Cuenta oficial de Victoria’s Secret comentó video de tiktoker peruano: “¿Calles hoy, pasarela mañana?”

Christian Company recibió un comentario de la cuenta oficial de Victoria’s Secret luego de publicar una parodia inspirada en el desfile de 2026. IG

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Christian Company sorprendió a sus seguidores al recibir un comentario de la cuenta oficial de Victoria’s Secret en un video inspirado en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

El creador de contenido peruano se disfrazó de “angelito” y recreó, con humor y referencias a Gamarra, una escena vinculada con el desfile de lencería que reunió a modelos, celebridades y artistas en Los Ángeles.

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La publicación llamó la atención porque Christian no se limitó a imitar una pasarela. El influencer llevó la idea a un terreno cotidiano y peruano: vestido con alas, un sostén y accesorios inspirados en el espectáculo, apareció como una vendedora que ofrece prendas de Victoria’s Secret en plena calle.

El resultado fue una parodia que rápidamente circuló entre sus seguidores. Sin embargo, la reacción que convirtió el video en noticia llegó desde la propia marca de lencería.

La cuenta oficial de Victoria’s Secret comentó: “Streets today, runway tomorrow?”, una frase que puede traducirse como: “¿Calles hoy, pasarela mañana?”.

La respuesta fue leída por los usuarios como una validación directa al contenido de Christian Company. El creador no ocultó su entusiasmo y decidió llevar el comentario de TikTok fuera de las redes: mandó a imprimirlo en una gigantografía que fue colocada en un puente peatonal de Lima.

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La frase de Victoria’s Secret fue impresa por Christian Company en una gigantografía instalada en Lima.

Del Victoria’s Secret Fashion Show a una parodia con sello peruano

El video de Christian Company tomó como referencia el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, evento realizado el domingo 18 de octubre en los Sony Pictures Studios de Culver City, en Los Ángeles.

El desfile reunió a modelos como Bella y Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel y Kylie Jenner, además de artistas como Megan Thee Stallion, Tate McRae, KATSEYE y Megan Moroney.

Kylie Jenner fue una de las figuras más comentadas del espectáculo por aparecer con un conjunto de lencería blanca, falda de gasa y alas de plumas. Christian Company utilizó esa estética como punto de partida para su contenido, aunque la trasladó a un registro humorístico y local.

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El creador se vistió como un ángel de Victoria’s Secret y añadió un elemento que marcó la diferencia: presentó los sostenes como si fueran productos ofrecidos por una comerciante de Gamarra. La parodia mezcló códigos de la alta moda, el lenguaje de ventas callejeras y una puesta en escena que conectó de inmediato con el público peruano.

La propuesta no buscó replicar el desfile de forma exacta. Christian transformó la fantasía de las alas, la lencería y la pasarela en una escena de humor, donde el glamour internacional se cruza con referencias reconocibles para los usuarios de TikTok.

Ese contraste llamó la atención de la marca. El comentario “Streets today, runway tomorrow?” apareció como respuesta al video y abrió una conversación tentre seguidores que celebraron el alcance que tuvo la publicación.

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Christian Company recibió un comentario de la cuenta oficial de Victoria’s Secret en TikTok.

Tiktoker celebró comentario con gigantografía

Lejos de guardar la interacción como una anécdota digital, Christian Company decidió convertirla en una acción pública. El influencer imprimió el comentario de Victoria’s Secret en una gigantografía de gran tamaño y la instaló en un puente peatonal de Lima.

La imagen del comentario, ahora fuera de TikTok, se convirtió en una nueva pieza de contenido para sus seguidores. La rapidez con la que el creador reaccionó fue uno de los detalles más comentados por los usuarios.

“Ya, pero la rapidez para hacer el cartel? 10/10 jaja”, escribió una seguidora. Otros destacaron que el gesto representaba un logro inusual para un creador de contenido peruano, al recibir una respuesta de una cuenta global vinculada con uno de los desfiles de moda más conocidos del mundo.

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También aparecieron bromas que involucraron a modelos peruanas que han buscado oportunidades en el circuito internacional. “¿Cómo quedaron la Fuster, la Rovegno y la Vértiz?”, escribió un usuario. “Ni Natalie Vértiz lo logró”, comentó otra persona.

Las reacciones no estuvieron dirigidas a cuestionar la trayectoria de las figuras mencionadas, sino que se sumaron al tono satírico que Christian Company instaló desde el inicio con su video. El creador convirtió un comentario de una marca en una narrativa de éxito compartida con su comunidad digital.

“¿Calles hoy, pasarela mañana?”, escribió la marca en TikTok, una reacción que Christian llevó a una gigantografía en Lima.

Christian Company y su presencia en las redes sociales

Christian Company se ha consolidado como creador de contenido, influencer y bachiller en Psicología. Su estilo combina humor, referencias a la cultura popular, comentarios sobre entretenimiento y situaciones cotidianas adaptadas a los códigos de las redes sociales.

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Actualmente, cuenta con más de 162 mil seguidores en Instagram y cerca de 850 mil en TikTok. Esa presencia le permite convertir tendencias internacionales en contenidos cercanos para una audiencia peruana que reconoce los guiños locales, las parodias y los formatos virales.

El comentario de Victoria’s Secret no solo impulsó la difusión del video, sino que también expuso el tipo de creatividad que caracteriza a Christian: tomar un evento global y reformularlo desde una experiencia local.

Mientras el Victoria’s Secret Fashion Show propone una fantasía de plumas, corsés, alas, joyas y grandes producciones, Christian optó por acercar esa estética al humor de la calle. Su versión no necesitó una pasarela de Los Ángeles: bastó un atuendo de ángel, un sostén inspirado en el desfile y una narrativa vinculada con Gamarra.

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Christian Company cuenta con cerca de 850 mil seguidores en TikTok.

Su nuevo rol en el pódcast ‘La Manada’

La repercusión del contenido ocurre mientras Christian Company asume nuevos retos dentro del entretenimiento digital. El influencer recientemente se sumó como director creativo y productor de ‘La Manada’, pódcast peruano conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo P.

Su ingreso al proyecto amplía su presencia más allá de los videos personales. El creador ahora participa en el desarrollo de contenidos para un espacio que combina conversación, humor, actualidad y temas vinculados con la farándula peruana.

Christian Company cuenta con cerca de 850 mil seguidores en TikTok.