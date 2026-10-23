El Ministerio de la Mujer solicita al Poder Judicial medidas de protección para la hija de Andrea San Martín

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables interviene tras la detención de Andrea San Martín por presunta agresión física hacia su hija.

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la hija menor de Andrea San Martín, luego de que la niña pasara por una entrevista única en cámara Gesell en el marco de la investigación contra la influencer por presunta violencia física y psicológica. La institución confirmó su intervención a través de un comunicado publicado en la red social X.

De acuerdo con el pronunciamiento del ministerio, el equipo del Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM) activó su intervención después de recibir el caso a través de la Línea 100. “La abogada del CEM participó en la entrevista única en cámara Gesell y solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la niña”, señaló el MIMP en su publicación.

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El MIMP detalló el episodio que originó la denuncia contra Andrea San Martín

Según el parte policial citado por el programa ‘Arriba mi gente’, el incidente ocurrió el 20 de octubre, cuando la menor le contó a su padre, Juan Víctor Sánchez, que su madre la había jalado del brazo para llevarla a su habitación. “La menor habría estado comiendo Chizitos y Andrea le habría jalado del brazo [...] ocasionando que se cayera y presentara un moretón en la pierna izquierda a la altura de la rodilla”, precisó el documento.

Un día después del episodio, Sánchez acudió al colegio de su hija para conversar sobre lo sucedido. En esa ocasión, la niña le habría relatado un segundo episodio en el que su madre volvió a jalonearla y a dirigirse a ella con agresión verbal. Tras recabar esa información, el padre de la menor presentó la denuncia que derivó en la detención de San Martín.

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Una publicación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú informa sobre la atención brindada a la hija de Andrea San Martín y el pedido de protección ante la justicia.

La niña pasó posteriormente por la cámara Gesell, diligencia en la que participó una abogada del CEM en representación del Ministerio de la Mujer. A partir de esa entrevista, San Martín quedó detenida en flagrancia por el presunto delito contra el cuerpo y la salud, y el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía especializada en violencia familiar.

El ministerio brinda contención emocional a la menor y a su padre

El MIMP informó que, además de solicitar las medidas de protección, continúa brindando contención emocional tanto a la niña como a Juan Víctor Sánchez. La institución precisó que ambos reciben también orientación legal para continuar con el proceso correspondiente ante las autoridades competentes.

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En su comunicado, el ministerio reafirmó que mantendrá su intervención en el caso para velar por la integridad y el bienestar de la menor durante el desarrollo de las diligencias. La entidad no ofreció precisiones adicionales sobre el contenido específico de la cámara Gesell ni sobre los plazos en los que el Poder Judicial resolvería la solicitud de medidas de protección.

Juan Víctor Sánchez Díaz ha presentado una denuncia contra Andrea San Martín por presuntos actos de violencia y maltrato hacia su hija menor. Se detallan los incidentes que motivaron la denuncia y la preocupación por la integridad de la niña. YouTube: Q'Bochinche.

El caso se encuentra bajo investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, a cargo del fiscal Oswaldo Taccsi, que recaba pruebas y testimonios para esclarecer los hechos denunciados. San Martín permanece detenida bajo la figura de presunta flagrancia mientras continúan las diligencias policiales y fiscales en su contra.

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