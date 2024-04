Bruno Odar, su experiencia en ‘Papá en Apuros’ y lo que piensa de regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’

Bruno Odar es actor de teatro, cine y televisión. Además, es director de teatro y profesor de actuación. Composición Infobae Perú

La carrera de Bruno Odar se extiende desde sus inicios en la Escuela de teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú hasta sus roles protagónicos en cine, teatro y televisión, incluyendo su participación en la película Octubre, la cual fue laureada en el Festival de Cannes.

Después de una década alejado de la televisión, el artista retornó a la pantalla chica en la popular teleserie Al Fondo Hay Sitio, confirmando su versatilidad y compromiso con el arte dramático. A lo largo del tiempo, ha podido interpretar personajes que le dieron muchas alegrías, además de nuevos retos. Nada haría pensar que aquel experimentado artista era un niño tímido muchos años atrás. Fue precisamente la actuación la que le dio las armas suficientes para sentirse cómodo y expresar lo que tenía en el interior.

“Yo me inicié en la actuación a los 17 años, era un adolescente bastante introvertido. Con el fin de escapar de los momentos difíciles que atravesábamos, hablo del año 84 (terrorismo), hice caso a un consejo. Me pasaron la voz para que ingrese a una escuela de actuación que era el TUC, yo era bastante tímido, pero un profesor tuvo fe en mí. Ahí descubrí que quería dedicarme a ello”, contó a Infobae Perú.

Después de descubrir lo que quería hacer de su vida, donde tenía que dejar atrás sus miedos, tenía que enfrentar un nuevo reto, comunicárselo a sus padres. En ese entonces, estudiar actuación no era considerada como una de las carreras más ideales.

“Después de un año se lo conté a mis padres, se quedaron callados. Nunca me dijeron nada, pero obviamente les chocó, en esa época sobre todo, que se vivían momentos difíciles a nivel económico y a nivel de todo. Un padre siempre quiere que los hijos ganen dinero para al menos cubrir las necesidades básicas”, acotó.

Desde sus primeros pasos en la actuación, donde su debut profesional se dio en la obra Cándida Eréndira a los 19 años, Odar ha demostrado un incansable interés por explorar distintas facetas del mundo teatral. Su educación artística se enriqueció con estudios de danza y canto en Lima, así como una beca en Francia que le permitió ampliar sus conocimientos en el Conservatorio de arte dramático de Rennes y el Theatre du Mouvement.

La carrera de Bruno Odar en televisión ha sido igualmente relevante, integrándose a telenovelas peruanas de gran seguimiento como Los unos y los otros y Pobre diabla, destacando en roles protagónicos tanto en series como en el cine. Su contribución al cine no se limita al ámbito actoral; en Magallanes, dirigida por Salvador del Solar y estrenada en 2015, también mostró nuevamente su talento en un drama histórico que involucra la tensa relación entre Perú y Ecuador. Su participación en la producción ecuatoriana ‘Mono con gallinas’ es otro ejemplo de su capacidad para asumir roles desafiantes y culturalmente significativos.

Se enamoró gracias a la actuación

El actor peruano también ha incursionado exitosamente en la dirección, abriendo, además, el taller Asociación Cultural Diez Talentos junto a su esposa Julia Ruiz, quien también es actriz y productora de obras teatrales. El artista relata que su relación inició gracias al arte, en medio de ensayos y extensas conversaciones sobre la actuación.

“Yo me casé a los 33 años, ya maduro. Después de un año de enamorados, nosotros ya queríamos estar juntos siempre. Recuerdo que cuando nos casamos, nuestra familia se preocupó mucho, se preguntaban ¿de qué van a vivir’”, contó como anécdota.

Después de muchos años con una familia consolidada, indica que ha sido una de sus mejores decisiones, pues con su amada Julia ha logrado avanzar haciendo lo que más les gusta, la actuación. Además de ser equipo a la hora de apoyar a sus tres hijos, quieres también han decidido seguir el camino del arte.

“Mis hijos también son artistas. Es algo que me llena de alegría porque nuestras conversaciones son bonitas. Con ellos y mi esposa podemos dar nuestras apreciaciones de arte a nivel de cine, teatro, pintura, fotografía. Nos complementamos mucho”, señaló con gran entusiasmo.

Bruno Odar se casó con la actriz y productora de teatro Julia Ruiz. La pareja tiene tres hijos.

Bruno Odar un ‘Papá en Apuros’

Actualmente lo podemos ver en la televisión peruana como Ramón Olaya en ‘Papá en Apuros’, una serie de Latina de Televisión que está a puertas de su gran final. Bruno Odar indica que el ser parte de este proyecto ha sido una de las experiencias más satisfactorias que ha tenido.

“Para mí este año ha sido bastante gratificante a nivel profesional. Arranqué haciendo una película en Ecuador, regresé a Lima para abocarme a mi escuela de teatro y luego me llamaron para otra cinta en República Dominicana. Después de ello llegó ‘Papá en Apuros’, que es un remake chileno. Me gusta mucho esta propuesta, empezando con el guion, su avance tecnológico y la dirección”, contó Bruno Odar, quien señaló que una de las cosas que le ha encantado es la evolución de los personajes.

“No hay nadie totalmente bueno o malo, tienen matices, haciendo que el guion sea más interesante. A mí me gusta mucho mi personaje”, acotó.

Bruno Odar interpreta a Ramón en la telenovela 'Papá en Apuros'. Latina TV

‘Luchito’ y su posible regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’

Pese a que ya no está hace varios años en la serie, los fans de Bruno Odar han expresado en muchas oportunidades, a través de las redes sociales, que ansían con volver a ver ‘Luchito’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Lejos de molestarlo, el actor señala que lo toma con buen humor y resalta que es una etapa que le trajo muchas alegrías, pero hoy es ‘Ramón’ de ‘Papa en Apuros’. Qué pasará más adelante, no lo sabe.

“La gente se ha quedado con ese personaje, no quiere soltar a Luchito, pero, bueno, el actor Bruno Odar ha hecho varios papeles aparte de Luchito. A mí no me molesta, con tal que sigan mi carrera y me vean a través de ‘Papá en Apuros’, no hay ningún problema”, dijo con gran ánimo.

Bruno Odar encarnó a Luchito Gonzáles en 'Al Fondo Hay Sitio.

Consultado por si le gustaría regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’, Bruno Odar no descartó la idea, sin embargo, no es algo que le quita el sueño. Recordemos que las grabaciones de ‘Papá en Apuros’ terminaron hace varias semanas, por lo que el actor está libre para recibir alguna propuesta de otro canal.

“Yo estoy en otra etapa, la telenovela sigue al aire. Tampoco es que me desespere estar en ‘Al Fondo Hay Sitio’. No sé, es un trabajo que ya hice, ya quedó en el pasado, pero bueno, vamos a ver qué depara el futuro, ¿no?”, indicó a Infobae Perú.

Su reencuentro con actores de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Bruno Odar se refirió a la gran alegría de reencontrarse en su actual proyecto con Joaquín Escobar y Juan Carlos Rey de Castro, exintegrantes de la serie de América TV.

“Fue un gusto enorme encontrarme con Joaquín, hemos trabajado juntos en Al Fondo Hay Sitio. Con Juan Carlos Rey de Castro también. Es muy bonito reencontrarse con los compañeros y amigos con los que has trabajado antes. Me he encontrado con ellos y con otros actores que también estudiaron conmigo en mi taller. Además de conocer a gente nueva”, señaló.

Joaquín Escobar.

Pese a los gratos recuerdos que le trae la producción, el actor indicó que no suele quedarse de brazos cruzados esperando que las propuestas lleguen a él, pues también está abocado a su taller de actuación y la dirección de teatro.

“No he parado durante todos estos tiempos, felizmente me llegan papeles interesantes. A veces he rechazado participar en alguna producción, cuando de repente me viene uno que no comparto, pero casi siempre me llaman para personajes muy interesantes”, explicó Bruno Odar, quien resaltó que siempre recibe con gran responsabilidad las propuestas de personajes principales y secundarios, evitando hacer algún tipo de distinción o discriminación.

“Yo creo que un actor, ya sea según un protagonista o un papel secundario, depende de tu calidad. De tu calidad y del amor con que hace las cosas. Eso también tiene vigencia, no simplemente por estar en un protagónico”, sentenció.