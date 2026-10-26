Perú

Conversaciones incómodas: podemos elegir cómo enfrentarlas

Llamadas de atención, conflictos, despidos, ajustes salariales… Situaciones que aparecen en nuestra vida y que, tarde o temprano, debemos afrontar. ¿Existe una mejor manera de hacerlo?

Una mujer en saco azul gesticula mientras habla frente a un hombre con suéter gris y brazos cruzados en la cocina de una oficina.
Una mujer expresa su desacuerdo a un compañero de trabajo que escucha de pie con los brazos cruzados en una oficina contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La vida transcurre normalmente entre acuerdos, conversaciones agradables y diferencias que conseguimos resolver sin demasiado esfuerzo. Hasta que aparece una discrepancia importante, una decisión que alguien cuestiona o una conducta que ya no podemos ignorar. Entonces surge la tensión, anticipamos una discusión y empezamos a elegir las palabras como quien camina sobre un campo minado. El riesgo de decir demasiado, de decirlo mal o de terminar diciendo aquello que no queríamos decir se convierte en protagonista. El peligro de la discusión acecha, la pelea inminente, el trago amargo, el exceso de palabras.

Bienvenidos a la vida real. También de esto están hechas las relaciones humanas y, por supuesto, las organizaciones. Que una situación resulte desagradable no significa que sea necesariamente negativa. Una conversación difícil puede permitirnos corregir un comportamiento, aclarar expectativas, resolver un conflicto o tomar una decisión que llevábamos demasiado tiempo posponiendo. La cuestión es cómo aprovecharla sin convertirla en una batalla: ¿cómo aprovechar estas inevitables situaciones para volvernos mejores?

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Mujer de cabello corto y hombre frente a frente en un escritorio de oficina con papeles, teléfono, carpetas y una computadora.
Una mujer con expresión seria en una oficina enfrenta la figura de un compañero, indicando una situación de tensión laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siempre sobre el tema (y nunca la persona) por delante

Parece obvio, pero basta observar una discusión para comprobar lo fácil que resulta pasar de cuestionar una decisión a descalificar a quien la tomó. «Este informe está incompleto» describe un problema. «Eres un incompetente» sentencia a una persona. En el primer caso podemos discutir qué falta y cómo corregirlo; en el segundo, lo más probable es que terminemos discutiendo sobre el insulto.

A nivel psicológico hay cierto tipo de mensajes que nos pueden hacer disparar las alarmas y ante las cuales nos ponemos a la defensiva. El primer paso es sin duda evitar a toda costa el ataque personal, aunque sea la vía más fácil, la del instinto.

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Un hombre y dos mujeres conversan y sonríen en una oficina, mientras sostienen una libreta y una taza junto a una mesa de madera.
Tres profesionales comparten una conversación en la oficina mediante expresiones faciales y gestos que facilitan la interacción interpersonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando alguien se siente atacado, su atención deja de centrarse en el asunto y pasa a protegerse. La conversación pierde utilidad justo cuando más la necesita. Criticar una conducta concreta, explicar sus consecuencias y acordar qué debe cambiar es mucho más productivo que etiquetar a alguien.

Hablar desde nuestra perspectiva, no desde una supuesta verdad absoluta.

No es lo mismo decir “nunca escuchas a nadie” que “cuando interrumpes antes de que termine de explicar una propuesta, me resulta difícil exponer mis argumentos”. La primera frase generaliza y acusa; la segunda describe una situación y su efecto. No exige que la otra persona acepte nuestra interpretación de su personalidad, sino que pueda comprender nuestra experiencia.

Dos mujeres sentadas a una mesa de madera con tazas de café y una libreta frente a una pared de ladrillo con un cartel decorativo.
Dos mujeres conversan en una cafetería junto a un cartel que dice Hablando con respeto, como representación de un diálogo directo y sereno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no significa renunciar a la firmeza ni disfrazar los problemas con palabras amables. Significa ser precisos. Podemos comunicar que un resultado es insuficiente, que una decisión no es aceptable o que una relación laboral debe terminar, sin humillar a nadie ni convertir la conversación en un ajuste de cuentas.

Hay, además, una tercera práctica de la que ya hemos hablado antes: escuchar sin preparar inmediatamente la respuesta (o escucha activa). Una conversación difícil no es un concurso en el que gana quien argumenta mejor. Preguntar cómo interpreta la otra persona lo ocurrido, qué información considera relevante o qué solución propone puede revelar aspectos que desconocíamos. Escuchar no obliga a estar de acuerdo; permite decidir con mejor información.

Conviene tener claro el objetivo antes de empezar. ¿Buscamos corregir, comprender, negociar o comunicar una decisión ya tomada? Confundir estos propósitos genera expectativas falsas. Si una decisión es definitiva, presentarla como una negociación solo añade frustración. Si todavía hay margen para encontrar una solución, imponer nuestra postura desde el principio desperdicia esa posibilidad.

Un hombre y una mujer sentados en sillas frente a una mesa de madera sostienen los extremos de un gran nudo de hilo gris.
Dos adultos sentados frente a frente colaboran para desenredar un nudo de hilo gris y transformarlo en una línea dorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cortoplacismo versus la madurez profesional

En el trabajo, estas diferencias tienen consecuencias concretas: afectan a la confianza, a la velocidad con la que se resuelven los problemas y a la disposición de las personas para colaborar. Evitar una conversación incómoda puede proporcionar tranquilidad durante unos días, pero también prolongar un problema durante meses.

No siempre conseguiremos un acuerdo. No todas las conversaciones terminarán bien y no todas las reacciones estarán bajo nuestro control. Lo que sí podemos controlar es la preparación, el respeto, la claridad y la disposición a escuchar.

Un grupo de personas vestidas con ropa formal sentadas en una mesa de oficina con computadoras portátiles y vasos de papel.
Una empleada escucha las observaciones de sus compañeros durante una reunión de trabajo en una sala de conferencias de la oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La próxima vez que debamos afrontar una conversación difícil, probemos algo sencillo: definamos qué necesitamos resolver, describamos los hechos sin etiquetar a nadie, expliquemos su impacto y preguntemos cómo lo ve la otra persona. Después, acordemos el siguiente paso.

La madurez profesional no consiste en evitar los conflictos, sino en aprender a resolverlos sin crear problemas innecesarios en el camino.

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