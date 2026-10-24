Doblete de Facundo Callejo en el primer tiempo del Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Revive el emocionante momento en que Cusco FC anota un gol crucial contra Sporting Cristal. ¡La pasión del fútbol peruano en su máxima expresión! - L1 MAX

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Facundo Callejo no deja de divertirse frente a los grandes del Perú. Oponente que se ubica al frente, oponente derribado por la capacidad goleadora. Ahora le tocó a Sporting Cristal sufrir la ira del argentino, que celebró por partida doble en la victoria de Cusco FC, por el Torneo Clausura 2026.

La línea resolutiva de los ‘dorados’ se saldó con la presencia imperial del ‘Facu’, que cerca de finalizar el primer tiempo ensanchó sus estadísticas en la actual fecha. A los 40′ minutos, se hizo presente con un doblete que supuso el 2-0 frente a unos ‘rimenses’ que venían en alza por la concatenación de cinco triunfos.

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Facundo Callejo certificó un doblete ante Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

José Manzaneda se sirvió de un pase cerca de la base del centro del campo y emprendió una carrera con destino a la frontera del área. Allí, al observar una zaga replegada y a un Diego Enríquez adelantado, se animó con un lanzamiento de media distancia con destino a portería.

El golero de Cristal logró responder con una respuesta atendible, pero dejó un largo rebote, que acabó siendo cazado por Facundo Callejo. Bastó un simple golpeo de cabeza para darle continuidad a la acción al tiempo que se festejó el aumento de la ventaja para los suyos.

Sin embargo, hubo un detalle que paralizó las celebraciones del ‘Torero’. El cuarto asistente levantó el banderín por un presunto fuera de juego, algo que era rechazado por el anotador y el resto del comando técnico de Javier Rabanal. Aunque la anulación se mantenía firme, el argentino estaba seguro de que había partido habilitado.

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Y, de hecho, así fue; incluso, las cámaras del Sistema de Videoarbitraje le dieron la razón a Callejo y exhortaron al silbante a modificar la decisión, autorizando la legalidad de la diana del ‘9’ de Cusco FC, quien bajo esa misma vía se hizo cargo de la apertura de la lata.

Facundo Callejo y su clásica celebración de torero en casa. - Crédito: ITEA

Lo conseguido por el ‘Facu’ lo catapulta como uno de los máximos goleadores de la temporada con 18 anotaciones, igualando en la cima a Eryc Castillo de Alianza Lima. Consignar que en la temporada pasada registró 25 conquistas, transformándose en el único artillero del periodo.

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Con una enorme producción goleadora, que permite modificar el caudal ofensivo de Cusco FC, Callejo se postula para ser uno de los delanteros que se robe los focos en el próximo mercado de pases. Que no sorprenda que los clubes grandes lo tanteen para llevárselo.

Imperiales

Cusco FC mantiene una prolongada racha positiva como local ante Sporting Cristal, con Facundo Callejo como uno de los protagonistas de esta etapa favorable para el conjunto cusqueño.

Los ‘dorados’ acumulan 11 años invictos en casa frente a los ‘cerveceros’, quienes han sufrido constantes derrotas cada vez que visitaron esa plaza.

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Cusco FC impuso condiciones ante Sporting Cristal. - Crédito: ITEA

El último triunfo de Cristal en Cusco ocurrió en 2015, cuando goleó 4-0 al equipo que entonces llevaba el nombre de Real Garcilaso.

La única excepción se produjo en 2021, con una victoria visitante de los ‘cerveceros’. Aquel encuentro, no obstante, se disputó en el Callao durante la etapa de la pandemia de COVID-19.