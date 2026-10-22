Perú

Pamela López llora al recordar la indiferencia de su padre en medio de su batalla con Christian Cueva

La influencer confesó, en una entrevista con Lizbeth Cueva, que nunca contó con el respaldo de su progenitor durante los conflictos con el futbolista y relacionó ese dolor con una infancia marcada por la violencia

Composición con Pamela López a la izquierda, dos mujeres abrazadas al centro y Pamela Franco junto a Christian Cueva a la derecha
Pamela López reveló la falta de respaldo de su padre frente a los conflictos que mantuvo con Christian Cueva durante una entrevista en el pódcast Todos Sanamos.
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Pamela López se mostró vulnerable durante una entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva en el pódcast ‘Todos Sanamos’, donde reveló la falta de respaldo que sintió de parte de su padre durante los conflictos que mantuvo con su expareja, el futbolista Christian Cueva. La influencer rompió en llanto al recordar las palabras que su progenitor le dirigía cada vez que buscaba su apoyo.

“Las veces que me ha tocado pasar conflictos con el padre de mis hijos, y que yo he gritado de mil maneras y decir: ¿dónde está mi papá? Porque no tengo ese papá tradicional que va y hace respetar a su hija. Yo jamás tuve eso”, manifestó López, visiblemente afectada por el recuerdo.

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El padre de la influencer la responsabilizó de sus propios conflictos

La trujillana detalló que, en lugar de intervenir en los enfrentamientos con el padre de sus hijos, su progenitor optaba por atribuirle a ella la responsabilidad de haber formado esa familia. “Yo tuve que defenderme siempre sola, con mis herramientas, con mi furia, con mi dolor. Mi papá nunca se metió porque su pensamiento es: ‘Tú elegiste, tú resuelve. A ti nadie te mandó a formar esa familia’, y eso me dolía mucho”, confesó López, mientras sujetaba con fuerza las manos de Cueva y se secaba las lágrimas.

La influencer explicó que no esperaba que su padre resolviera sus problemas, sino que sintiera que contaba con su respaldo emocional en los momentos más difíciles de su matrimonio y de la etapa posterior a su separación.

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Durante una entrevista en el pódcast 'Todos Sanamos' con la psicóloga Lizbeth Cueva, Pamela López abordó la relación con su padre y la ausencia de respaldo familiar frente a las dificultades vividas con su expareja, el futbolista Christian Cueva. En la grabación, López llora mientras relata pasajes de su infancia en un entorno de violencia y describe la falta de intervención de su progenitor ante sus conflictos maritales. Video: Instagram Todos Sanamos

López vinculó su situación actual a un entorno de violencia en la infancia

Durante la conversación, la influencer también se refirió al ambiente familiar en el que creció, marcado por episodios de violencia doméstica. “Desde muy niña, de los 4 o 5 años, crecí en un ambiente de violencia, con una mamá bastante sometida, bastante condescendiente. Hoy por hoy no tenemos una relación como me gustaría”, relató López sobre el vínculo con su padre, cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

A partir de ese testimonio, la psicóloga Lizbeth Cueva concluyó que el sufrimiento actual de López respondería a heridas emocionales acumuladas desde la infancia, identificadas en el espacio terapéutico como la “niña herida” de la influencer.

La entrevista se dio en medio de un nuevo conflicto legal con Pamela Franco

El testimonio de López se produjo pocos días después de que Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, presentara una denuncia contra la influencer a través de la abogada del futbolista, por una presunta afectación psicológica. El objetivo de la conversación con Lizbeth Cueva, según se indicó previamente, era que López pudiera identificar y procesar sus heridas emocionales, lo que derivó en la mención directa a la figura paterna.

La aparición pública de López se enmarca, además, en una disputa económica abierta con el futbolista. Días antes de la entrevista, la influencer había rechazado la versión de Cueva, quien aseguró haberle entregado 80.000 soles correspondientes a una deuda con la madre de ella.

Composición televisiva que reúne a Pamela López y a Christian Cueva mientras hablan ante micrófonos de prensa con rótulos en pantalla
Pamela López y Christian Cueva brindan declaraciones a la prensa en una transmisión televisiva sobre sus discrepancias económicas.

“No solo niego que he recibido ese dinero, tengo cómo comprobarlo. Voy a llevar el tema legalmente y le voy a mandar una carta notarial, porque te exhorto a que puedas ratificarte, porque a mí nunca me entregaste nada. Deja de mentir, sabemos de qué estás hecho”, advirtió López en esa oportunidad.

Hasta el momento, el padre de Pamela López no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de su hija ni ha aparecido en algún medio de comunicación para referirse a la relación entre ambos.

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