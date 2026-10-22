Trabajadora de un Tambo en Villa El Salvador se resistió a un robo y resultó con heridas en el rostro y el cuerpo

Cámaras de seguridad registraron el asalto a una tienda de conveniencia en el distrito de Villa El Salvador, en Lima. Un individuo que portaba un casco de motociclista ingresó al local para sustraer botellas de licor y agredió con un arma blanca a una trabajadora que intentó frenar su escape. La víctima sufrió heridas cortantes y fue trasladada a un centro médico, mientras las autoridades policiales investigan el paradero del atacante. Fuente: Latina Noticias

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Un sujeto ingresó a un local de la cadena Tambo para robar dos botellas de licor y, al verse descubierto, cortó con un cuchillo el rostro y los brazos de la trabajadora que intentó impedir su huida. El ataque, registrado por las cámaras de seguridad del local, ocurrió en el cruce de las avenidas Modelo y Revolución, en Villa El Salvador, al sur de Lima.

Testigos y vecinos de la zona relataron a medios locales que la trabajadora salió del establecimiento al advertir que el hombre escapaba con la mercadería sin pagar. En ese momento, según los mismos testimonios, el sujeto sacó un cuchillo y la atacó durante el forcejeo que las cámaras del local lograron captar.

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Las grabaciones muestran a un hombre vestido con una polera de color negro y un casco de motociclista, con el que habría buscado ocultar su identidad. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar con las botellas sustraídas y hasta el momento se desconoce su paradero.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre con casco atacó a una empleada tras sustraer botellas de licor en una tienda de Villa El Salvador. (Captura: Latina Noticias)

Cámaras de seguridad revelan cómo el ladrón actuó sin disimulo dentro del minimarket

El atacante ingresó al minimarket vestido con una polera de color negro y un casco de motociclista, prenda que mantuvo puesta durante todo el episodio y que le permitió ocultar su rostro ante las cámaras de seguridad del local. Esta característica dificulta, por el momento, su identificación por parte de las autoridades.

Según las imágenes registradas por el circuito cerrado del establecimiento, el sujeto se dirigió directamente hacia el área donde se exhiben las bebidas alcohólicas y tomó dos botellas de licor sin pasar por caja. El comportamiento, de acuerdo con el material audiovisual, no mostró titubeos ni intentos de disimulo frente al personal mientras recorría los pasillos.

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El forcejeo se desató recién cuando la trabajadora salió del local para impedir que el hombre escapara con la mercadería. Fue en ese momento que el agresor sacó un cuchillo, arma que portaba oculta y que utilizó para herirla en el rostro y los brazos antes de huir a pie con las botellas sustraídas.

Vecinos de la zona señalaron que el minimarket habría sido blanco de un robo previo con un patrón similar, lo que generó dudas entre los residentes sobre si se trata del mismo autor o de una modalidad repetida en el sector. La Policía Nacional no ha confirmado hasta el momento si existe algún vínculo entre ambos hechos.

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Un sistema de videovigilancia registra a un individuo con casco de motocicleta que porta botellas de licor y un arma blanca en Villa El Salvador. (Composición: Infobae Perú)

Vecinos auxiliaron a la trabajadora herida antes del traslado al hospital

De acuerdo con el testimonio de residentes de la zona, la trabajadora fue auxiliada de inmediato por personas que se encontraban cerca del establecimiento tras el ataque. La víctima presentaba cortes visibles en el rostro y los brazos, producto del forcejeo con el agresor, y fue trasladada sin demora a un centro de salud cercano.

Según la Policía Nacional del Perú, la mujer permanece internada en el hospital Edgardo Rebagliati Martins, donde recibe atención especializada debido a la gravedad de las heridas, en particular las que sufrió en el rostro. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud actual ni si las lesiones dejarán secuelas permanentes.

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El ataque generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes señalaron a medios locales que este no sería un hecho aislado. De acuerdo con sus declaraciones, esta sería la segunda vez que la misma tienda es blanco de un asalto, lo que atribuyen a la escasa presencia de seguridad en la zona del cruce de Modelo con Revolución.

Una tienda Tambo en Villa El Salvador figura junto al registro de seguridad del hombre con casco de motociclista que atacó a una trabajadora durante un robo. (Composición: Infobae Perú)

La Policía Nacional investiga el ataque y busca identificar al agresor

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del presunto agresor, quien hasta el momento no ha sido identificado plenamente. Las cámaras de seguridad del minimarket, a las que tuvieron acceso distintos medios de comunicación, constituyen hasta ahora la principal evidencia del caso.

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Los registros audiovisuales difundidos por Latina Noticias captan dos momentos clave: el ingreso del sujeto al local con la intención de robar las bebidas alcohólicas y, posteriormente, el forcejeo con la trabajadora en el exterior del establecimiento. La vestimenta del atacante, con casco de motociclista incluido, sugiere que pudo haber planificado cubrir su rostro para evitar ser reconocido.

La municipalidad de Villa El Salvador tiene conocimiento del caso, según indicaron testigos en el lugar de los hechos. Por el momento, no se ha confirmado si existen detenidos ni si la Fiscalía ha abierto una investigación formal por el delito de lesiones graves. Las autoridades no han precisado tampoco si el ataque guarda relación con el presunto robo anterior reportado por los vecinos en el mismo local comercial.

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