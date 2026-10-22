Yahaira Plasencia sufre dolorosa pérdida familiar y recibe el respaldo de sus seguidores. IG

Guardar

Yahaira Plasencia reapareció en redes sociales con el rostro afligido y los ojos enrojecidos para explicar que atraviesa días difíciles junto a su familia. La salsera peruana se mostró conmovida al agradecer los mensajes de sus seguidores y explicar por qué se ha mantenido alejada de la exposición habitual.

“Sé que ando un poco perdida. Bueno, ustedes ya saben: estoy en unos días muy difíciles con mi familia por mi tío, que se nos fue, un tío al cual adoro muchísimo. Ya no está con nosotros. Estamos todos muy conmocionados, por eso estoy un poco ausente”, expresó la intérprete en una historia de Instagram.

PUBLICIDAD

La artista no ocultó el impacto emocional que ha generado la partida de su ser querido. En el breve video, Yahaira explicó que decidió tomar distancia momentánea de sus actividades públicas para acompañar a sus familiares en el duelo.

“Les mando un beso y que Dios me los bendiga”, añadió la cantante antes de cerrar su mensaje dirigido a sus seguidores.

La reaparición de Yahaira ocurrió horas después de que compartiera una fotografía junto al familiar al que llamaba cariñosamente Koke. En su despedida, la salsera recordó la alegría que lo caracterizaba y los cuidados que recibió de él durante su infancia.

PUBLICIDAD

Yahaira Plasencia sufre dolorosa pérdida familiar y reaparece afectada

Yahaira Plasencia despidió a un familiar que marcó su infancia

Antes de explicar que se encontraba ausente por el duelo, Yahaira Plasencia publicó una imagen en la que aparece abrazada a Koke. La fotografía fue acompañada por un mensaje de despedida en el que destacó la sonrisa y la personalidad alegre de quien fue una figura importante en su niñez.

“Te quiero recordar así: con esa sonrisa, con tu chispa de siempre. Koke del Perú, te extrañaré mucho”, escribió la intérprete de “Cobarde”.

La cantante también agradeció los gestos que recibió durante sus primeros años de vida. En su mensaje, Yahaira dejó claro que el cariño de Koke no estuvo dirigido únicamente hacia ella, sino también hacia sus hermanos.

PUBLICIDAD

“Gracias por todos esos cuidados de niña, no solo conmigo, con mis hermanos también. Te adoro, Koke. Descansa en paz”, expresó.

La publicación estuvo acompañada por Mambo No. 5 (A Little Bit Of...), canción de Lou Bega que, según la artista, era una de las favoritas de su familiar. La elección del tema fue una forma de recordar el carácter alegre que Yahaira quiso destacar en su despedida.

La identidad del ser querido fue revelada después por la propia cantante en su video: Koke era su tío. Yahaira explicó que su familia permanece conmocionada por la pérdida y que, por esa razón, ha preferido mantener un perfil bajo en los últimos días.

PUBLICIDAD

La salsera recordó a su tío Koke como un hombre de sonrisa constante y gran alegría. IG

“Ya no está con nosotros”: el mensaje que compartió con sus seguidores

La salsera volvió a hablar desde lo que parecía ser una sala velatoria o un espacio relacionado con la despedida de su tío. Con voz pausada y un semblante visiblemente afectado, contó que su ausencia en redes no respondía a compromisos laborales ni a nuevos proyectos, sino a una situación familiar dolorosa.

“Mi tío que adoro muchísimo y que ya no está con nosotros. Estamos todos muy conmocionados, por eso estoy un poco ausente”, manifestó.

Yahaira no brindó detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre la fecha exacta de la partida. La cantante eligió preservar esos aspectos dentro de la intimidad familiar y centró sus palabras en agradecer el cariño recibido.

Su mensaje generó reacciones entre seguidores y colegas, quienes le dejaron expresiones de respaldo en las plataformas digitales. La artista suele compartir contenido vinculado con su carrera, ensayos, presentaciones y actividades personales; por ello, la publicación marcó una pausa en el tono habitual de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La intérprete se ha mostrado cercana a su familia en distintos momentos de su vida pública. Esta vez, el recuerdo de su tío permitió conocer parte de una historia menos visible: la importancia que tuvo Koke durante la infancia de Yahaira y sus hermanos.

Silvana Plasencia también recordó a su tío Koke

La pérdida familiar también fue compartida por Silvana Plasencia, hermana de Yahaira. Ella publicó una imagen desde la sala velatoria y dedicó unas palabras a su tío, con recuerdos de los momentos que vivieron cuando eran niñas.

“¡Tío Koke! Gracias por llevarnos al parque, gracias porque nos trataste siempre como tus hijos, gracias por tus risas”, escribió Silvana en sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

El mensaje de la hermana de Yahaira reforzó la idea de que Koke tuvo una presencia cercana en la familia. Mientras la salsera recordó los cuidados que recibió durante su niñez, Silvana destacó las salidas al parque, el trato afectuoso y las risas que compartieron.

“Nos dejas un vacío, pero la voluntad de Dios es así. Te quiero mucho, tío”, agregó Silvana.

Las publicaciones de ambas hermanas reflejaron un homenaje construido desde los recuerdos cotidianos. No se centraron en detalles de la partida, sino en las experiencias familiares que hoy adquieren otro significado: los cuidados, las salidas, las risas y el vínculo con ellas desde pequeñas.

PUBLICIDAD

La fotografía compartida por Yahaira, en la que aparece abrazada a Koke, y la imagen de la sala velatoria publicada por Silvana, generaron mensajes de apoyo para las dos.