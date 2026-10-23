el gecko de Lima (Phyllodactylus sentosus) figura en la categoría En Peligro (EN) del Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú.

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El gecko de Lima es una especie de reptil que forma parte de la fauna silvestre de la capital y encuentra refugio en espacios arqueológicos. Su presencia en las huacas permite conocer una relación poco visible entre la biodiversidad y el patrimonio histórico de la ciudad, en un entorno urbano donde su supervivencia enfrenta amenazas.

Este animal, cuyo nombre científico es Phyllodactylus sentosus, también recibe el nombre de gecko de las huacas. Su tamaño reducido y sus hábitos nocturnos dificultan que sea reconocido por los visitantes de estos espacios, pese a su función dentro del ecosistema. Se alimenta de insectos y contribuye al control natural de sus poblaciones.

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La especie figura en la categoría En Peligro (EN) del Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Esta clasificación refleja la situación de riesgo que enfrenta y la importancia de impulsar medidas para favorecer su conservación. La protección de los lugares donde vive constituye uno de los aspectos centrales de las acciones dirigidas a preservar este reptil.

Ante esta situación, el Parque de las Leyendas, entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, anunció una actividad educativa para acercar al público a esta especie. La propuesta busca explicar sus características, la relación que mantiene con las huacas y las iniciativas que desarrolla la institución para promover su protección.

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Parque de las Leyendas organizará una charla sobre el gecko de Lima

Gecko de Lima: Parque de las Leyendas realizará charla gratuita sobre el reptil amenazado que habita en las huacas

La actividad educativa denominada “Mi compromiso con el gecko de Lima” se realizará el domingo 25 de octubre de 2026, a las 4:00 p. m., en el Museo Kalinowski de la sede San Miguel del Parque de las Leyendas.

Según la información difundida por la institución, la charla permitirá que los visitantes conozcan más sobre este reptil y su vínculo con los espacios arqueológicos de Lima. La programación también abordará las acciones de conservación que impulsa el parque y las formas en que la ciudadanía puede contribuir a la protección de la especie.

La participación estará incluida en el precio de ingreso al recinto, por lo que no será necesario pagar un monto adicional por la actividad. La propuesta está dirigida a las personas interesadas en conocer la fauna silvestre de la capital y comprender la importancia de conservar los ambientes que sirven de refugio a animales amenazados.

El Museo Kalinowski será el espacio destinado a esta jornada de divulgación. La actividad forma parte de las iniciativas educativas del parque para promover el conocimiento de la biodiversidad y acercar a los visitantes a especies que suelen pasar inadvertidas en la vida cotidiana de la ciudad.

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Cómo es el gecko de Lima y qué función cumple en el ecosistema

El gecko de Lima es un reptil pequeño que puede alcanzar aproximadamente 12 centímetros de longitud. Su tamaño y sus hábitos nocturnos forman parte de las características que dificultan su observación por parte de las personas que visitan las huacas donde encuentra refugio.

A diferencia de los animales que despiertan temor por su apariencia, esta especie es inofensiva para las personas. Su alimentación se basa en insectos, por lo que cumple una función ecológica relacionada con el control natural de estas poblaciones.

La presencia de este reptil también permite reconocer que los espacios arqueológicos no solo poseen valor histórico y cultural. Estos lugares pueden albergar fauna silvestre que depende de las condiciones de su entorno para encontrar refugio y desarrollar sus actividades.

El conocimiento de sus características resulta importante para evitar que sea confundido con otros animales y para promover una relación responsable con la fauna local. La charla prevista en el Parque de las Leyendas busca acercar esta información al público mediante una actividad centrada en la especie y en su conservación.

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Por qué el gecko de las huacas está en peligro

Gecko de Lima: Parque de las Leyendas realizará charla gratuita sobre el reptil amenazado que habita en las huacas

El gecko de Lima está clasificado como En Peligro (EN) en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Esta categoría identifica a la especie dentro de los animales silvestres que requieren medidas de protección debido al riesgo que enfrentan.

Su situación está estrechamente vinculada con la importancia de conservar los espacios donde encuentra refugio. Las huacas forman parte de los ambientes asociados con su presencia, por lo que su protección también resulta relevante para las iniciativas destinadas a preservar la fauna que vive en estos lugares.

El caso del Phyllodactylus sentosus pone de relieve la necesidad de prestar atención a especies que, debido a su reducido tamaño y a sus hábitos nocturnos, pueden permanecer fuera del conocimiento de buena parte de la población. La falta de familiaridad con estos animales limita las oportunidades para reconocer su función ecológica y comprender por qué requieren protección.

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La información proporcionada por el Parque de las Leyendas destaca la conservación del hábitat como uno de los objetivos de su proyecto dedicado a este reptil. La institución busca que los visitantes conozcan su situación y reconozcan la importancia de preservar los espacios arqueológicos que utiliza como refugio.