Azarias Londoño aprovechó un pase filtrado de Mauro Díaz para abrir el marcador a favor del conjunto ‘norteño’ y acortar distancias en la serie

Golazo de U. Católica de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pedirán la excarcelación del creador

Pedirán la excarcelación del creador de “Al ángulo TV” y su familia lanzó una colecta para ayudarlo

“No hubo filmación prohibida, era conocida por todo el tribunal”: la defensa de Julieta Makinatch ante el jury

El tratamiento estético de Eliana Guercio bajo la mirada de los expertos: cómo prevenir riesgos

La Plata: se cayó una palmera y destrozó una casa tras el temporal con fuertes vientos

Uno por uno: así votaron los diputados la ratificación al veto de Milei que frenó el aumento de las jubilaciones

INFOBAE AMÉRICA
Kim Jong-un elogió a sus

Kim Jong-un elogió a sus soldados que combaten en Rusia y refuerza la alianza con Putin

Donetsk, el corazón de la resistencia ucraniana que Moscú quiere conquistar

Qué es el olivino y por qué es una alternativa sostenible para obtener metales de baterías

El FBI reveló que hackers rusos aprovecharon una falla para espiar infraestructura crítica mundial

Alerta en Ucrania: bombardeo masivo de drones rusos en Kiev y a lo largo del país

TELESHOW
La reacción de Graciela Alfano

La reacción de Graciela Alfano a la infidelidad de Gimena Accardi: “Yo lo dije en 2021”

Lali Espósito y La Joaqui estrenaron canción juntas y un beso entre ambas encendió a todos: “Iba a ser mi novia”

El fuerte descargo del hijo de Martín Demichelis en medio del divorcio: “Búsquense una vida y dejen vivir”

La nueva coincidencia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal que alimenta los rumores de romance

Ángel de Brito comenzó sus vacaciones en Europa: quién lo acompaña