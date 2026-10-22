Perú

Sheyla Rojas niega que su romance con Joaquín Ramírez tenga un contrato: “Porque una persona monstruosa lo dice, le creen”

La modelo respondió en una transmisión de TikTok a las versiones difundidas por Magaly Medina y aseguró que su vínculo sentimental no responde a un acuerdo económico entre la pareja

Primer plano de Sheyla Rojas junto a una fotografía donde aparece en un gimnasio con Joaquín Ramírez frente a un espejo
Sheyla Rojas negó en una transmisión de TikTok la existencia de un contrato económico con Joaquín Ramírez.
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Sheyla Rojas rompió su silencio frente a los cuestionamientos sobre la naturaleza de su romance con Joaquín Ramírez, excandidato al Gobierno Regional de Cajamarca, y negó de forma categórica la existencia de un contrato económico entre ambos. La modelo utilizó una transmisión en vivo de TikTok para responder a quienes han puesto en duda su vínculo sentimental, en medio de las versiones que semanas atrás planteó la conductora Magaly Medina sobre un posible acuerdo de marketing detrás de la relación.

“No tengo ningún contrato con Joaquín, porque una persona monstruosa lo dice, ya algunos creen, pero ay no...”, expresó la exintegrante de realities durante el live, sin mencionar directamente a quién se refería. La frase generó especulaciones inmediatas sobre una posible indirecta hacia Medina, quien en septiembre había cuestionado públicamente las diferencias en la forma en que ambos se comportan frente a las cámaras.

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La modelo también se refirió a su alejamiento de la televisión

Durante la misma transmisión, Rojas explicó los motivos que la mantienen alejada de los formatos televisivos y de los pódcast de espectáculos. “No quiero saber nada de la televisión ni de pódcasts. Por mis redes sí me van a tener, pero no me gusta que me estén preguntando cosas”, afirmó la modelo, quien reveló que rechazó una propuesta laboral reciente por coincidir con un viaje familiar programado para noviembre.

Me llamaron para darme una propuesta, pero a mí se me complica porque va a empezar en noviembre y quiero irme de viaje. Mi hijo viene en diciembre. Si Antoñito quiere y lo desea, podemos ir al programa de invitados, porque dar a luz cuando estaba en televisión me cambió la vida”, puntualizó, en referencia a su hijo de 13 años, fruto de su relación con el torero español Antonio Pavón.

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Sheyla Rojas se pronunció mediante una transmisión en vivo en redes sociales para desmentir la existencia de un contrato publicitario o económico en su relación con el político Joaquín Ramírez. El programa 'Amor y Fuego' difundió fragmentos de su transmisión y registros de ambos en Cajamarca, donde la modelo abordó los cuestionamientos mediáticos y explicó las razones de su distanciamiento de los formatos televisivos. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Magaly Medina había planteado la hipótesis de un acuerdo de marketing

La controversia se remonta a setiembre, cuando Medina cuestionó en su programa Magaly TV, La Firme la diferencia entre el entusiasmo que mostraba Rojas al hablar de la relación y la actitud más reservada de Ramírez frente a las cámaras.

Tienes que querer mucho al candidato o estar interesada o son otros los intereses porque si a ti te pagan para acompañarme a una campaña mediática, el comportamiento tiene que ser dedicado, pero ella siempre da a entender que esto es como una relación”, había señalado la conductora en aquella oportunidad.

La periodista insistió en los días posteriores con su hipótesis sobre el vínculo. “Sigo pensando que hay un contrato de marketing”, afirmó Medina, en una observación que motivó la respuesta posterior de Rojas durante su transmisión en TikTok.

El romance se oficializó en setiembre, en plena campaña electoral

La relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular denunciado por lavado de activos, se oficializó públicamente en setiembre, cuando la modelo regresó de España, donde había visitado a su hijo, y viajó directamente a Cajamarca para acompañar al candidato en su campaña al Gobierno Regional.

Tres tomas de Sheyla Rojas frente a una cámara, presentadas en un programa de televisión con un rótulo informativo en la base
La modelo Sheyla Rojas niega un acuerdo comercial en su vínculo con Joaquín Ramírez durante una transmisión difundida por televisión.

“Felicidades, amor, por poner tanto esfuerzo e impulsar este gran proyecto que beneficiará a todos los cajamarquinos”, escribió entonces Rojas en redes sociales.

Ramírez, por su parte, explicó en una entrevista con Magaly TV, La Firme que el vínculo comenzó aproximadamente un mes y medio antes de sus primeras apariciones públicas juntos. “Nosotros estamos porque nos queremos, porque nos hemos conocido recién (...) Estamos saliendo hace un mes y medio, conociéndonos un poco más, y me siento muy feliz”, declaró el candidato, quien finalmente no logró el triunfo en los comicios de octubre y quedó detrás del ganador, Edison Carrasco.

La pareja mantuvo comunicación pese al viaje de Rojas a Europa

Durante el proceso electoral, Ramírez también se refirió a la distancia que debieron sortear mientras Rojas viajaba a Europa para visitar a su hijo, según contó la propia modelo, una rutina que realiza tres veces al año.

“Sabemos que no vamos a estar juntos siempre (...) Cuando ella se fue a Europa, nos comunicábamos todos los días haciendo videollamadas. Yo, feliz de que ella comparta con su hijo. Para mí, Sheyla es lo mejor que me puede pasar; ella siempre está en mi corazón”, expresó el candidato en aquella oportunidad.

Tras la derrota electoral de Ramírez, Rojas permaneció varias semanas alejada de los medios antes de reaparecer en transmisiones de TikTok para promocionar su propia línea de jeans, actividad en la que continúa enfocada mientras se mantiene al margen de la televisión tradicional.

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