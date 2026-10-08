Perú

Cajas municipales y reforma financiera: la FEPCMAC busca entrar al debate del Ejecutivo

El titular de la federación, Luis Fernando Vergara, pidió incorporar al sector en las decisiones sobre crédito, mientras el Senado evalúa el futuro de los límites a los intereses

Luis Fernando Vergara - FEPCMAC
Las cajas municipales buscan financiar a clientes con dificultades para evitar que recurran al mercado de préstamos ilegales.
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El presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Luis Fernando Vergara Sahuaraura, pidió que el sector microfinanciero participe de forma directa en las mesas que discutan una reforma del sistema financiero.

Su planteamiento apunta a que las cajas municipales aporten la experiencia que tienen con micro y pequeños empresarios, un segmento expuesto a la inseguridad, los eventos climáticos y las restricciones de acceso al crédito formal.

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Vergara sostuvo que la discusión de cambios normativos no debería concentrarse solo en la banca múltiple y otros actores del sistema.

Las cajas municipales, afirmó, trabajan con clientes que suelen enfrentar mayores dificultades para obtener financiamiento y que, ante la falta de alternativas, pueden recurrir a préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

El titular de la FEPCMAC señaló que el gremio ya sostuvo conversaciones con el presidente del Senado para exponer los temas que considera prioritarios. No detalló los avances de esas coordinaciones, pero planteó que la participación de las microfinancieras debe formalizarse en las mesas de trabajo del Ejecutivo y el Congreso.

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Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
MEF. La mayoría del sector microfinanciero respalda la derogación de los límites a las tasas de interés fijados por la Ley 31143.

La discusión sobre topes a las tasas sigue abierta en el Senado

La posición de las cajas municipales aparece en medio del debate sobre la eliminación de los topes a las tasas de interés, establecidos por la Ley 31143.

Vergara señaló que existe una mayoría dentro del sector que respalda la derogación de esos límites, bajo el argumento de que restringen la oferta de crédito para segmentos con mayor riesgo, como las micro y pequeñas empresas.

La Cámara de Diputados dejó fuera del pedido de facultades legislativas la propuesta del Ejecutivo para retirar los topes. Sin embargo, ahora el Senado revisará el texto remitido y puede aprobarlo, rechazarlo o introducir modificaciones.

Vergara consideró que los límites generan una “camisa de fuerza” para las entidades financieras y dificultan la atención a personas con perfiles de riesgo más altos.

Afirmó que las cajas crecieron de forma sostenida en los últimos años, pero sostuvo que podrían ampliar su alcance si contaran con un marco que les permita fijar las tasas según las características de cada operación.

Congreso - Cámara de Diputados CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ
La Cámara de Diputados excluyó la propuesta de retirar los topes a las tasas de interés del pedido de facultades legislativas. CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

El crédito ilegal y el capital de las cajas forman parte del reclamo

El presidente de la FEPCMAC vinculó la discusión de tasas con la expansión del crédito informal. Según explicó, el “gota a gota” afecta a las instituciones microfinancieras por la incertidumbre que genera entre trabajadores y clientes, además de exponer a los pequeños negocios a esquemas de extorsión.

Vergara dijo que algunas entidades adoptaron medidas internas para reducir riesgos, entre ellas la rotación de personal afectado por estos delitos y una menor identificación institucional en la vestimenta de los trabajadores. También pidió una intervención más firme de las autoridades, con foco en el norte del país.

Su principal pedido al Estado fue el fortalecimiento patrimonial de las cajas municipales. Argumentó que una mayor capitalización permitiría elevar la capacidad crediticia de esas entidades y ofrecer préstamos formales a una parte mayor de los microempresarios.

El dirigente indicó que algunas cajas tramitan la incorporación de socios privados o multilaterales, pero consideró que esos aportes no bastan. “El Estado lo que tiene que hacer es fortalecer el patrimonio de las cajas”, afirmó al sostener que esa medida les daría margen para atender una demanda mayor de financiamiento.

dinero
Las microfinancieras implementaron la rotación de personal y modificaciones en la vestimenta para reducir el riesgo de extorsión.

Las cajas aceptan Basilea III y refuerzan sus coberturas ante El Niño

Vergara aseguró que las cajas municipales están dispuestas a cumplir los estándares de Basilea III, aunque insistió en que la exigencia regulatoria debe estar acompañada por una mejora de su patrimonio.

Añadió que el ingreso de capital de organismos multilaterales tiene límites, mientras que el Estado podría asumir un papel más activo en el fortalecimiento de las entidades.

El debate sobre solvencia y capital también se trasladó a los riesgos climáticos. El presidente de la FEPCMAC señaló que las cajas revisaron sus parámetros de riesgo para sectores, localidades y segmentos expuestos al fenómeno de El Niño, que puede afectar la capacidad de pago de productores y pequeños negocios.

Como parte de esa preparación, mencionó el uso de seguros agrarios y coberturas paramétricas. Estimó que la demanda de estos productos registró un aumento promedio de 30% frente a los niveles habituales, aunque no precisó la cantidad de pólizas, el volumen de créditos cubiertos ni la base de comparación.

La cumbre de Cartagena reunió a más de 600 participantes y abordó temas como digitalización, inteligencia artificial, regulación, sostenibilidad e inclusión financiera.

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