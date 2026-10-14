Petroperú y un “conservador” colchón de USD 25 millones antes de volver a sorprender con sus cifras a septiembre

Petroperú recibió un crédito puente de 475 millones de dólares para asegurar la continuidad operativa de la petrolera estatal.

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Las partes involucradas en la reestructuración de Petróleos del Perú S.A. (Petroperú) consideran que los USD 25 millones que separan el límite de USD 500 millones del crédito puente por USD 475 millones corresponden a una reserva calculada de forma “conservadora”. Ese margen cubriría intereses, comisiones y otros gastos financieros que podrían generarse durante la vigencia de la operación.

La estatal quedó habilitada, mediante el Decreto de Urgencia 003-2026, para acceder a una estructura de financiamiento de hasta USD 2.000 millones destinada a asegurar su continuidad operativa. El primer tramo, equivalente a casi un cuarto del total, ingresó recién hace algunas semanas, según pudo conocer Infobae Perú.

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Los USD 25 millones “conservadores” para salvar Petroperú

Precisamente, este medio publicó en septiembre un informe que puso bajo revisión la diferencia de USD 25 millones, equivalente al 5% del límite inicial de USD 500 millones.

La comparación con emisiones internacionales de bonos efectuadas por Petroperú en 2017 y 2021 mostró costos porcentuales menores: alrededor de 0,25% en la colocación de USD 2.000 millones de 2017 y 0,20% en la reapertura de un bono por USD 1.000 millones en 2021, aunque se trató de operaciones de largo plazo y bajo condiciones financieras distintas.

Los responsables de la reestructuración sostienen que esa diferencia no corresponde a una comisión ni a un descuento aplicado al financiamiento. La definen como un “margen hipotético” que permitirá absorber, “bajo una estimación conservadora”, los gastos financieros que pudieran generarse durante la vigencia del crédito puente.

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El procesamiento de crudo en la refinería de Talara promedió 65 mil barriles diarios entre enero y julio.

¿Para qué era el crédito para Petroperú?

El bloque de hasta USD 500 millones fue concebido como una facilidad transitoria para obligaciones de corto plazo, dentro de la operación principal de hasta USD 2.000 millones. Ese financiamiento debe ser cancelado íntegramente una vez que se concrete el desembolso a favor del fideicomiso de administración de Petroperú.

Es decir, la petrolera no podrá usar el dinero prestado con aval del Estado para seguir pateando deuda. Su destino está trazado: capital de trabajo, compra de crudo y derivados, reposición de inventarios y servicios necesarios para mantener la producción y el abastecimiento de combustibles.

Para canalizar los recursos se creó Petroperú Invest S.A.C., una subsidiaria de la petrolera que actúa como vehículo de propósito especial y cuya gerencia general quedó a cargo de Carlos Enriquez Cuéllar.

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El fideicomiso, por su parte, es administrado por TMF Fiduperú S.A. Sociedad Fiduciaria, mientras ProInversión define las condiciones para el uso de los fondos. La agencia conduce la reorganización patrimonial con apoyo de Deloitte.

La agencia ProInversión conduce la reorganización patrimonial de la empresa estatal con el apoyo de Deloitte. REUTERS/Toby Melville

Pero sin USD 475 millones, Petroperú igual volvió a comprar crudo

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol) afirmó que los resultados preliminares de Petroperú al cierre del tercer trimestre de 2026 mostrarían una mejora financiera, con un EBITDA acumulado superior a USD 600 millones y una utilidad neta por encima de USD 120 millones.

El gremio señaló que las cifras oficiales se conocerán en los próximos días y atribuyó el desempeño a la operación de la empresa y al trabajo de su personal.

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A partir de esos resultados, la federación cuestionó la intervención de ProInversión en la reorganización de la petrolera.

Sostuvo que entre enero y septiembre Petroperú no recibió un apoyo financiero efectivo de la agencia y que las demoras para acceder a liquidez impidieron aprovechar mejores condiciones de refinación.

Fenpetrol proyectó un EBITDA acumulado superior a 600 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2026. REUTERS/Janine Costa

Talara no estuvo operando a tope: quién pierde y quién gana

Según Fenpetrol, el procesamiento de crudo en la refinería de Talara promedió 65 mil barriles diarios entre enero y julio, frente a 82 mil barriles diarios en el mismo periodo de 2025.

Los petroleros insisten en aclarar el uso del crédito puente de USD 475 millones. De acuerdo con la información que manejan, esos recursos aún no se habrían dirigido a la compra de crudo, por lo que exigen transparentar el estado de los desembolsos y las razones de esa demora.

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Finalmente, Fenpetrol planteó que, si se confirman los resultados preliminares, el gobierno de Keiko Fujimori debería reeevaluar el verdadero aporte de ProInversión a la recuperación de Petroperú.