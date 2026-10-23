Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 23 de octubre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo continuo de los sismos que ocurren en el territorio nacional a través de su red de estaciones distribuidas en todo el país. Los informes del Centro Sismológico Nacional (Censis) precisan la fecha y hora local, la magnitud, la profundidad focal, las coordenadas y la ubicación referencial de cada epicentro, además de la intensidad percibida por la población en las zonas cercanas al movimiento.

Los sismos registrados en Perú responden principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, un fenómeno que ubica al país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. A esta dinámica se suma la presencia de fallas geológicas activas en distintas zonas del territorio.

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Ante cualquier evento sísmico, la población debe consultar las comunicaciones oficiales del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las autoridades de cada jurisdicción. Los planes de emergencia, las rutas de evacuación y la identificación previa de zonas seguras permiten reducir riesgos durante y después de un movimiento telúrico.

Una toma satelital del Perú señala la región Cusco mediante un marcador rojo junto al distintivo del Instituto Geofísico del Perú en la esquina inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último reporte consignó un sismo de magnitud 3,4 cerca de Limatambo

El reporte sísmico IGP/Censis/RS 2026-0746 registró un movimiento de magnitud 3,4 a las 23:25:24 del jueves 22 de octubre. El epicentro se ubicó a cuatro kilómetros al sur de Limatambo, en la provincia de Anta, región Cusco.

Los reportes del Instituto Geofísico del Perú señalan un sismo de magnitud 3,4 y doce kilómetros de profundidad en la región de Cusco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe técnico, el sismo tuvo una profundidad de 12 kilómetros y se localizó en las coordenadas de latitud -13,51 y longitud -72,45. La intensidad fue de nivel II en Limatambo, una referencia que corresponde a una percepción leve por parte de algunas personas en reposo o dentro de viviendas.

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Las pantallas del centro de monitoreo del Instituto Geofísico del Perú presentan datos y sismogramas de un evento registrado en Limatambo, Cusco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes del Censis ofrecen información técnica para identificar las características de cada evento. La magnitud expresa la energía liberada en el foco sísmico, mientras que la intensidad describe los efectos que el movimiento puede generar en una localidad determinada. Por ese motivo, un mismo sismo puede sentirse de forma distinta según la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno.

Las viviendas deben contar con rutas de salida y zonas seguras identificadas

La preparación empieza antes de que ocurra un temblor. Indeci recomienda que cada familia reconozca las zonas seguras internas de su vivienda, centro de trabajo o institución educativa, además de los espacios externos donde puede reunirse después de una evacuación.

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También conviene revisar las rutas de salida y mantenerlas libres de obstáculos. Los integrantes del hogar deben conocer el punto de encuentro acordado, en especial los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes requieren medicamentos o asistencia de forma permanente.

Los simulacros permiten comprobar si las rutas son accesibles y si cada integrante sabe cómo actuar. También ayudan a detectar riesgos dentro de los inmuebles, como estantes sin fijación, espejos expuestos, repisas con objetos pesados o instalaciones de gas, agua y electricidad que necesitan mantenimiento. Si una vivienda presenta daños estructurales, corresponde consultar a un profesional sobre posibles trabajos de reforzamiento.

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Una cinta de seguridad de Defensa Civil delimita una profunda falla geológica que atraviesa el terreno junto a viviendas de madera y chapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el movimiento se debe evitar correr, evacuar de inmediato o usar ascensores

Cuando comienza un sismo, la recomendación es conservar la calma y ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, mamparas, cables eléctricos, estanterías y objetos suspendidos. Si la salida inmediata implica exponerse a caídas de elementos o aglomeraciones, es preferible permanecer protegido hasta que concluya el movimiento.

Equipos de emergencia y pobladores participan en el II Simulacro Nacional Multipeligro en la Plaza de Armas de Cusco, con un ejercicio de rescate desde la Catedral. (Infobae / Marilyn Corrales)

Una de las medidas sugeridas consiste en agacharse, cubrirse y sujetarse debajo de una mesa resistente o junto a un elemento que proteja la cabeza y el cuello. Las personas no deben correr ni empujar, ya que estas reacciones pueden causar accidentes dentro de viviendas, edificios, colegios, terminales o centros comerciales.

Durante el movimiento, las recomendaciones son:

Alejarse de ventanas, vidrios, mamparas y elementos que puedan desprenderse.

No correr ni empujar a otras personas.

No utilizar ascensores.

Evitar permanecer cerca de postes, cables eléctricos o fachadas.

Seguir las instrucciones de brigadistas y responsables de seguridad.

Priorizar mensajes de texto para comunicarse con familiares.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA

La evacuación ordenada y la mochila de emergencia ayudan en las primeras horas

Después de que termine el sismo, la evacuación debe realizarse por las rutas establecidas y sin regresar por objetos personales. La prioridad corresponde a niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y quienes necesiten ayuda para desplazarse. Las zonas seguras externas deben estar alejadas de fachadas, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan desprenderse.

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Una infografía detalla las provisiones y los objetos esenciales recomendados por la Agencia Federal de Emergencias en Argentina para armar una mochila ante el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez fuera del inmueble, es necesario verificar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios dentro de las posibilidades de cada persona. También corresponde observar si existen fugas de gas, daños eléctricos o filtraciones de agua. La llave de gas o la conexión eléctrica solo debe cerrarse si hacerlo no representa un riesgo adicional.

La mochila de emergencia debe estar en un lugar accesible y reunir insumos para las primeras horas posteriores a un sismo:

Agua embotellada y alimentos no perecibles.

Linterna, pilas y radio portátil.

Botiquín, medicamentos de uso frecuente y mascarillas.

Abrigo, frazadas y artículos de higiene.

Cargador portátil, silbato y dinero en efectivo.

Copias de documentos personales en una bolsa impermeable.

Pañales, papillas o biberones si hay bebés.

Alimento, correa y manta en caso de mascotas.

Una persona organiza una mochila de emergencia con provisiones, botiquín y herramientas básicas para la respuesta familiar ante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar de fácil acceso. Los hogares con bebés, adultos mayores, mascotas o personas bajo tratamiento médico deben sumar pañales, alimentos especiales, medicamentos, correas y otros insumos necesarios. Ante una emergencia, los Bomberos atienden en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia en el 106.

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