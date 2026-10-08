Perú

Como la Marca Perú: Lima tendrá su propia marca turística y MML ordena trámite de registro ante Indecopi

La marca turística “Lima Metropolitana” busca reunir atributos de la capital y apoyar las acciones previstas en el Plan de Desarrollo Turístico 2025-2030

Vista panorámica de una plaza iluminada al atardecer con una fuente central, una catedral con dos campanarios y edificios históricos alrededor, palmeras y personas
La Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó la nueva marca turística mediante un decreto firmado el 6 de octubre.
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La Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó la marca turística “Lima Metropolitana” como elemento de identidad, promoción y posicionamiento de la capital.

El decreto de alcaldía, firmado el 6 de octubre por el alcalde Renzo Reggiardo Barreto, dispone además que la Subgerencia de Turismo inicie las gestiones para proteger y registrar el distintivo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

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La nueva identidad responde al plan turístico aprobado para el periodo 2025-2030

La creación de la marca forma parte del Plan de Desarrollo Turístico de Lima Metropolitana 2025-2030, aprobado mediante la Ordenanza N.° 2798, el 21 de diciembre de 2025. Ese instrumento establece acciones para fortalecer la promoción del destino en el mercado nacional y entre los visitantes extranjeros.

La norma municipal vincula el nuevo distintivo con el objetivo de “implementar estrategias integrales para la promoción y el posicionamiento turístico” de la ciudad.

La subasta se realizará en el Circuito Mágico del Agua.
El distintivo se vincula con el Plan de Desarrollo Turístico de Lima Metropolitana 2025-2030 para posicionar a la capital.

Dentro de ese plan, la creación de una marca propia figura como una acción para consolidar una identidad común de Lima Metropolitana frente a otros destinos del país y de la región.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima precisó que el proceso de elaboración de la marca contó con aportes de actores públicos y privados relacionados con la actividad turística.

La Subgerencia de Turismo deberá tramitar la protección del distintivo

El segundo artículo del decreto encarga a la Subgerencia de Turismo la ejecución de las acciones necesarias para la protección y el registro de la marca turística “Lima Metropolitana” ante Indecopi. El trámite deberá realizarse de acuerdo con la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual.

De acuerdo con el decreto de alcaldía, la municipalidad considera que el distintivo permitirá articular los “atributos y valores” que caracterizan a la oferta turística de Lima Metropolitana.

La medida tiene como sustento informes técnicos de la Subgerencia de Turismo, la Gerencia de Desarrollo Económico, la Oficina de Planificación, Modernización y Gestión Financiera, así como de la Oficina General de Asuntos Jurídicos.

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia que respetará fallo judicial adverso. Foto: MML
Informes técnicos de distintas gerencias y oficinas municipales respaldaron la aprobación de la marca turística. Foto: MML

Lima ejerce competencias regionales en materia de turismo

La aprobación de la marca se apoya en el régimen especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que concentra en la provincia de Lima competencias municipales y regionales. Entre estas últimas se encuentran las relacionadas con la promoción y el desarrollo de la actividad turística.

El decreto recuerda que, por su condición de capital y por las reglas de descentralización vigentes, la comuna puede formular y ejecutar políticas en esta materia. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales reconoce funciones orientadas a impulsar el turismo a partir de las potencialidades de cada jurisdicción.

En ese marco, la marca será utilizada como herramienta de promoción institucional vinculada al Plan de Desarrollo Turístico de Lima Metropolitana. La norma señala que su aprobación busca aportar al “fortalecimiento de la identidad, promoción y posicionamiento turístico” de la ciudad.

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