Perú

¿Quieres ganar masa muscular? El error con las proteínas que podría no darte los resultados que esperas

Desde quienes recién comienzan a entrenar hasta los deportistas profesionales, las necesidades nutricionales varían según la intensidad del ejercicio y las metas físicas

Primer plano de una mujer vistiendo ropa de entrenamiento gris, comiendo un trozo de pollo a la parrilla de un plato con ensalada en la cocina de su casa.
Una persona en ropa de entrenamiento disfruta de una comida rica en proteínas, posiblemente pollo o carne a la parrilla, acompañada de ensalada fresca, sentada en la cocina de su casa con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Aumentar la masa muscular o tener más energía para entrenar no depende de consumir grandes cantidades de proteínas. El organismo también necesita carbohidratos para obtener energía, una hidratación adecuada y una alimentación que responda al esfuerzo físico y a los objetivos de cada persona.

Aldo Gómez, docente de Nutrición y Dietética de la Universidad Científica del Sur, explicó para Infobae Perú que la estrategia nutricional debe adaptarse a los resultados que se buscan, ya sea desarrollar fuerza, aumentar la masa muscular o mejorar la resistencia. Por ello, comer más no siempre significa obtener mejores resultados.

PUBLICIDAD

¿Comer más proteínas ayuda a ganar más masa muscular?

Las proteínas son necesarias para reparar el tejido muscular después del ejercicio y favorecer su desarrollo. Sin embargo, su consumo debe responder a los requerimientos del organismo, pues existe un límite en la cantidad que puede utilizarse para sintetizar músculo.

Esta diferencia quedó reflejada en un estudio citado durante la entrevista: de 43 futbolistas profesionales peruanas evaluadas, el 74,4 % consumía proteínas por encima de sus requerimientos, sin que ese exceso garantizara una mayor masa muscular.

Silueta humana con esófago, estómago e intestinos visibles, flanqueada por pollo asado, pescado, huevos, tofu, pan, frutas y cereales.
Una silueta humana con el sistema digestivo resaltado ilustra el impacto de una dieta rica en proteínas, con alimentos como pollo, pescado y huevos, frente a carbohidratos parcialmente desvanecidos que representan restricciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comentar los resultados, Gómez señaló que las deportistas no necesariamente controlaban con precisión cuánto consumían. El especialista advirtió que aumentar la ingesta de proteína sin una planificación adecuada no asegura un crecimiento muscular mayor.

PUBLICIDAD

Los carbohidratos también son fundamentales. Estos proporcionan la energía que el cuerpo necesita para mantener el esfuerzo físico y reponer las reservas de glucógeno muscular, especialmente durante los entrenamientos intensos o las competencias prolongadas.

“La proteína es indispensable para reparar tejidos y proteger los músculos, pero no trabaja de forma aislada. Para rendir bien y evitar la fatiga temprana, el cuerpo necesita carbohidratos como avena, arroz o papa, que son el combustible principal, además de grasas saludables (palta o frutos secos) en proporciones adecuadas para cada nivel de exigencia”, señaló.

La proporción de estos nutrientes dependerá del objetivo. Mientras una persona que busca aumentar su masa muscular puede necesitar un aporte adicional de energía y proteínas, un corredor de maratón priorizará la disponibilidad de energía para sostener el ritmo durante la carrera.

¿Es necesario tomar creatina o suplementos de proteína?

No todas las personas que entrenan necesitan suplementos. El especialista explicó que su uso debe responder a los requerimientos nutricionales y los objetivos de cada persona, sin desplazar una alimentación equilibrada.

Entre las opciones disponibles, la creatina destaca por la evidencia científica favorable sobre sus efectos en la fuerza y el aumento de la masa muscular a largo plazo, especialmente cuando se combina con un entrenamiento adecuado. Los suplementos de proteína, por su parte, pueden ser útiles cuando la alimentación habitual no permite cubrir los requerimientos de este nutriente.

Sin embargo, no todos los productos comercializados para mejorar el rendimiento cuentan con evidencia científica que respalde sus beneficios. Ante la creciente oferta de suplementos en el mercado deportivo, las guías de la Federación Internacional de Atletismo también destacan la importancia de priorizar los alimentos y reservar estos productos para situaciones en las que puedan aportar un beneficio concreto.

Por ello, antes de incorporar un suplemento, es importante evaluar las necesidades nutricionales y el tipo de actividad física que se realiza. La estrategia no será la misma para una persona que practica ejercicio recreativo que para un deportista que entrena con alta intensidad o se prepara para competir.

La importancia de la hidratación

Una alimentación adecuada no garantiza por sí sola un buen desempeño físico. La hidratación también es necesaria para sostener el esfuerzo, sobre todo durante actividades prolongadas o de alta intensidad.

Gómez explicó que un deportista puede haber consumido suficientes carbohidratos, pero ver afectado su rendimiento si llega deshidratado a una etapa exigente de la competencia. Por eso, la planificación debe considerar tanto la cantidad de líquido como el momento de consumirlo.

¿Qué necesita el cuerpo para rendir al hacer ejercicio?

Según recomendaciones de la Federación Internacional de Atletismo2, los especialistas destacan cinco componentes fundamentales a considerar en la alimentación:

  • Incluir carbohidratos (el combustible)2: alimentos como tubérculos, cereales integrales y frutas aportan la energía rápida que el músculo consume durante la actividad. Restringirlos sin indicación profesional genera agotamiento prematuro y sobrecarga física.
  • Evitar consumir proteínas en exceso (la reparación)2: fuentes naturales como huevos, pescado, aves, lácteos y legumbres son esenciales para reparar las fibras musculares tras el desgaste físico, pero su consumo excesivo no genera más tejido si no se acompaña de carbohidratos, grasas y entrenamiento de fuerza.
  • Incorporar grasas saludables en cantidades adecuadas (la recuperación)2: insumos como la palta, las aceitunas, las semillas y los frutos secos favorecen el equilibrio hormonal del organismo, permiten absorber vitaminas esenciales como la A, D, E y K, y optimizan los tiempos de regeneración muscular.
  • Planificar una hidratación constante (el rendimiento)i: mantener una hidratación adecuada ayuda a regular la temperatura corporal y a sostener el desempeño, especialmente durante ejercicios prolongados o en ambientes calurosos. Perder apenas un pequeño porcentaje de líquidos corporales incrementa la fatiga física y mental, por lo que no se debe esperar a sentir sed para hidratarse.
  • Ordenar los horarios de las comidas (la asimilación)ii: repartir los alimentos en momentos clave del día permite entrenar con energía disponible y acelerar la recuperación posterior. Consumir una combinación de carbohidratos y proteínas en las horas siguientes al esfuerzo físico optimiza la reconstrucción de los tejidos desgastados.

Estos temas se abordarán en el VII Congreso Internacional y XIII Congreso Nacional Food and Health 2026, organizado por la Universidad Científica del Sur, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar los avances en nutrición deportiva, actividad física, rendimiento y prevención de lesiones.

Temas Relacionados

nutriciónperu-salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sacerdote alerta sobre estafas con entradas para la misa del papa León XIV en Lima y recuerda que los accesos serán completamente gratuitos

Los accesos para la misa del 16 de noviembre en Las Palmas se tramitarán por Ticketmaster y cada entrada deberá incluir el nombre y DNI del asistente

Sacerdote alerta sobre estafas con entradas para la misa del papa León XIV en Lima y recuerda que los accesos serán completamente gratuitos

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

‘Blanquiazules’ y ‘celestes’ se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo en un duelo clave para sus aspiraciones en el campeonato. Sigue la previa y todas las incidencias del partido en directo

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Leslie Stewart defiende a su hijo y minimiza el estado de salud de anciana atropellada en el Rímac

La actriz sostuvo que la víctima no se encuentra en riesgo de muerte, pese a que permanece en UCI con fracturas de cráneo y cadera tras el accidente

Leslie Stewart defiende a su hijo y minimiza el estado de salud de anciana atropellada en el Rímac

Osiptel aplicará medidas para evitar la suspensión de líneas telefónicas en 11 regiones del Perú por el fenómeno El Niño

La disposición contempla alternativas para mantener la comunicación de los usuarios afectados, como mensajes de texto gratuitos, cambios temporales de modalidad y facilidades para pagar deudas pendientes

Osiptel aplicará medidas para evitar la suspensión de líneas telefónicas en 11 regiones del Perú por el fenómeno El Niño

Caso Liceo Naval: Fiscalía archiva investigación contra cuatro escolares considerados testigos de agresión sexual

La decisión fue tomada por falta de elementos de convicción para atribuir responsabilidad a los adolescentes, quienes permanecían en libertad. El expediente podrá reabrirse si aparecen nuevos indicios

Caso Liceo Naval: Fiscalía archiva investigación contra cuatro escolares considerados testigos de agresión sexual
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Liceo Naval: Fiscalía archiva investigación contra cuatro escolares considerados testigos de agresión sexual

Caso Liceo Naval: Fiscalía archiva investigación contra cuatro escolares considerados testigos de agresión sexual

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Denuncian constitucionalmente a Fernando Rospigliosi y piden su inhabilitación por 10 años por amedrentar jueces

ENTRETENIMIENTO

Leslie Stewart defiende a su hijo y minimiza el estado de salud de anciana atropellada en el Rímac

Leslie Stewart defiende a su hijo y minimiza el estado de salud de anciana atropellada en el Rímac

Reggaeton Lima Festival 7: horarios, apertura de puertas y más de 40 mil entradas vendidas

Gianella Marquina reaparece en TikTok tras convertirse en madre y usuarios quedan sorprendidos por su aspecto

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

Lita Pezo le cantará al papa León XIV durante la misa en Pucallpa: “Va a ser una gran bendición para mí”

DEPORTES

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Hernán Barcos vuelve a ser titular con Sporting Cristal tras dos meses: arranca contra Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

Gol de Luis Iberico tras pivoteo de Rafael Lutiger para poner el 1-0 en Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026