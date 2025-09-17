Perú

Magaly Medina sorprende al mostrarse en público con su hijo Gianmarco Mendoza tras emotiva reunión familiar

El periodista Jhon Cano reveló imágenes inéditas del reencuentro de la periodista con Gianmarco, su único hijo

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Magaly Medina reaparece en Lima junto a su hijo Gianmarco Mendoza y revela inéditos pasajes de su maternidad. Infobae Perú / Captura podcast: Show.pe

Magaly Medina volvió a llamar la atención del público tras dejarse ver en un espacio poco común para ella: el ámbito familiar. Durante el pasado fin de semana, la conductora de Magaly TV: La Firme compartió momentos especiales en Lima junto a su hijo, Gianmarco Mendoza, quien desde siempre ha preferido mantenerse alejado de los reflectores y de las redes sociales.

La aparición no pasó desapercibida, pues representa una de las pocas ocasiones en las que madre e hijo se dejan ver juntos en público. Así lo dejó expuesto, el periodista Jhon Cano, quien dio a conocer detalles inéditos sobre este encuentro en el programa podcast Eso Háblalo.

Según relató, la popular “urraca” se mostró acompañada no solo de su hijo, sino también de otros miembros cercanos de su familia, como su hermano Jimmy y su sobrino. El motivo de la reunión fue la celebración del cumpleaños de la matriarca del clan Medina, lo que convirtió la velada en un evento íntimo y emotivo.

Magaly Medina abre su corazón
Magaly Medina abre su corazón

Cano incluso presentó fotografías exclusivas en las que se observa a Magaly sonriendo al lado de Gianmarco, en una postal que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

Las imágenes resultan significativas porque el joven ha optado siempre por llevar una vida privada, lejos de la exposición que implica ser hijo de una de las figuras más influyentes de la televisión peruana. De hecho, estas fotografías se suman a las escasas veces en que se le ha visto públicamente junto a su madre, reforzando la idea de que ambos cuidan celosamente los espacios familiares.

Magaly Medina abre su corazón
Magaly Medina abre su corazón

Magaly Medina recuerda entre lágrimas cómo vivió su embarazo

Más allá de este encuentro, lo que más llamó la atención fue el contexto en el que la periodista decidió compartir recuerdos de uno de los capítulos más sensibles de su vida: su maternidad. En una entrevista concedida a Beto Ortiz en La hora de la verdad, Magaly abrió su corazón y recordó los sentimientos que la embargaron cuando supo que estaba embarazada de Gianmarco.

Me casé por el qué dirán, que fue un error, gravísimo error. Se lo he contado a mi hijo desde que tuvo uso de razón”, admitió. Sus palabras reflejaron la honestidad con la que ha criado a su hijo, siempre priorizando que conozca la verdad de su historia y no un relato maquillado por la opinión pública.

Durante la conversación también reveló la angustia que sintió en esos meses, llegando incluso a considerar no continuar con el embarazo. “No tuve ayuda, el otro hombre quería casarse a como dé lugar, él quería una familia y yo no”, relató con voz firme, recordando la presión que sintió por parte de su entonces pareja.

Incertidumbre en la TV: María
Incertidumbre en la TV: María Pía Copello se despediría de Mande quien mande, según Magaly. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Medina explicó que su mayor temor en aquel entonces fue enfrentarse sola a la situación, pues no se sentía con la confianza suficiente para pedir apoyo a su madre. “Nadie me quería ayudar y no tenía la confianza con mi mamá para pedirle ayuda”, añadió, al recordar un pasaje que aún le genera emociones encontradas. Con el tiempo supo que su madre habría estado dispuesta a tenderle la mano, pero esa conversación llegó tarde, cuando las decisiones ya estaban tomadas.

Aun así, la periodista confesó que el miedo también fue un factor determinante en su decisión de no abortar. La incertidumbre, la falta de apoyo y el desconcierto de ese momento marcaron profundamente su experiencia, pero al mismo tiempo fortalecieron su carácter y la manera en que enfrentó la maternidad.

Magaly Medina se reencontró con
Magaly Medina se reencontró con su hijo durante su viaje por Europa. Instagram/@magalymedinav

