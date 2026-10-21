Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 21 de octubre

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,42 soles peruanos, registrando una disminución del -0,13% en comparación con la sesión previa, donde cerró a 3,43 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un descenso del -0,22%, aunque a nivel interanual presenta un avance del 1,12%.
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El tipo de cambio dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando un debilitamiento de la moneda peruana frente al dólar. La volatilidad actual se sitúa en 3,86%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,63%, lo que indica un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.
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