Receta de tallarín saltado con verduras

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El tallarín saltado con verduras es una receta inspirada en la cocina chifa peruana que combina fideos salteados, verduras frescas y una salsa sabrosa a base de sillao. Es una excelente alternativa para preparar un almuerzo rápido, económico y lleno de color, ideal para quienes buscan disfrutar de un plato casero sin complicaciones.

Aprende cómo preparar tallarín saltado con verduras paso a paso y descubre los ingredientes necesarios para conseguir fideos sabrosos, verduras crocantes y ese toque característico de la cocina peruana oriental.

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Ingredientes para preparar tallarín saltado con verduras

Rinde: 4 porcionesTiempo de preparación: 15 minutosTiempo de cocción: 15 minutosDificultad: Fácil

400 g de tallarines o fideos chinos.

1 zanahoria mediana.

1 pimiento rojo.

1 cebolla roja mediana.

1 taza de brócoli en pequeños ramilletes.

1 taza de col china o repollo.

150 g de champiñones frescos, opcional.

2 dientes de ajo picados.

4 cucharadas de sillao (salsa de soja).

1 cucharada de salsa de ostión, opcional.

1 cucharadita de aceite de ajonjolí, opcional.

2 cucharadas de aceite vegetal.

1/4 de taza de caldo de verduras o agua.

Pimienta negra al gusto.

Cebolla china picada al gusto.

Cómo hacer tallarín saltado con verduras paso a paso

1. Cocina los tallarines

Hierve suficiente agua en una olla y cocina los tallarines siguiendo las indicaciones del envase. Procura dejarlos al dente para que no se deshagan al saltearlos. Escúrrelos y reserva.

2. Prepara las verduras

Lava bien todas las verduras. Corta la zanahoria en tiras finas, el pimiento en bastones, la cebolla en gajos y la col en tiras. Separa el brócoli en pequeños ramilletes y corta los champiñones en láminas.

3. Saltea el ajo y las verduras

Calienta el aceite vegetal en un wok o una sartén amplia a fuego alto. Añade el ajo picado y remueve brevemente. Incorpora la zanahoria y el brócoli, salteando durante unos minutos.

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Agrega el pimiento, la cebolla, los champiñones y la col. Cocina durante 3 a 5 minutos, removiendo constantemente para que las verduras queden tiernas, pero mantengan parte de su textura crujiente.

4. Incorpora los tallarines y el sillao

Añade los tallarines cocidos a la sartén. Incorpora el sillao, la salsa de ostión si deseas utilizarla y el caldo de verduras. Mezcla bien para que los fideos absorban los sabores de la salsa.

Agrega pimienta negra y aceite de ajonjolí al gusto. Saltea durante 2 a 3 minutos más, hasta que los ingredientes estén bien integrados y el líquido se haya reducido ligeramente.

5. Sirve los tallarines saltados

Retira la sartén del fuego y añade cebolla china picada. Sirve inmediatamente para disfrutar de los tallarines calientes, acompañados de verduras coloridas y una salsa llena de sabor.

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Consejos para preparar tallarín saltado con verduras

Cocina los fideos al dente: así conservarán su textura al mezclarlos con la salsa.

Corta las verduras de manera uniforme: esto ayuda a que se cocinen en el mismo tiempo.

Utiliza fuego alto: permite saltear rápidamente y conservar mejor la textura de las verduras.

No llenes demasiado la sartén: si es pequeña, cocina en tandas para evitar que las verduras hiervan en lugar de saltearse.

Controla la cantidad de sillao: comienza con la cantidad indicada y ajusta al gusto, ya que la salsa de soja aporta bastante sal.

Añade la salsa al final: de esta manera puedes controlar mejor la humedad y evitar que los tallarines queden demasiado blandos.

¿Con qué acompañar el tallarín saltado con verduras?

Puedes disfrutar este plato como una comida completa o acompañarlo con tofu dorado, huevo revuelto o pollo salteado si deseas añadir proteínas. También combina muy bien con una porción pequeña de wantanes fritos o una sopa ligera de verduras.

Preguntas frecuentes sobre el tallarín saltado con verduras

¿Qué verduras se pueden utilizar para el tallarín saltado?

Puedes utilizar zanahoria, pimiento, cebolla, brócoli, col, champiñones, vainitas o zapallito italiano. La elección depende de tus preferencias y de las verduras disponibles en casa.

¿Qué tipo de fideos se utilizan?

Puedes preparar esta receta con tallarines de trigo, fideos chinos o fideos para salteados. Lo importante es cocinarlos al dente y escurrirlos bien antes de incorporarlos al wok.

¿Cómo evitar que los tallarines queden pegajosos?

Escúrrelos bien después de cocinarlos, evita sobrecocerlos y mézclalos con las verduras en una sartén caliente. Si debes esperar antes de saltearlos, sigue las indicaciones del envase para evitar que se peguen.

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¿El tallarín saltado con verduras es vegetariano?

Sí, puedes prepararlo en versión vegetariana utilizando sillao, caldo de verduras y verduras frescas. Si deseas una opción vegana, omite la salsa de ostión tradicional y utiliza una alternativa vegetal.

¿Se pueden guardar los tallarines saltados?

Sí. Refrigera las sobras en un recipiente cerrado dentro de las dos horas posteriores a la preparación y consúmelas en un plazo de tres a cuatro días. Recalienta bien antes de servir.

Disfruta de unos tallarines saltados con verduras caseros

El tallarín saltado con verduras es una receta práctica, colorida y versátil que permite aprovechar los ingredientes que tienes en casa. Con fideos al dente, verduras frescas y una buena combinación de sillao y especias, puedes preparar un plato lleno de sabor en solo 30 minutos.

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