Perú

Flavia Laos confiesa en vivo su romance frente a Patricio Parodi: "Está bien churro, está riquísimo, está para comer y llevar"

La modelo e influencer peruana reapareció en el set del reality 'Esto es Guerra' y respondió sin rodeos sobre su vida amorosa junto al chico reality chileno Luis Mateoucci. Su expareja permaneció serio y en silencio

Flavia Laos fue a Esto es Guerra como invitada para el react y tuvo un tenso encuentro con Patricio Parodi, su expareja. Video: América TV / EEG
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Flavia Laos regresó al set de ‘Esto es Guerra’ y su presencia generó un momento de atención particular cuando se reencontró frente a cámaras con su expareja, Patricio Parodi. La modelo e influencer ingresó al programa acompañada de la conductora Katia Palma y fue recibida entre aplausos por los integrantes del reality, a quienes saludó uno por uno conforme avanzaba por el set.

El recorrido transcurrió con normalidad hasta que Laos llegó al lugar donde se ubicaba Parodi, capitán de los ‘guerreros’ y su pareja sentimental durante varios años. El encuentro entre ambos fue breve y distante, marcado por un saludo protocolar que contrastó con la cercanía que la influencer mostró con el resto de los competidores. Las cámaras del programa captaron que los dos evitaron mantener contacto visual prolongado durante el intercambio.

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El saludo frío con su expareja antecedió una confesión sobre su nuevo romance

Minutos después de ese momento, el conductor Mathías Brivio le consultó a Laos sobre su situación sentimental, tras señalar que la había visto enamorada en las imágenes que comparte en redes sociales. La cantante respondió sin esquivar el tema y confirmó que atraviesa una nueva etapa amorosa tras un periodo de soltería. “Estoy contenta. Estoy en un buen momento de mi vida. Después de tres años, estoy nuevamente en una relación. Así que feliz, disfrutando, ¿no?”, declaró con una sonrisa.

Mientras la influencer hablaba de su romance, la producción del programa enfocó el rostro de Parodi, quien permaneció serio y con la mirada fija hacia el frente. En distintos momentos de la conversación, el capitán de los ‘guerreros’ se llevó las manos al rostro, aunque no emitió ningún comentario sobre las declaraciones de su expareja.

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Flavia Laos sonríe con un micrófono en la mano junto a dos recuadros circulares que muestran a Patricio Parodi y un saludo entre ambos
El reencuentro entre Flavia Laos y Patricio Parodi estuvo marcado por un saludo distante y protocolar.

La pareja que Laos mencionó corresponde al modelo y chico reality chileno Luis Mateucci, con quien ha compartido distintas apariciones públicas en las últimas semanas, entre ellas un viaje a la ciudad de Ica registrado en redes sociales. Katia Palma aprovechó la visita para indagar sobre la ausencia de Mateucci en el set, a lo que la cantante explicó que su pareja tuvo que regresar a Chile por compromisos personales.

“Porque se regresó Chile. Va a estar pendiente del React. Sí, me dijo, voy a estar viéndote por YouTube”, señaló Laos sobre el seguimiento que Mateucci haría de su participación a través de la plataforma digital.

Laos no descarta que su pareja compita en el reality peruano

La influencer también adelantó que Mateucci tiene interés en ampliar su carrera televisiva en el país y no descartó que pueda sumarse próximamente a ‘Esto es Guerra’. “Él me ha comentado que le gustaría trabajar en Perú en la televisión. Así que yo no lo veo lejano, creo que sería una posibilidad”, comentó la cantante, quien añadió que la popularidad que el chileno mantiene en su país natal podría favorecer su llegada a la televisión local.

“En Chile lo aman, el reality en que estamos está trending en Perú, en Disney. Entonces, es una buena oportunidad para que se abra otro campo”, agregó.

En medio de la conversación sobre su pareja, Katia Palma destacó el atractivo físico de Mateucci, comentario al que Laos se sumó con una frase que generó risas entre los presentes en el set. “Está bien churro, está riquísimo, está para comer y llevar”, expresó la cantante entre risas, en referencia directa a su actual pareja.

La popular Flavia Laos asume la conducción de Esto es Guerra y rompe su silencio sobre su relación con Luis Mateucci, su presente en Chile y sus planes a futuro. ¡No te pierdas sus confesiones! Video: América TV / EEG

La influencer explicó los motivos detrás del final de su relación con Parodi

En una conversación posterior con el conductor conocido como ‘Flaco’ Granda, Laos abordó las dudas que persisten en torno al desenlace de su relación con Parodi, pese al tiempo transcurrido desde la ruptura. La artista atribuyó la separación a una diferencia de objetivos personales entre ambos, más que a un conflicto puntual.

“No somos amigos, no hablamos, tuvieron una oportunidad, si no se dio en esa oportunidad, ya quedan atrás. ¿Cómo voy a contar por qué terminamos? Cada uno quería cosas distintas para su vida, yo tenía ciertas metas, mi sueño era aparecer en Netflix y lo logré y él tenía otro tipo de metas y estilo de vida, eso”, expresó Laos.

El regreso de la cantante al set de ‘Esto es Guerra’ dejó así dos momentos que concentraron la atención del público, el distante saludo con su expareja y la confirmación abierta de su actual relación con Mateucci, quien continúa radicado en Chile mientras evalúa una posible incursión en la televisión peruana.

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