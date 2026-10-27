Magdyel Ugaz revela estar soltera tras viajar junto a Sergio George: “Dios tiene preparado a alguien especial para mí”

La actriz compartió una historia sobre su situación sentimental y despertó comentarios de la conductora de ATV, quien también habló de la invitación del productor a Gisela Valcárcel para asistir a los Grammy. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La figura de ATV también se refirió a una historia que Magdyel Ugaz compartió en sus redes sociales, donde dejó un mensaje sobre su situación sentimental: “Estoy soltera porque Dios tiene preparado a alguien especial para mí”. La publicación llamó la atención de Magaly Medina, quien interpretó la frase como una declaración de soltería y especuló sobre un posible distanciamiento entre la actriz y el productor musical Sergio George, con quien había coincidido recientemente en los Premios La Musa 2026.

Durante su programa del 26 de octubre, la conductora relacionó el mensaje de la popular ‘Teresita’ con una publicación que George difundió después de la premiación. Según comentó, el productor compartió un reel con imágenes de su participación en el evento, pero no incluyó fotografías ni videos de Magdyel Ugaz, pese a que, de acuerdo con su relato, la actriz lo había grabado durante la ceremonia.

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Para Medina, la ausencia de la intérprete en ese material resultaba llamativa después de la atención que, según su descripción, le había prestado al productor musical durante el encuentro. La conductora cuestionó que George no hubiera incluido siquiera una imagen breve de Ugaz en el resumen que publicó en sus redes sociales.

Magdyel Ugaz y Sergio George fueron captados por 'Amor y Fuego' durante un almuerzo en Miraflores.

“Ella lo grababa y luego Sergio George, después de eso, publica un reel con todas las incidencias de esta premiación. Pero ¿creen ustedes que puso una imagen, aunque sea de pasada, aunque sea la cara nomás, cualquier cosa de Magdyel Ugaz? No, la ignoró, la borró como si él hubiera viajado a esos premios sin compañía femenina”, expresó Medina.

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La presentadora hizo hincapié en la diferencia entre las grabaciones que, según su relato, había realizado Ugaz durante el evento y el resultado final de la publicación de George. Sus comentarios estuvieron marcados por la ironía y apuntaron a la decisión del productor de no mostrar a la actriz en el video.

Sin embargo, la ausencia de Ugaz en ese contenido no permite establecer por sí sola cuáles fueron las razones por las que George decidió editarlo de esa manera. Tampoco confirma que exista un conflicto entre ambos, aunque la situación dio pie a las especulaciones de la conductora.

Magdyel Ugaz toma distancia de ‘romance’ con Sergio George y marca límite. IG

Magaly Medina interpreta el mensaje de Magdyel Ugaz sobre su soltería

Al comentar la historia que publicó la actriz, Magaly Medina planteó que su mensaje podía interpretarse como una declaración sobre su situación sentimental. La frase compartida por Ugaz hacía referencia a la posibilidad de encontrar a alguien especial en el futuro, pero no mencionaba directamente a Sergio George ni explicaba si estaba relacionada con algún episodio reciente.

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“Parece que eso no le gustó a Magdyel Ugaz y publicó esta historia donde dice que está soltera”, comentó la conductora durante el programa.

Magdyel Ugaz sorprende al revelar que está soltera tras 'salidas' con Sergio George. Captura: IG.

Medina continuó con su interpretación y vinculó la publicación con la reciente cercanía pública entre la actriz y el productor musical. En ese contexto, sugirió que la amistad entre ambos podría haberse enfriado después de su aparición conjunta en los Premios La Musa 2026.

“Pero eso todos lo hemos leído como una declaración de soltería. Quiere decir que su amistad nueva, reciente, con Sergio George parece que se quebró, se rompió, se traspapeló, ya fue, parte del pasado”, manifestó.

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Magdyel Ugaz sorprende al revelar que está soltera tras 'salidas' con Sergio George. Captura: IG.

Magaly Medina relaciona el caso con la invitación de Sergio George a Gisela Valcárcel

La conductora también relacionó la controversia con la invitación que Gisela Valcárcel habría recibido de Sergio George para asistir a los Grammy. La presentadora había contado que el productor musical la invitó a acompañarlo a la ceremonia y mencionó la posibilidad de encontrarse allí con el cantante Óscar de León.

“¿Te acuerdas la de Óscar de León? Te voy a contar una cosa, Manuel. Me estaba invitando Sergio para ir ahora a los Grammys. ¿Quién sabe? Me encuentre con Óscar de León”, fue la declaración de Valcárcel reproducida durante el programa.

Magdyel Ugaz sorprende al revelar que está soltera tras 'salidas' con Sergio George. Captura: IG.

A partir de esa revelación, Medina planteó que la invitación podría estar relacionada con el supuesto distanciamiento entre George y Magdyel Ugaz. En tono irónico, sugirió que la conductora ocuparía el lugar de acompañante que, según su interpretación, habría quedado disponible.

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“Por eso seguro que Sergio George entonces ha invitado a Gisela a que la acompañe a los Grammys, porque ya la otra acompañante se queda en Lima, ya no va, perdió su turno, perdió su sitio”, comentó.

Magdyel Ugaz sorprende al revelar que está soltera tras 'salidas' con Sergio George. Captura: IG.

La presentadora continuó con sus cuestionamientos y se preguntó por qué Valcárcel aceptaría acompañar a George a una ceremonia musical. Su comentario volvió a centrarse en la decisión de la conductora y en sus posibles motivaciones para acudir a un evento de esa magnitud.

Magdyel Ugaz sorprende al revelar que está soltera tras 'salidas' con Sergio George. Captura: IG.

“Y bueno, pero qué raro, ¿no? Que Gisela se preste a que este pata la lleve como acompañante a una alfombra, a un... ¿tanto son sus ganas de ir a un Grammy que acepta la invitación de Sergio George?”, expresó.

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Medina cerró ese comentario con una frase irónica que provocó risas durante el programa: “En fin, bueno, dicen que en épocas de sequía...”.

Magdyel Ugaz sorprende al revelar que está soltera tras 'salidas' con Sergio George. Captura: IG.