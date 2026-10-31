La hackatón de la NASA llega a Lima y otras ciudades del Perú: cómo inscribirse gratis y quiénes pueden participar

Varios equipos de jóvenes trabajan con computadoras portátiles durante una jornada del NASA Space Apps Challenge organizada en Perú.

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El NASA International Space Apps Challenge 2026, considerado uno de los encuentros de innovación científica y tecnológica más grandes del mundo, se realizará el 14 y 15 de noviembre con actividades presenciales en distintas ciudades del Perú. Durante dos jornadas, estudiantes, profesionales y personas interesadas en la ciencia podrán trabajar en equipo para desarrollar soluciones a problemas relacionados con nuestro planeta y la exploración espacial.

La competencia, organizada anualmente por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), ha reunido desde 2012 a más de 487.000 participantes en más de 3.400 eventos alrededor del mundo, según las cifras difundidas por los organizadores locales. En su edición de 2025 congregó a más de 114.000 personas de 167 países y territorios, que presentaron proyectos basados en información científica de acceso abierto.

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En Perú, las actividades se desarrollarán en sedes de la Universidad Continental, en alianza con el Ministerio de la Producción, como parte de una convocatoria que busca ampliar el acceso a experiencias internacionales de innovación fuera de Lima.

Varios participantes trabajan en equipos con computadoras portátiles durante una jornada presencial del NASA Space Apps Challenge en una sede de Perú.

¿Quiénes pueden participar en el NASA Space Apps Challenge 2026?

Una de las principales características de esta competencia es que no exige experiencia previa en programación ni conocimientos avanzados de ciencias espaciales.

La convocatoria está abierta a estudiantes, diseñadores, comunicadores, investigadores, ingenieros, emprendedores, educadores y profesionales de distintas especialidades. También pueden participar personas interesadas en la ciencia y la tecnología, independientemente de su experiencia.

Durante las dos jornadas, los participantes deberán organizarse en equipos de hasta seis integrantes, elegir uno de los desafíos planteados para la edición 2026 y desarrollar una propuesta utilizando datos abiertos de la NASA y otras agencias espaciales.

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Los proyectos pueden incluir aplicaciones digitales, herramientas de visualización, plataformas educativas, simuladores o propuestas que permitan aprovechar la información científica para resolver problemas concretos.

Dos participantes trabajan frente a una computadora portátil durante una de las actividades del certamen científico NASA International Space Apps Challenge en Perú.

¿Dónde se realizará y cómo inscribirse gratis?

La convocatoria contempla cinco sedes presenciales para el 14 y 15 de noviembre: Lima, Huancayo, Ica, Ayacucho y Andahuaylas.

En Lima, las actividades se desarrollarán en el campus de Los Olivos, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola, cerca del óvalo Naranjal. En Huancayo, la sede estará en la avenida San Carlos 1980; en Ica, en la calle C 201 del Parque Industrial; y en Ayacucho, en la avenida Pérez de Cuéllar 725. La dirección de Andahuaylas figura pendiente de confirmación.

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La participación es completamente gratuita y está abierta a personas de distintas edades y especialidades, de acuerdo con las condiciones establecidas por la competencia.

Las inscripciones para estas sedes estarán abiertas hasta el 6 de noviembre. Los interesados pueden registrarse a través de la página de la convocatoria, donde encontrarán información sobre los desafíos, las actividades y las condiciones para participar.

Un grupo de jóvenes trabaja con computadoras portátiles durante una jornada del certamen tecnológico NASA Space Apps Challenge en Perú.

¿Qué desafíos deberán resolver los participantes?

La edición 2026 contempla 14 retos oficiales relacionados con la exploración lunar, Marte, las ciencias de la Tierra, la astrofísica y la educación científica.

Entre las propuestas disponibles figuran el desarrollo de simuladores para misiones espaciales, herramientas de monitoreo ambiental mediante imágenes satelitales, sistemas para estudiar incendios y aplicaciones que ayuden a comprender los cambios en el planeta.

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Los proyectos serán presentados ante jurados locales y aquellos que cumplan los requisitos podrán avanzar a las etapas de evaluación internacional, donde especialistas de la NASA y sus organizaciones asociadas seleccionarán las propuestas destacadas.

Estudiantes utilizan computadoras portátiles durante las actividades del concurso NASA Space Apps Challenge en Perú.

Los proyectos peruanos que ya fueron premiados por la NASA

Perú cuenta con antecedentes destacados en esta competencia. En 2023, el equipo AstroGénesis obtuvo el premio mundial Best Mission Concept por su proyecto Space Odyssey Planner, una plataforma interactiva que permite explorar destinos del sistema solar mediante itinerarios virtuales.

Dos años después, el equipo peruano QUEÑARIS ganó el reconocimiento internacional Local Impact Award con una propuesta orientada a la recuperación de bosques de queñua en Arequipa.

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Su solución integra información satelital de la NASA, inteligencia artificial, drones y microorganismos nativos para identificar zonas prioritarias de reforestación y supervisar las condiciones de estos ecosistemas.

Ambos proyectos muestran que los datos científicos utilizados en una competencia espacial también pueden convertirse en herramientas para la educación y la atención de problemas ambientales concretos.

Los interesados en participar pueden consultar los desafíos disponibles y las bases generales de la competencia en la plataforma oficial de NASA Space Apps.