Campaña veterinaria gratis para este 22 de octubre: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

La campaña incluirá la desparasitación interna y externa de perros y gatos, como parte de las acciones de cuidado preventivo de los animales de compañía - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de Lima organizará este jueves 22 de octubre una campaña veterinaria gratuita en el Cercado de Lima, dirigida a los vecinos que conviven con perros y gatos. La actividad ofrecerá consultas, desparasitación y orientación sobre el registro de animales de compañía. Además, incluirá una charla de sensibilización sobre tenencia responsable.

La jornada se desarrollará de 9 a. m. a 12 p. m. en la losa deportiva de la Unidad Vecinal n.° 3, situada a la altura de la cuadra 31 de la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como av. Colonial. Los propietarios podrán acudir al espacio para acceder a las prestaciones anunciadas por la comuna.

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¿Qué servicios ofrecerá la campaña veterinaria gratuita?

La actividad municipal contempla cuatro prestaciones sin costo para los asistentes. Estas son las atenciones previstas:

Consultas médico-veterinarias: Permitirán recibir orientación profesional sobre la salud de los animales y obtener recomendaciones para atender sus necesidades. Los propietarios podrán plantear dudas relacionadas con el bienestar de sus compañeros de cuatro patas.

Desparasitación interna y externa: Estará destinada al control de parásitos que pueden afectar el organismo o la superficie corporal de perros y gatos. La elección del tratamiento debe considerar las características de cada ejemplar y las indicaciones de un profesional.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable: Brindará información sobre los compromisos que implica tener una mascota, como proporcionarle alimentación adecuada, mantener condiciones de higiene, ofrecerle un entorno seguro y procurar atención veterinaria cuando la necesite.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: Ofrecerá información sobre los procedimientos relacionados con la inscripción de perros y gatos, para que sus responsables conozcan los pasos correspondientes a este trámite.

La Municipalidad de Lima realizará una campaña veterinaria gratuita este jueves 22 de octubre en el Cercado de Lima, dirigida a los propietarios de perros y gatos - Créditos: Gerencia de Desarrollo Humano MML.

¿Por qué es importante el cuidado preventivo de las mascotas?

Las revisiones veterinarias ayudan a evaluar el estado de salud de los animales y permiten recibir recomendaciones de acuerdo con su edad, condición física y necesidades particulares. Asimismo, facilitan la identificación de posibles problemas que requieren atención profesional.

La desparasitación forma parte de los cuidados sanitarios, ya que contribuye al control de organismos que pueden perjudicar a los ejemplares. Para evitar complicaciones, los productos deben seleccionarse según las características de cada paciente y administrarse conforme a las indicaciones veterinarias.

La actividad ofrecerá orientación sobre el registro de canes y felinos para informar a los propietarios acerca de los procedimientos de inscripción correspondientes - Créditos: Magnific.

¿Cómo cuidar a las mascotas ante la ola de calor?

Mantener agua fresca: Coloca varios recipientes con agua limpia y cámbiala constantemente para evitar que se caliente durante el día.

Proporcionar sombra: Habilita espacios ventilados y protegidos del sol para que perros y gatos puedan descansar cómodamente.

Evitar paseos en horas de calor: Saca a los perros temprano por la mañana o al anochecer. El pavimento caliente puede causar quemaduras en sus almohadillas.

No dejarlos dentro de vehículos: Las temperaturas pueden aumentar rápidamente en espacios cerrados y poner en riesgo su vida.

No cortarles demasiado el pelo: El pelaje también protege la piel de la radiación solar. Consulta con un veterinario si necesitan algún cuidado especial.

Reconocer señales de alerta: Jadeo excesivo, debilidad, vómitos o desorientación pueden indicar un golpe de calor.