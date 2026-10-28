Perú

Reniec amplía la atención con cita para tramitar el DNI en dos ciudades del país: conoce cuáles son

Los ciudadanos pueden reservar una visita virtualmente y seleccionar la fecha y hora de atención, de acuerdo con la disponibilidad de cada oficina

La atención mediante cita busca agilizar los trámites de DNI con mayor demanda y reducir las aglomeraciones en los establecimientos de la institución - Créditos: Andina.
La atención mediante cita busca agilizar los trámites de DNI con mayor demanda y reducir las aglomeraciones en los establecimientos de la institución - Créditos: Andina.
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Programar una visita para realizar trámites del documento nacional de identidad (DNI) será posible bajo la modalidad de cita previa en las sedes principales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Huancayo y Huancavelica. La institución incorporó ambas oficinas a este sistema, que permite a los ciudadanos escoger anticipadamente el día y la hora de su atención, según la disponibilidad y el horario de cada establecimiento.

La iniciativa busca agilizar los procedimientos de identificación con mayor demanda y evitar las aglomeraciones en los locales de la entidad. Para acceder al servicio, los usuarios deben completar una reserva virtual antes de acudir a la dependencia seleccionada y cumplir con los requisitos establecidos para la gestión que desean efectuar.

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¿Cuáles son las oficinas de Reniec que atienden con cita?

Las nuevas sedes incorporadas a esta modalidad se encuentran en dos ciudades del país. En Huancayo, la atención se realiza en la avenida Mariscal Castilla n.º 1801; mientras que, en Huancavelica, la oficina está ubicada en la avenida San Cristóbal n.º 384, 386 y 388.

Ambas dependencias se suman a otros centros de atención que ya ofrecen la posibilidad de reservar turnos para efectuar procedimientos relacionados con el documento de identidad. Entre las ciudades que cuentan con este sistema figuran Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Piura, Cusco, Huaraz (Áncash), Cajamarca, Arequipa, Ica, Huánuco, Iquitos, Tumbes, Ayacucho, Tacna, Chachapoyas (Amazonas), Pucallpa y Pasco.

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En Lima Metropolitana, las oficinas habilitadas para recibir a los usuarios con cita son Áncash, Independencia, Jesús María, Miraflores, 06 de Agosto, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. Para conocer las direcciones exactas y los horarios de atención, se puede consultar la información disponible en este LINK.

El sistema ya funciona en diversas ciudades del país, entre ellas Chiclayo, Trujillo, Piura, Cusco, Arequipa, Iquitos, Tacna, Pucallpa y Pasco - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
El sistema ya funciona en diversas ciudades del país, entre ellas Chiclayo, Trujillo, Piura, Cusco, Arequipa, Iquitos, Tacna, Pucallpa y Pasco - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Qué trámites requieren una cita previa?

La programación anticipada corresponde exclusivamente a las gestiones vinculadas con el DNI en las oficinas habilitadas. Por ello, quienes necesiten realizar otros procedimientos registrales no están obligados a reservar un turno antes de acudir a las instalaciones.

Los servicios que no requieren cita son los siguientes:

  • Registros civiles: inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones.
  • Copias certificadas de actas: obtención de reproducciones oficiales de documentos registrales.
  • Rectificaciones de actas: corrección de datos consignados en los registros civiles.
  • Recojo del DNI: entrega del documento que ya fue tramitado.

Además, las personas con discapacidad y las madres gestantes pueden presentarse sin reserva previa, puesto que cuentan con atención preferencial en las oficinas de Reniec.

La atención mediante cita busca agilizar los trámites de DNI con mayor demanda y reducir las aglomeraciones en los establecimientos de la institución - Créditos: Reniec.
La atención mediante cita busca agilizar los trámites de DNI con mayor demanda y reducir las aglomeraciones en los establecimientos de la institución - Créditos: Reniec.

¿Cómo reservar una cita en Reniec para tramitar el DNI?

Antes de acudir a una sede, los ciudadanos deben completar el procedimiento virtual y efectuar el pago correspondiente. La plataforma no permitirá continuar con la reserva si el abono del trámite todavía está pendiente.

  1. Pagar por el procedimiento solicitado. El pago puede realizarse mediante Yape, un agente BCP, Págalo.pe o el Banco de la Nación. Para utilizar Yape, primero se debe generar un ticket en este LINK, seleccionar el código correspondiente a la gestión y obtener el número de operación. Después, hay que ingresar a la aplicación, elegir “Yapear servicios”, acceder a “Reniec” y completar el abono.
  2. Acceder al Gestor de Citas. Ingresar a la plataforma oficial mediante este LINK y pulsar «Reservar cita». Luego, registrar el número de DNI, los nombres completos y la fecha de nacimiento. Finalmente, seleccionar “Validar” para continuar.
  3. Seleccionar el tipo de trámite y la sede. Elegir el servicio “Trámite de DNI/DNIe” e indicar si se necesita un duplicado, una inscripción, una rectificación o una renovación. Después, especificar el departamento, la provincia, el distrito y el centro de atención preferido. También se debe proporcionar un número de celular y un correo electrónico, y pulsar “Validar”.
  4. Confirmar la fecha y la hora. La institución enviará un código de verificación a la dirección electrónica registrada. Este deberá copiarse en la página para habilitar la selección del turno disponible. Una vez elegidos el día y la hora, la reserva quedará registrada.

¿Se puede reservar una cita para un menor de edad?

Los padres de familia también pueden gestionar una reserva para sus hijos menores mediante el Gestor de Citas. Para hacerlo, deben seleccionar la opción «Reservar cita para sus menores de edad» y completar los campos solicitados por el sistema.

La información requerida incluye el tipo de procedimiento, el establecimiento elegido, un número de celular, una dirección de correo electrónico y el DNI del menor. Con estos datos, la plataforma verificará el vínculo entre el adulto solicitante y el niño o adolescente antes de continuar con el proceso.

De esta manera, los familiares podrán organizar con anticipación la visita de los menores a una sede habilitada, siempre que completen los datos solicitados y seleccionen una fecha disponible para realizar la gestión correspondiente.

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