Perú

Cerca de 2 mil escolares de Espinar conocieron opciones para estudiar una carrera universitaria o técnica

La feria Expopostulante 2026 reunió a 19 universidades, institutos y centros de formación provenientes de cinco zonas del país. Entre los asistentes hubo alumnos de 20 colegios urbanos y 10 rurales de la provincia cusqueña

Un hombre de traje con folletos habla ante escolares con sombreros verdes frente a un cartel informativo de una universidad
Un representante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco brinda información académica a escolares durante la feria Expopostulante en la provincia de Espinar.
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Elegir qué estudiar después de terminar el colegio implica comparar carreras, conocer requisitos de ingreso y evaluar alternativas dentro y fuera de la región. En Espinar, alrededor de 1.800 estudiantes de secundaria pudieron acceder en un mismo espacio a información sobre distintas opciones de educación universitaria y técnica disponibles en el país.

Los escolares participaron en la XI Feria de Orientación Vocacional Expopostulante 2026, que reunió a 19 universidades, institutos y centros de formación procedentes de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y la propia provincia de Espinar.

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La convocatoria alcanzó a estudiantes de 30 instituciones educativas, de las cuales 20 pertenecen a zonas urbanas y 10 a sectores rurales. Durante la jornada, los adolescentes pudieron consultar directamente sobre carreras, modalidades de estudio y alternativas de formación para continuar su educación una vez culminada la secundaria.

La actividad fue organizada por Antapaccay a través de la Central de Recursos Educativos de Espinar (CREE), institución que desarrolla diferentes programas educativos en la provincia.

Decenas de jóvenes con uniformes escolares y sombreros se reúnen alrededor de mesas con folletos en un salón amplio decorado con globos
Cerca de 1.800 escolares de secundaria recorren los módulos de información académica durante la feria de orientación vocacional Expopostulante 2026 en la provincia de Espinar.

Estudiantes de zonas rurales también participaron

Uno de los componentes de la feria fue la participación de alumnos procedentes de comunidades y colegios alejados del centro urbano de Espinar, para quienes trasladarse hacia otras ciudades en busca de información sobre universidades o institutos puede implicar mayores dificultades.

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Frank Chullani, estudiante del colegio de Jayuni, fue uno de ellos. El escolar explicó que la jornada le permitió obtener mayores referencias sobre la profesión que evalúa seguir al terminar la secundaria.

He venido desde Jayuni y esta feria me ha permitido conocer un poco más sobre la carrera que quiero estudiar”, señaló. El alumno destacó además la posibilidad de conversar directamente con representantes de universidades e institutos antes de tomar una decisión sobre su futuro académico.

Estudiantes con uniforme y sombrero se agrupan frente a un módulo informativo atendido por tres personas con polo azul
Escolares de Espinar reciben orientación sobre carreras técnicas y universitarias durante la feria vocacional Expopostulante.

La feria no se limitó a la presentación de programas de estudio. Un total de 27 profesionales participaron en charlas de orientación vinculadas con ingeniería, ciencias biomédicas y ciencias sociales.

También se desarrollaron espacios sobre emprendimiento y elaboración de un plan de vida, con el objetivo de que los jóvenes puedan evaluar sus intereses y expectativas más allá de la elección inmediata de una carrera.

Universidades e institutos acercaron su oferta a Espinar

La presencia de instituciones de distintas regiones permitió que los escolares conozcan alternativas tanto dentro de Cusco como en otras partes del país. La oferta presentada incluyó formación universitaria, técnica y técnico-productiva.

En la jornada participaron además representantes de la Policía Nacional del Perú y de la Dirección Regional de Trabajo del Cusco, quienes brindaron orientación relacionada con sus respectivos ámbitos y las posibilidades de desarrollo profesional.

Estudiantes de espaldas frente a un puesto informativo con un cartel de la Universidad Andina del Cusco y dos personas detrás de una mesa
Representantes de la Universidad Andina del Cusco informan a escolares de secundaria sobre la carrera de Administración durante la feria Expopostulante en Espinar.

Expopostulante llegó este año a su undécima edición, consolidando un espacio dirigido principalmente a estudiantes que se encuentran próximos a finalizar la educación secundaria.

La realización de este tipo de encuentros permite concentrar en una sola jornada información que los escolares normalmente tendrían que buscar por separado entre distintas instituciones. Para los alumnos de comunidades rurales, además, representa la posibilidad de conocer una oferta educativa ubicada fuera de su entorno inmediato antes de decidir si continuarán sus estudios y qué ruta de formación seguirán.

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