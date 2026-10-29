Uva peruana adelanta su cosecha por el fenómeno El Niño: ¿por qué caerían las exportaciones al cierre del 2026?

Los resultados acumulados hasta setiembre reflejan que las exportaciones aún mantienen una evolución positiva. Foto: Fresh Fruit

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Las exportaciones peruanas de uva cerrarían el 2026 con cifras ligeramente inferiores a las del ejercicio anterior, en un contexto marcado por las alteraciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño. Las proyecciones de Fresh Fruit apuntan a que los envíos al exterior alcanzarían un valor de USD 2.040 millones, lo que representaría una disminución de 1% respecto al 2025.

La reducción sería más pronunciada al medir la cantidad exportada. Durante este año, los despachos sumarían aproximadamente 713.900 toneladas, un retroceso de 4% frente al periodo anterior. Este resultado estaría condicionado tanto por el comportamiento de la campaña agrícola como por las condiciones climáticas que afectarían a las principales zonas productoras del país.

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Adelanto de la campaña modificaría el ritmo de las exportaciones de uva

El comportamiento de los envíos durante los primeros nueve meses del año todavía muestra un panorama favorable. Entre enero y septiembre, las exportaciones de uva acumularon USD 843,7 millones, un incremento de 28% frente al mismo periodo del año anterior. Este avance responde al desempeño de la campaña 2025/2026, que se prolongó desde setiembre del 2025 hasta agosto del 2026.

No obstante, el inicio anticipado de la temporada 2026/2027 modificaría la distribución de la oferta durante el último tramo del año. Según Fresh Fruit, una mayor proporción de la producción se concentraría en octubre, mientras que los despachos previstos para noviembre y diciembre experimentarían una contracción.

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Polo Agüero, coordinador del Plan de Emergencia de Sedapal, detalló los planes de prevención ante el fenómeno El Niño. El funcionario explicó las mejoras implementadas en los sistemas de captación y tratamiento para evitar cortes en el suministro frente a huaicos e incrementos de turbiedad en el río Rímac, tomando como antecedente los eventos ocurridos en 2017. Fuente: Exitosa Noticias

Las estimaciones de la consultora apuntan a que los envíos de octubre registrarían un crecimiento del 18%. En contraste, durante noviembre y diciembre las exportaciones retrocederían aproximadamente 20%, debido a la menor disponibilidad de fruta para atender los mercados internacionales.

Temperaturas elevadas y lluvias pondrían en riesgo la producción del norte

El adelanto de las cosechas en el norte del país ha contribuido a mantener el ritmo de la campaña. Sin embargo, las condiciones climáticas previstas desde noviembre podrían complicar el desarrollo de la actividad, particularmente en Piura, una de las principales regiones productoras de uva.

Las proyecciones advierten sobre temperaturas por encima de los niveles habituales y precipitaciones intensas vinculadas al Fenómeno de El Niño. Estos cambios pueden afectar tanto el desarrollo de los cultivos como las características comerciales de la fruta que permanezca en los campos durante los próximos meses.

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“El calor estresa la planta y adelanta la cosecha, pero también reduce el tamaño del fruto y el peso del racimo, con un daño que cambia según la variedad. Si las lluvias llegan, el riesgo pasa a la calidad y a la apariencia de la fruta que aún quede en campo. Por eso, en la proyección, el volumen del norte se concentra en octubre y noviembre, y baja con fuerza desde diciembre”, indicó el reporte de Fresh Fruit.

El Fenómeno de El Niño elevaría las temperaturas y provocaría lluvias intensas, con posibles daños en los cultivos y la calidad de la fruta. Foto: Silvestre Perú

Ica tendría un papel clave en la campaña 2026/2027

Frente a las dificultades previstas para el norte, Ica tendría mejores condiciones para sostener la producción nacional. Al encontrarse fuera del área expuesta a las lluvias de esa zona, la región tendría una menor afectación por las precipitaciones previstas. Además, el incremento de las temperaturas habría impulsado el adelanto de su cosecha.

Esta situación permitiría que los productores iqueños dispongan de fruta para despachar antes hacia los mercados internacionales y compensen parcialmente la menor oferta procedente del norte del país.

De acuerdo con las estimaciones de Fresh Fruit, el Perú contaría con más de 25.000 hectáreas de uva en producción durante la campaña 2026/2027. Esta superficie permitiría abastecer la demanda internacional durante las celebraciones de fin de año y los primeros tres meses del 2027.

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